Зустріч радників Нормандської четвірки запланована на травень, але дата поки не визначена, - Єрмак
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Черговий раунд переговорів між політичними радниками Нормандської четвірки щодо досягнення домовленості про продовження режиму припинення вогню на Донбасі запланований на травень.
Про це повідомив керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Зустріч політичних радників "нормандської четвірки" відбудеться упродовж поточного місяця. Поки що немає точної дати. Можливо, це буде навіть не одна зустріч. Цілком можливо, що цього разу зустріч буде очною, а не в режимі відеоконференції. Це позиція всіх учасників "нормандського формату", - розповів Єрмак.
Топ коментарі
+5 Rostyslav Komarnytsky
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+5 Ivan Ivanov 036c97a9
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+4 Підлога Маккартні
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-Так кровавый фашист мордвин )(уйло и его верный ...резидент еврей-иудей
ЗЕ...капитулянт, они уже давным-давно порешали судьбу Украинской державы.
Будет она уже как кацапская колония малороссия с вяликороссией навеки разом.
Цю інформацію "Релігійній правді" підтвердили одразу три незалежні один від одного джерела, які так чи інакше пов'язані з підготовкою та самим перебування держсекретаря США в Україні.
Про це повідомляє видання "Релігійна правда" із посиланням одразу на три незалежні один від одного джерела.
Уточнюється, що Єрмак має бізнес-партнера на Росії, який володіє банком, де основний акціонер - член партії "Єдина Росія". При цьому в раді директорів фінустанови був нібито навіть однокурсник президента РФ Володимира Путіна.
При цьому в 2001 році в Україні зареєстрували компанію "Медійна група європейського партнерства", яка займалася виробництвом фільмів.
Кілька років тому її бенефіціарами були Єрмак та громадянин РФ Емануїлов Рахамім Яшаєвич.
Наголошується, що Єрмак досі є бізнес-партнером Емануїлова, але в інших компаніях: ЗАТ "Інтерпромфінанс Україна", що займається комерційним консультуванням, та ТОВ "М.Є.П".