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Зустріч радників Нормандської четвірки запланована на травень, але дата поки не визначена, - Єрмак

Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

Зустріч радників Нормандської четвірки запланована на травень, але дата поки не визначена, - Єрмак

Черговий раунд переговорів між політичними радниками Нормандської четвірки щодо досягнення домовленості про продовження режиму припинення вогню на Донбасі запланований на травень.

Про це повідомив керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Зустріч політичних радників "нормандської четвірки" відбудеться упродовж поточного місяця. Поки що немає точної дати. Можливо, це буде навіть не одна зустріч. Цілком можливо, що цього разу зустріч буде очною, а не в режимі відеоконференції. Це позиція всіх учасників "нормандського формату", - розповів Єрмак.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США повністю підтримують одержання Україною ПДЧ у НАТО, - Єрмак

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+5
А чо так? Блінкен по кривих руках влупив? 😁
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06.05.2021 15:09
+5
А яке відношення до всього цього має дєрьмак?
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06.05.2021 15:15
+4
Встреча советников Нормандской четверки запланирована на май, но дата пока не определена, - Ермак - Цензор.НЕТ 3235
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06.05.2021 15:09
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О чём переговариваться будете? О клистерах и сдаче Украины? Нужно наконец таки выйти из минских соглашений чтобы там не кукарекала Россия! А вы всё в очко путину заглядываете!
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06.05.2021 15:08 Відповісти
Встреча советников Нормандской четверки запланирована на май, но дата пока не определена, - Ермак - Цензор.НЕТ 3235
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06.05.2021 15:09 Відповісти
А чо так? Блінкен по кривих руках влупив? 😁
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06.05.2021 15:09 Відповісти
Ослу видимо лично Блинкин объяснил , что не хер агентуру врага держать рядом с собой . И в ближайшее время , мы услышим про новые выюоры в ВР.
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06.05.2021 15:14 Відповісти
А яке відношення до всього цього має дєрьмак?
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06.05.2021 15:15 Відповісти
Як це яке відношення, бо він начальник ЗЩе і все вирішує якраз він і портнов з татаровим.
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06.05.2021 15:42 Відповісти
он визитки печатает и стулья расставляет
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06.05.2021 15:43 Відповісти
Зустріч радників Нормандської четвірки запланована на травень, але дата поки не визначена, - Єрмак - Цензор.НЕТ 9172
-Так кровавый фашист мордвин )(уйло и его верный ...резидент еврей-иудей
ЗЕ...капитулянт, они уже давным-давно порешали судьбу Украинской державы.
Будет она уже как кацапская колония малороссия с вяликороссией навеки разом.
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06.05.2021 15:43 Відповісти
неа...не будет Зустріч радників Нормандської четвірки запланована на травень, але дата поки не визначена, - Єрмак - Цензор.НЕТ 6194.кацапские рукожопы как всегда все испортят
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06.05.2021 15:44 Відповісти
це чого він вирішив про себе нагадати в день перебування Блінкіна в Україні? Великий дипломат, ***?
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06.05.2021 16:30 Відповісти
Керівник Офісу президента України Володимира Зеленського і член РНБО Андрій Єрмак намагався заблокувати зустріч Предстоятеля ПЦУ Митрополита Епіфанія та державного секретаря США Ентоні Блінкена, який прибув з офіційним візитом до Києва у четвер, 6 травня.
Цю інформацію "Релігійній правді" підтвердили одразу три незалежні один від одного джерела, які так чи інакше пов'язані з підготовкою та самим перебування держсекретаря США в Україні.
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06.05.2021 17:55 Відповісти
Голова Офісу президента Андрій Єрмак намагався буцімто заблокувати сьогоднішню зустріч державного секретаря США Ентоні Блінкена та предстоятеля ПЦУ митрополита Епіфанія.
Про це повідомляє видання "Релігійна правда" із посиланням одразу на три незалежні один від одного джерела.
Уточнюється, що Єрмак має бізнес-партнера на Росії, який володіє банком, де основний акціонер - член партії "Єдина Росія". При цьому в раді директорів фінустанови був нібито навіть однокурсник президента РФ Володимира Путіна.
При цьому в 2001 році в Україні зареєстрували компанію "Медійна група європейського партнерства", яка займалася виробництвом фільмів.
Кілька років тому її бенефіціарами були Єрмак та громадянин РФ Емануїлов Рахамім Яшаєвич.
Наголошується, що Єрмак досі є бізнес-партнером Емануїлова, але в інших компаніях: ЗАТ "Інтерпромфінанс Україна", що займається комерційним консультуванням, та ТОВ "М.Є.П".
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06.05.2021 18:39 Відповісти
 
 