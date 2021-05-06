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Зеленський запевнив Блінкена в активному впровадженні реформ в Україні: Не розумію, що таке відкат назад, зазвичай я йду лише вперед

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленський запевнив Блінкена в активному впровадженні реформ в Україні: Не розумію, що таке відкат назад, зазвичай я йду лише вперед

Президент Володимир Зеленський заявив, що в питанні реформ Україна йде лише вперед і відкату назад немає.

Про це глава Української держави сказав під час пресконференції з Блінкеном у Києві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Я не знаю, наскільки ви орієнтуєтеся з приводу того, скільки було до нашої команди зроблено і скільки зараз зроблено... Багато різних напрацювань, багато важливих законів, на які чекала наша країна. Це і закон про водний транспорт, фундаментальний, це і банківський закон - фундаментальна реформа. Багато всього зроблено, тому я не розумію, що таке відкат назад, зазвичай я йду тільки вперед", - сказав Зеленський, відповідаючи на запитання журналістів.

Він нагадав, що саме після того, як він став президентом, в Україні почав працювати Антикорупційний суд, втілюється земельна реформа, проходить конкурс на керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, відбувається перезавантаження Конституційного Суду України.

Також читайте: Росія й олігархи виступають проти реформування України. Важливо продовжувати боротьбу з корупцією, - Блінкен

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+124
Янелох думает, шо Блинкен лох?
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06.05.2021 15:16
+79
Зеленский заверил Блинкена в активном внедрении реформ в Украине: Не понимаю, что такое откат назад, обычно я иду только вперед - Цензор.НЕТ 7606 Зеленский заверил Блинкена в активном внедрении реформ в Украине: Не понимаю, что такое откат назад, обычно я иду только вперед - Цензор.НЕТ 635
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06.05.2021 15:24
+65
Зеленский заверил Блинкена в активном внедрении реформ в Украине: Не понимаю, что такое откат назад, обычно я иду только вперед - Цензор.НЕТ 9315 Зеленский заверил Блинкена в активном внедрении реформ в Украине: Не понимаю, что такое откат назад, обычно я иду только вперед - Цензор.НЕТ 6572
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06.05.2021 15:22
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Сторінка 3 з 3
Песиголовець бєня знав кого нам підсунуть:недалеке,абсолютно безграмонтне і не компетентне створіння ......і що б увесь світ знав,що з Україною не треба мати діло.....але ж песиголовцям нема що мародерити:МВФ не дає під псевдореформи,заробітчани не везуть,кремлівська мафія погрожує...що ж песиголовцю вішатись?
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08.05.2021 15:58 Відповісти
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