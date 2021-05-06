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75 тис. ФОПів і найманих працівників уже отримали "карантинні" 8 тис. грн, - Мінекономіки

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75 тис. ФОПів і найманих працівників уже отримали

Станом на 6 травня для виплати по 8 тисяч гривень фізичним особам-підприємцям (ФОПам) і найманим працівникам у "червоних" зонах направлено 600 млн гривень. Із 320 тисяч осіб, які подали заявки, гроші отримали 75 тисяч.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки, передає Цензор.НЕТ

Як зазначив міністр економіки Ігор Петрашко, гроші можна отримати протягом 30 днів від дня запровадження правила "червоної" зони в регіоні, де ФОП або найманий працівник здійснюють діяльність.

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"Якщо цей регіон було віднесено до "червоної" зони протягом лютого-березня, необхідно звернутися по допомогу через портал або застосунок "Дія" до 19 травня. На сьогодні вже маємо понад 320 тис. таких заявок,"- сказав він.

Міністр додав, що програма державної підтримки підприємців та найманих працівників буде доступна впродовж 2021 року для всіх областей, які потрапляють до "червоної" зони.

Зазначимо, заявки на отримання 8 тисяч гривень компенсації почали приймати 19 квітня. З держбюджету виділили кошти на 175 тисяч громадян - 1,4 млрд гривень.

Автор: Наталя Джума
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Это лучше чем ничего. Но это жалкие копейки по сравнению с "доходами" депутатов ВР ...
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06.05.2021 15:52 Відповісти
и это из 2х миллионов ФОПов!!.. какие то жалкие 75 тыс чел.. в прошлый раз получили всего лишь 27%, в этот раз это будет не более 2-3%
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06.05.2021 20:54 Відповісти
 
 