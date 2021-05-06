КПП "Дяківці" на кордоні з Румунією добудують до Дня Незалежності, - Чернівецька ОДА

Будівництво міжнародного контрольно-пропускного пункту "Дяківці" завершують у Чернівецькій області. Відкрити новий КПП планують до 24 серпня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Чернівецька ОДА.

Зазначається, що об'єкт уже передали на баланс Державної митної служби України

За словами голови Чернівецької ОДА Сергія Осачука, об'єкт тривалий час був заморожений. КПП побудували на 80%, але з 2016 року роботи не велися.

Будівництво КПП відбувалося в межах президентської програми "Велике будівництво". В ОДА сподіваються, що новий КПП зможе пожвавити ділову, культурну, політичну активність у регіоні, адже через територію Чернівецької області пролягає 300 кілометрів спільного кордону України та Румунії. Нині в області працює лише один міжнародний пункт перетину кордону.

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Глава ОДА підкреслив, що відтепер область матиме гарний перспективний напрямок взаємодії з Європейським Союзом.

"Маршинецький міст та контрольно-пропускний пункт "Дяківці" скоротять шлях усім туристам, які подорожуватимуть у балканському напрямку. Адже тепер їм не обов’язково буде перетинати кордон у "Порубному"", - зазначив Осачук.

Крім КПП "Дяківці", який планують добудувати до Дня Незалежності, у наступні 2 роки місцева влада також планують відкрити ще 3 пункти.

"Тоді набагато більше буковинців і українців зможуть взаємодіяти з нашими партнерами з Європейського Союзу - сусідньою Румунією, а також Болгарією та Грецією. Це напрямки, якими люди активно користуються для відпочинку і бізнесу", - підсумував глава ОДА.

Нагадаємо, раніше заступник керівника Офісу Президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко повідомив, що в пріоритетах програми на 2021 рік - розвиток мережі приміських експресів і швидкісних поїздів між найбільшими містами. Час у дорозі між великими містами має скоротитися до 3-4 годин.

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