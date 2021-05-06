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Новини Політика України
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Зеленський (17387) корупція (4067) Нафтогаз (1242) реформи (2315) земельна реформа (230) Блінкен (936)

Реформаторські закони дуже важливі, але український народ хоче бачити не лише їхнє ухвалення, але і виконання, - Блінкен

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Реформаторські закони дуже важливі, але український народ хоче бачити не лише їхнє ухвалення, але і виконання, - Блінкен

Державний секретар США Ентоні Блінкен зазначив, що Україна досягла певного прогресу в ухваленні реформаторських законів, однак акцентував на тому, що український народ чекає їхнього виконання.

Про це Блінкен заявив на спільній пресконференції з Президентом України Володимиром Зеленським у Києві, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Як сказав Президент Зеленський, дуже важливо розуміти те, що (перед Україною. – Ред.) залишаються значні виклики, але є і значний прогрес. Земельна реформа – це дуже важливе питання, як і новий закон, який стосується незаконних доходів…. Але хочу сказати, що закони дуже важливі, але не менш важливе їхнє виконання. І те, що ми чули, – український народ хоче бачити не лише ухвалення законів, а й їхнє виконання, що включає і боротьбу з корупцією", - сказав Блінкен.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія й олігархи виступають проти реформування України. Важливо продовжувати боротьбу з корупцією, - Блінкен

Він поінформував, що говорив з Президентом Зеленським про важливість продовжувати працювати в напрямку корпоративного урядування.

"Це питання надзвичайно важливе, зокрема, стосовно "Нафтогазу" і не тільки його, а й інших основних інституцій. Ми говорили про важливість сильних і незалежних антикорупційних інституцій, про реформу судової влади і те, яким чином обираються судді", - зазначив держсекретар США.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+16
та Блинкен - явный порохобот! так цинично вколачивает гвозди в дупу бахвальства вовки-шмаркли..
Это Порошенко подкупил Блинкена.. не иначе Реформаторские законы очень важны, но украинский народ хочет видеть не только их принятие, но и выполнение, - Блинкен - Цензор.НЕТ 1847
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06.05.2021 15:48
+15
золотые слова!
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06.05.2021 15:43
+11
Це жорстоко! Це удар під диз! Не п-джкнтльменськи це - Бубочку і у власне лайно, як маленьке тримісячне кошеня, яке вперто не ходить у лоток! 😲
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06.05.2021 15:47
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золотые слова!
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06.05.2021 15:43 Відповісти
та Блинкен - явный порохобот! так цинично вколачивает гвозди в дупу бахвальства вовки-шмаркли..
Это Порошенко подкупил Блинкена.. не иначе Реформаторские законы очень важны, но украинский народ хочет видеть не только их принятие, но и выполнение, - Блинкен - Цензор.НЕТ 1847
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06.05.2021 15:48 Відповісти
А нет ли у них совместного оффшорчика где-нибудь на Мальдивах или Сейшелах? Реформаторські закони дуже важливі, але український народ хоче бачити не лише їхнє ухвалення, але і виконання, - Блінкен - Цензор.НЕТ 2638
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06.05.2021 16:09 Відповісти
Это потом... Почему, Блинкен, в казне Украины мало денег?
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06.05.2021 15:44 Відповісти
а почему? Реформаторские законы очень важны, но украинский народ хочет видеть не только их принятие, но и выполнение, - Блинкен - Цензор.НЕТ 9544
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06.05.2021 15:47 Відповісти
А потому, что мы ещё не в НАТО. Реформаторские законы очень важны, но украинский народ хочет видеть не только их принятие, но и выполнение, - Блинкен - Цензор.НЕТ 9207
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06.05.2021 15:52 Відповісти
Вот я и спрашиваю у Блинкена.
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06.05.2021 15:56 Відповісти
Это 5!!!
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06.05.2021 16:10 Відповісти
Реформаторські закони дуже важливі, але український народ хоче бачити не лише їхнє ухвалення, але і виконання, - Блінкен - Цензор.НЕТ 5451
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06.05.2021 16:02 Відповісти
100 %
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06.05.2021 15:45 Відповісти
Це жорстоко! Це удар під диз! Не п-джкнтльменськи це - Бубочку і у власне лайно, як маленьке тримісячне кошеня, яке вперто не ходить у лоток! 😲
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06.05.2021 15:47 Відповісти
Реформаторские законы очень важны, но украинский народ хочет видеть не только их принятие, но и выполнение, - Блинкен - Цензор.НЕТ 4538 Реформаторские законы очень важны, но украинский народ хочет видеть не только их принятие, но и выполнение, - Блинкен - Цензор.НЕТ 530
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06.05.2021 15:50 Відповісти
А 28% с Блинкеном не согласны! Им больше нравится, когда им сцут в глаза и готовы повторить на следующих выборах!
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06.05.2021 15:50 Відповісти
Не верьте проплаченным рейтингам. За Володьку голосовать больше никто не будет, проблема в том, что значительная часть его электората поддержит Бойко, либо другого подобного персонажа..
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06.05.2021 15:56 Відповісти
Блинкену насчёт коррупции надо было поговорить с Беней и Ахметкой, а не с их марионеткой. Реформаторские законы очень важны, но украинский народ хочет видеть не только их принятие, но и выполнение, - Блинкен - Цензор.НЕТ 6309
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06.05.2021 15:51 Відповісти
...с беней американцы будут беседовать как-то так, скорее всего... Реформаторские законы очень важны, но украинский народ хочет видеть не только их принятие, но и выполнение, - Блинкен - Цензор.НЕТ 8494
Реформаторские законы очень важны, но украинский народ хочет видеть не только их принятие, но и выполнение, - Блинкен - Цензор.НЕТ 7551
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06.05.2021 15:55 Відповісти
Блінкен приїхав не до зеленського, а до українського народу.

І погано, що туди не допустили адекватні ЗМІ. Тепер ми не дізнаємось всієї правди, бо зелені перебрешуть.
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06.05.2021 15:52 Відповісти
Печально то что украинские Народные судьи при вынесении решения ссылаются на ссылки Кабмина, игнорируя Конституцию Украины.
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06.05.2021 15:53 Відповісти
Ще на пленуми, судову практику, цитати відповідача...😂🤮🤡💩
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06.05.2021 15:57 Відповісти
украинский народ хочет видеть не только принятие законов, но и их выполнение, что включает и борьбу с коррупцией", - сказал Блинкен.Источник: https://censor.net/ru/n3263876

Странно как-то...
Вова думал, что украинский народ ждет только очередной серии Сватов, а тут на тебе.
Такой пердимонокль...
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06.05.2021 15:54 Відповісти
Какие вопросы...за 2 года невозможно всего добиться.Но видно же как он старается.
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06.05.2021 15:55 Відповісти
Нужно еще один срок. Сделайте себя еще раз, зетипиллы!
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06.05.2021 15:58 Відповісти
Ну да... Предыдущему тоже одного срока не хватило.
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06.05.2021 16:09 Відповісти
Ну если люди умудрились Пороха боинга на ржавый зелёный велосипед поменять....то уже ничего не удивит.Но они способные, талантливые как жизнь показала......прямо лжехимики современности.Средневековые пытались из говна порох сделать,а зебилы вместо Пороха гавном обеспечили себя на 4 года минимум...могут продлить контракт.
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06.05.2021 16:21 Відповісти
Реформаторські закони дуже важливі, але український народ хоче бачити не лише їхнє ухвалення, але і виконання, - Блінкен - Цензор.НЕТ 2073 Реформаторські закони дуже важливі, але український народ хоче бачити не лише їхнє ухвалення, але і виконання, - Блінкен - Цензор.НЕТ 1424
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06.05.2021 16:04 Відповісти
у меня такое впечатление - Блинкен больше знает - чем клоун - о жизни и реалиях Украины - зебилы это ведь очевидно
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06.05.2021 16:00 Відповісти
не только их принятие,но и выполнение, - Блинкен./ Кодлан Коломойского может только воровать и кукарекать. Ожидаем , - Шмыгаль/ позволит, - Шмыгаль/ Шмыгаль: произойдет / Шмыгаль : нацелен достичь/ имеют перспективы, - Шмыгаль/ Ждем, - Шмыгаль/ будут происходить, - Шмыгаль/ будет найден, - Шмыгаль / Шмыгаль рассчитывает / будет разделено, - Шмыгаль/ могут увеличить, - Шмыгаль/ Шмыгаль: станет /реально ввести, - Шмыгаль/ может появиться, - Шмыгаль. /Украина планирует к 2070 году отказаться от использования угля, - Шмыгаль/ Украина "колоссально увеличит добычу собственного газа", - Шмыгаль
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06.05.2021 16:03 Відповісти
простым языком беню на нары
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06.05.2021 16:03 Відповісти
Це в край вірні слова , бо ухвалити закон це не так складно , а от виробити механізм його виконання і особливо Контролю за виконанням, так це треба обирати до влади Державотворців , які мають на це відповідні Знання, Фах і Досвід! І саме про це і говорить Блінкен нашому "гаранту" який нічого ,на жаль, НЕ гарантує у відповідь !
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06.05.2021 16:09 Відповісти
"Мне нравится", но с условием: ВКРАЙ и НАЖАЛЬ пишите, пожалуйста, слитно.
Простите Реформаторські закони дуже важливі, але український народ хоче бачити не лише їхнє ухвалення, але і виконання, - Блінкен - Цензор.НЕТ 913
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06.05.2021 16:13 Відповісти
макают этого клоуна мордой в дерьмо, макают, а оно все гундосит и кривляется.
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06.05.2021 16:11 Відповісти
Закройте офшоры полностью и это будет самая главная и полезная реформа. А так все остальное это дешманская косметика на фасаде дома.
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06.05.2021 16:16 Відповісти
Борьба с коррупцией противоречит Конституции Украины, - решение Конституционного суда Украины.
Конституционный cуд Украины удовлетворил представление депутатов от пророссийской "Оппозиционной платформы "За жизнь" (ОПЗЖ) и "За будущее" об антиконституционности целого ряда норм антикоррупционного законодательства.
В частности, Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) было вынуждено закрыть декларации чиновников для широкого доступа граждан и теперь не может инициировать уголовное преследование судей за сокрытие их имущества и доходов.
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06.05.2021 16:28 Відповісти
Реформаторські закони дуже важливі, але український народ хоче бачити не лише їхнє ухвалення, але і виконання, - Блінкен - Цензор.НЕТ 4490
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06.05.2021 16:55 Відповісти
Реформаторські закони дуже важливі, але український народ хоче бачити не лише їхнє ухвалення, але і виконання, - Блінкен - Цензор.НЕТ 1723
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06.05.2021 16:56 Відповісти
И не только украинский народ этого хочет. Важнее, что американский народ этого хочет. А тут уже не особо отвертишься.
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06.05.2021 18:27 Відповісти
73% с ним не согласятся. Им главное что б зеленский снял красивый видосик и соврал там, что он победил всех олигархов, тарифы снижены в 2, нет в 3 раза, эпоха бедности закончилось и вообще масло теперь не по 70 грн, а по 20
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06.05.2021 20:56 Відповісти
 
 