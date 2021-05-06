Зеленський сподівається, що на саміті НАТО обговорюватимуть перспективу ПДЧ для України: Просимо сприяння США

Президент України Володимир Зеленський запропонував державному секретарю США Ентоні Блінкену обговорити можливі спільні кроки щодо деокупації Кримського півострова.

Про це Зеленський заявив сьогодні на пресконференції з Блінкеном, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

"Ми б хотіли, щоб ви нам у цьому допомогли. Тому що нам одним буде складно протистояти загрозі в Чорноморсько-Азовському регіоні. Хочемо, щоб США були одним із засновників та лідерів Кримської платформи та запрошуємо американську сторону до участі в її першому саміті", – сказав Зеленський

Він також закликав країни НАТО посилювати військову присутність у цьому регіоні, щоб була змога відповідати спільними діями союзників на морі.

Крім того, Зеленський висловив сподівання, що на саміті НАТО 14 червня розпочнеться обговорення перспективи отримання Україною Плану дій щодо членства в Альянсі.

"Просимо сприяння США у започаткуванні цього процесу", – додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський про гарантування безпеки в Чорноморському і Азовському регіонах: "Є фундаментальна ідея"

Президент зазначив, що Україна продовжує проводити реформи, а також налаштована на продовження партнерської співпраці з МВФ і виконання взятих на себе зобов'язань.

Крім того, Зеленський зазначив, що метою його політики є також системна деолігархізація країни.