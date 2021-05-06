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Зеленський сподівається, що на саміті НАТО обговорюватимуть перспективу ПДЧ для України: Просимо сприяння США

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленський сподівається, що на саміті НАТО обговорюватимуть перспективу ПДЧ для України: Просимо сприяння США

Президент України Володимир Зеленський запропонував державному секретарю США Ентоні Блінкену обговорити можливі спільні кроки щодо деокупації Кримського півострова.

Про це Зеленський заявив сьогодні на пресконференції з Блінкеном, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

"Ми б хотіли, щоб ви нам у цьому допомогли. Тому що нам одним буде складно протистояти загрозі в Чорноморсько-Азовському регіоні. Хочемо, щоб США були одним із засновників та лідерів Кримської платформи та запрошуємо американську сторону до участі в її першому саміті", – сказав Зеленський

Він також закликав країни НАТО посилювати військову присутність у цьому регіоні, щоб була змога відповідати спільними діями союзників на морі.

Крім того, Зеленський висловив сподівання, що на саміті НАТО 14 червня розпочнеться обговорення перспективи отримання Україною Плану дій щодо членства в Альянсі.

"Просимо сприяння США у започаткуванні цього процесу", – додав він.

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Президент зазначив, що Україна продовжує проводити реформи, а також налаштована на продовження партнерської співпраці з МВФ і виконання взятих на себе зобов'язань.

Крім того, Зеленський зазначив, що метою його політики є також системна деолігархізація країни.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+9
А якого ж ти закуповуєш росіске світло?
Корупцію розвів.... реформ не проводив ?
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06.05.2021 15:58
+5
Зеленський сподівається, що на саміті НАТО обговорюватимуть перспективу ПДЧ для України: Просимо сприяння США - Цензор.НЕТ 442
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06.05.2021 16:07
+3
Не виноватое оно. Он сам пришел.
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06.05.2021 16:03
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А якого ж ти закуповуєш росіске світло?
Корупцію розвів.... реформ не проводив ?
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06.05.2021 15:58 Відповісти
Не виноватое оно. Он сам пришел.
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06.05.2021 16:03 Відповісти
Підсумки візиту Блінкена в Україну...

а) Українське суспільство має бути задоволене послідовністю політики США при Байдені на зовнішню підтримку та вимогами внутрішньої модернізації України (боротьбу з корупцією), підтримку ПЦУ, повагу до Революції Гідності - на яких й акцентував увагу Блінкен. На питаннях, які встигли обговорити...

б) Особисто я НЕ задоволений швидкоплинністю візиту, в результаті чого залишилися поза увагою такі архіважливі питання як демонополізації економіки, питання репресій патріотів та політв'язнів в Україні, питання стратегічного партнерства зі США поза НАТО, питання кадрової політики ЗЕ та розширення торгівлі з росією та експорту е/енергії в збиток Україні...

в)ЗЕ, як завжди, грав дурика фразою: " Не розумію, що таке відкат назад, зазвичай я йду лише вперед" (стосовно"запевнення" Блінкена в активному впровадженні ЗЕ реформ в Україні) Тобто від самої присутності на переговорах, він нічого не зрозумів ( як иі Уряд) і надії на те, що вони прогресуватимуть як державотворці - відсутні повністю...

г)Стосовно позиції т.зв. парламентської опозиції... беззубої. Вона виявилась ялова власними ініціативами. Склалось враження, що вони думають в основному за себе, мов "ЗЕ, не чіпайте нас, а ми "нє будєм винасіть сор із ізби"... Могли б, наприклад, загострити увагу Блінкена на питаннях, які я згадав вище -на що не вистачило часу... Могли б виступити з ініціативою, щоб США підтримали ініціативу про укладання двосторонніх угод з кожною з країн НАТО, наприклад, з двох розділів... про: а)про посильну і самостійну допомогу кожної із країн НАТО у військово- технічній допомозі Україні б) про перелік тих питань, які має виконати Україна, для того, щоб кожна з цих країн проголосували за вступ України в НАТО? Про ешелонування ресурсів по гостроті викликів для України ( про пріорітети держзамовлень на потреби оборони та боротьбу з пандемією). Про справедливий розподіл Національного доходу ( на обмежені дивідендів та інших виплат олігархам, на встановлені справедливої шкали зарплат, на обмежені "апетитів" наближених до ЗЕ в окладах та преміях та ін. на "розрив" в рівні пенсій). На юридичній незахищеності пересічних громадян перед владою та монополіями... Про політику розширення робочих місць та багато ін.

д) Але, якщо президент України за підсумками візиту сказав, що "Окремо ми проговорили фундаментальний формат підтримки. Ми говорили про питання альянсу і можливої двосторонньої дуже серйозної угоди. Але це питання майбутнього, зараз рано говорити про деталі", - зазначив президент.... то терпіти такого президента суспільство немає права... якщо саме суспільство складається з Homo sapiens, а не просто з приматів..,

Що з того всього вийде? - Побачимо з часом...
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06.05.2021 18:33 Відповісти
Петиція з вимогою звільнити Татарова з офісу Єрмака.
https://petition.president.gov.ua/petition/114822
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06.05.2021 15:58 Відповісти
А ты на этот саммит ехать собираешься вообще?
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06.05.2021 16:01 Відповісти
воно ще даже заявку не подало, як воно може туди їхати!!!!!!
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06.05.2021 18:48 Відповісти
А воно і не буде її подавати.
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06.05.2021 19:40 Відповісти
Ослу хочется хоть шо-то, окромя игры пуем на пианина, записать себе в заслуги. Освободи Остатки Довбаса от макшаней. Порошенко освободил две третьих - тебе осталось совсем малость.
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06.05.2021 16:02 Відповісти
ПДЧ для Грузії - вже "справа вирішена". ПДЧ для України, після відмови команди Зе-білів приїхати на самміт НАТО в Лондоні восени 2019-го року - під великим питанням.
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06.05.2021 16:05 Відповісти
Зеленський сподівається, що на саміті НАТО обговорюватимуть перспективу ПДЧ для України: Просимо сприяння США - Цензор.НЕТ 442
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06.05.2021 16:07 Відповісти
Зеленський сподівається, що на саміті НАТО обговорюватимуть перспективу ПДЧ для України: Просимо сприяння США - Цензор.НЕТ 5316
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06.05.2021 16:11 Відповісти
Так системний, чи деолігарх? 😁
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06.05.2021 16:14 Відповісти
Увы ,но никто в ближайшие лет 20 Украину в НАТО не возьмёт и что следует в этом случае нам ,а очень просто ,надо развивать свой ВПК и вооружать свою армию ,при чём ни самовзрывающимися миномётами от Пашинского и ни катерами из фольги от Порошенко а вооружать ракетами хорошего радиуса действия , у нас ВСЁ для этого есть ,ПВО нужно иметь своё ,ну а вишенкой на торте должно стать ядерное оружие ,про которое ни надо говорить ,что оно у нас есть ,но и ни надо отрицать этого ...вот тогда можно будет решить и вопрос вступления в НАТО ,но для этого надо навести порядок в середине самой Украины .
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06.05.2021 16:17 Відповісти
> а вооружать ракетами хорошего радиуса действия

Наприклад такі, як ПКР Нептун.

> у нас ВСЁ для этого есть

І справді є, навіть готові до виробництва зразки, але вони були зняті з оборонного заказу і не закупались ані у 20-му році, не будуть закупатись і у поточному 21-му
А знаєш хто зняв ? Зеленський )
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07.05.2021 00:47 Відповісти

Дмитрий Корнейчук
 сейчас с
Dmitriy Korneychuk.
2 ч. ·

Как я и прогнозировал, визит Блинкена - это ритуальное мероприятие перед встречей Байдена и Путина. Задача была показать, что США якобы учли позицию Украины, которую без нас будут обсуждать.

Полная тишина в ответ на призывы Зеленского про вступление в НАТО, визит Байдена, поддержку «крымской платформы».

Зато чёткие слова Блинкена про коррупцию в Украине и сильное влияние олигархов.

Хотя вряд ли наша власть ждала иной результат...
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06.05.2021 17:24 Відповісти
 
 