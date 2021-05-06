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Терористи "ЛНР" засудили до 12 років в'язниці чоловіка, який повернувся з обміну в ОРЛО: Його звинувачують у "шпигунстві"

Новини Цензор.НЕТ Події

Терористи

Так званий верховний суд терористів "ЛНР" засудив жителя Лисичанська до 12 років позбавлення волі за звинуваченням у нібито "шпигунстві" на користь України.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Новости Донбасса", про це повідомили в "генпрокуратурі" терористів.

Чоловік потрапив на окуповану частину Луганської області під час обміну полоненими.

Стверджується, що він нібито був завербований співробітниками СБУ в 2017 році під час перебування в слідчому ізоляторі в Старобільську. Його звинувачують у "збиранні та передачі відомостей військового характеру".

Зазначається, що чоловіка внесли до списку для обміну нібито в обмін на звільнення від кримінальної відповідальності.

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Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+12
Вернулся олень в родную говень
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06.05.2021 16:18
+7
Когда ты тройной агент, нужно трижды думать в какую сторону податься и где сидеть будет проще.
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06.05.2021 16:03
+7
Зря поменялся,у нас бы-меньше дали,если вообще дали.Штепа-до сих пор,не сидит. Террористы "ЛНР" приговорили к 12 годам тюрьмы мужчину, вернувшегося по обмену в ОРЛО: Его обвиняют в "шпионаже" - Цензор.НЕТ 942
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06.05.2021 16:18
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06.05.2021 16:00 Відповісти
Когда ты тройной агент, нужно трижды думать в какую сторону податься и где сидеть будет проще.
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06.05.2021 16:03 Відповісти
Вот это ценный кадр. Сколько раз его менять будут туда сюда?
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06.05.2021 16:08 Відповісти
Предателям-всегда сложно,сам не знает,где он настоящий...
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06.05.2021 16:16 Відповісти
теперь вошел новый термин-" интегрированные" Терористи "ЛНР" засудили до 12 років в'язниці чоловіка, який повернувся з обміну в ОРЛО: Його звинувачують у "шпигунстві" - Цензор.НЕТ 9863
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06.05.2021 16:50 Відповісти
Уже как доллар по обмену Террористы "ЛНР" приговорили к 12 годам тюрьмы мужчину, вернувшегося по обмену в ОРЛО: Его обвиняют в "шпионаже" - Цензор.НЕТ 3159
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06.05.2021 16:16 Відповісти
Вернулся олень в родную говень
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06.05.2021 16:18 Відповісти
Зря поменялся,у нас бы-меньше дали,если вообще дали.Штепа-до сих пор,не сидит. Террористы "ЛНР" приговорили к 12 годам тюрьмы мужчину, вернувшегося по обмену в ОРЛО: Его обвиняют в "шпионаже" - Цензор.НЕТ 942
показати весь коментар
06.05.2021 16:18 Відповісти
Поставьте на КПП в ОРДЛО дверь-вертушку и привяжите к ней этого экземпляра. И обмен пленными пойдет гораздо быстрее.
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06.05.2021 16:36 Відповісти
по обмену опытом своего рода...мда. Терористи "ЛНР" засудили до 12 років в'язниці чоловіка, який повернувся з обміну в ОРЛО: Його звинувачують у "шпигунстві" - Цензор.НЕТ 8417
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06.05.2021 16:51 Відповісти
А міг би від обміну відмовитися і в депутати "намилитися" в умовах кадрової кризи.
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06.05.2021 17:09 Відповісти
Молодці, лугандоносталінці: у них своїх полонених немає, у них є зрадники. Так робіть,курви, з усіма своїми "обмінниками"!
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06.05.2021 18:11 Відповісти
Тот случай,когда полностью поддерживаю данное решение!!!
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07.05.2021 01:01 Відповісти
 
 