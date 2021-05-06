УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14170 відвідувачів онлайн
Новини Суспільство Українські заручники в РФ
1 059 7
політв'язні (1334) Сенцов (895) Чийгоз (261) Сущенко (486) Жемчугов (17) Гриб Павло (191) Козловський (18) Блінкен (936)

Колишні в'язні Кремля просять Блінкена посприяти звільненню українців, яких утримує РФ. ДОКУМЕНТ

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Колишні в'язні Кремля просять Блінкена посприяти звільненню українців, яких утримує РФ. ДОКУМЕНТ

Сущенко, Сенцов, Чийгоз, Перлов, Козловський та Гриб, звільнені з російського полону, звернулися з листом до держсекретаря США Ентоні Блінкена, який перебуває в Києві з візитом.

Про це повідомив у фейсбуці колишній політв'язень Кремля журналіст Роман Сущенко, інформує Цензор.НЕТ.

Лист колишніх в'язнів Кремля Блінкену передали під час відвідування Михайлівського собору.

"Разом із побратимами - колишніми політв'язнями Кремля Ахтемом Чийгозом, Олегом Сенцовим, Володимиром Жемчуговим, Ігорем Козловським і Павлом Грибом написали лист державному секретареві США Ентоні Блінкену зі словами подяки за підтримку України Сполученими Штатами та історичний візит до Києва", - зазначив Сущенко.

Колишні політв'язні нагадали Блінкену, що кремлівський режим як і раніше утримує 109 громадян України в тюрмах на території окупованого Криму і 230 - на тимчасово окупованій території Донбасу.

"Ми, колишні політв'язні Кремля, звертаємося до Вас як до авторитетного політичного діяча, а у Вашій особі - до президента США, американських політиків і вимагаємо під час контактів будь-якого рівня з представниками Росії як пріоритет висувати вимогу безумовного звільнення громадян України як передумову ведення переговорів і досягнення домовленостей", - зазначив Сущенко.

Колишні вязні Кремля просять Блінкена посприяти звільненню українців, яких утримує РФ 01

Колишні вязні Кремля просять Блінкена посприяти звільненню українців, яких утримує РФ 02
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Назначить Блинкена министром обороны Украины ! Бывшие узники Кремля просят Блинкена поспособствовать освобождению украинцев, которых удерживает РФ - Цензор.НЕТ 266
показати весь коментар
06.05.2021 16:19 Відповісти
Красавцы!!!!!!!!!!!!!... это наша гордость, а не наша власть!!!
показати весь коментар
06.05.2021 16:23 Відповісти
Кстати, наша власть их и освободила.
показати весь коментар
06.05.2021 16:31 Відповісти
тільки половину. Жемчугов, Козловський і Чийгоз були звільнені раніше.
показати весь коментар
06.05.2021 16:55 Відповісти
Особенно Гриб там бывший узник...
показати весь коментар
06.05.2021 16:27 Відповісти
три роки полону з мальця, можливо, зробили мужчину.
показати весь коментар
06.05.2021 16:53 Відповісти
Для відома адмінів: "бывший политзаключенный Кремля журналист Роман Сущенко" нині є заступником голови Черкаської обласної ради. Він є державним чиновником.
показати весь коментар
06.05.2021 16:52 Відповісти
 
 