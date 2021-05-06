Колишні в'язні Кремля просять Блінкена посприяти звільненню українців, яких утримує РФ. ДОКУМЕНТ

Сущенко, Сенцов, Чийгоз, Перлов, Козловський та Гриб, звільнені з російського полону, звернулися з листом до держсекретаря США Ентоні Блінкена, який перебуває в Києві з візитом.

Про це повідомив у фейсбуці колишній політв'язень Кремля журналіст Роман Сущенко, інформує Цензор.НЕТ.

Лист колишніх в'язнів Кремля Блінкену передали під час відвідування Михайлівського собору.

"Разом із побратимами - колишніми політв'язнями Кремля Ахтемом Чийгозом, Олегом Сенцовим, Володимиром Жемчуговим, Ігорем Козловським і Павлом Грибом написали лист державному секретареві США Ентоні Блінкену зі словами подяки за підтримку України Сполученими Штатами та історичний візит до Києва", - зазначив Сущенко.

Колишні політв'язні нагадали Блінкену, що кремлівський режим як і раніше утримує 109 громадян України в тюрмах на території окупованого Криму і 230 - на тимчасово окупованій території Донбасу.

"Ми, колишні політв'язні Кремля, звертаємося до Вас як до авторитетного політичного діяча, а у Вашій особі - до президента США, американських політиків і вимагаємо під час контактів будь-якого рівня з представниками Росії як пріоритет висувати вимогу безумовного звільнення громадян України як передумову ведення переговорів і досягнення домовленостей", - зазначив Сущенко.