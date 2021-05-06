Закон про деолігархізацію має вдарити по чиновниках, які за допомогою влади стали мільйонерами, - Устенко
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Законом про статус олігархів ми будемо боротися з чиновниками, що заробили мільйони доларів на політиці й економіці країни.
Про це заявив представник парламентської фракції "Слуга народу" Олексій Устенко в ефірі телеканалу "Україна 24".
"Мій добрий знайомий живе в Козині, це Конча-Заспа, там, де живуть усі українські мільйонери, олігархи. Я був якось у нього в гостях. І от ми їздимо, він показує. Зліва - будинок колишнього міністра енергетики. Справа - будинок митника. А ось тут будинок голови колишнього Укравтодору. А тут Держспоживслужба живе. А ось тут живе колишній глава такої-то фракції. Ось це справжні олігархи. Це ті люди, через яких економіка України перебуває там, де вона є", - розповів Устенко.
За словами депутата, ухвалення закону про статус олігархів дозволить боротися з людьми, що заробили мільйони за рахунок грабування країни. "Всі ж люди знають, хто це. Колишні податківці, колишні митники, колишні прокурори. Та це ж палаци, вони коштують мільйони доларів. І це мільйони доларів, які витягнуті з кишень простих українців. І я сподіваюся, що дійсно цим законом ми поборемо саме таких олігархів, які сидять і заробляють на політиці", - сказав він.
Нагадаємо, 15 квітня під час засідання РНБО президент Володимир Зеленський запропонував розробити законопроєкт про статус олігарха, який дозволить виключити вплив олігархів на політику та економіку країни.
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