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Новини Політика України
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олігарх (688) Устенко Олексій (7)

Закон про деолігархізацію має вдарити по чиновниках, які за допомогою влади стали мільйонерами, - Устенко

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Закон про деолігархізацію має вдарити по чиновниках, які за допомогою влади стали мільйонерами, - Устенко

Законом про статус олігархів ми будемо боротися з чиновниками, що заробили мільйони доларів на політиці й економіці країни.

Про це заявив представник парламентської фракції "Слуга народу" Олексій Устенко в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Мій добрий знайомий живе в Козині, це Конча-Заспа, там, де живуть усі українські мільйонери, олігархи. Я був якось у нього в гостях. І от ми їздимо, він показує. Зліва - будинок колишнього міністра енергетики. Справа - будинок митника. А ось тут будинок голови колишнього Укравтодору. А тут Держспоживслужба живе. А ось тут живе колишній глава такої-то фракції. Ось це справжні олігархи. Це ті люди, через яких економіка України перебуває там, де вона є", - розповів Устенко.

За словами депутата, ухвалення закону про статус олігархів дозволить боротися з людьми, що заробили мільйони за рахунок грабування країни. "Всі ж люди знають, хто це. Колишні податківці, колишні митники, колишні прокурори. Та це ж палаци, вони коштують мільйони доларів. І це мільйони доларів, які витягнуті з кишень простих українців. І я сподіваюся, що дійсно цим законом ми поборемо саме таких олігархів, які сидять і заробляють на політиці", - сказав він.

Нагадаємо, 15 квітня під час засідання РНБО президент Володимир Зеленський запропонував розробити законопроєкт про статус олігарха, який дозволить виключити вплив олігархів на політику та економіку країни.

Читайте також: Щоб навести порядок в Укрзалізниці, потрібен поділ компанії на вертикалі з прозорими фінансами, - "слуга народу" Устенко
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Топ коментарі
+8
"Мой хороший знакомый живет в Козине, это Конча-Заспа, там, где живут все украинские миллионеры, олигархи". Кто же твой хороший знакомый, если он живет в Козине? И наоборот: кто ты, если твой хороший знакомый - миллионер и олигарх? Зебобики, вопрос вам. И он не риторический
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06.05.2021 16:25
+7
Если Леша считает что бывают пчелы против меда, то он идиот. Если он пытается в этом убедить нас, то он идиот в квадрате.
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06.05.2021 16:30
+5
Но перед этим мы отслюнявим Бене 56 лярдов из кармана этих же налогоплательщиков
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06.05.2021 16:27
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"Мой хороший знакомый живет в Козине, это Конча-Заспа, там, где живут все украинские миллионеры, олигархи". Кто же твой хороший знакомый, если он живет в Козине? И наоборот: кто ты, если твой хороший знакомый - миллионер и олигарх? Зебобики, вопрос вам. И он не риторический
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06.05.2021 16:25 Відповісти
Он агєнт пад прікритієм, їму можна...
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06.05.2021 16:27 Відповісти
Поотменять поганцам субсидии и дело в шляпе...
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06.05.2021 16:25 Відповісти
И 3 года не повышать размер пенсий.
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06.05.2021 16:27 Відповісти
То не олігархи, а крадії.
Чи ви вже домовилися з владою, що олігархія переможена і тепер в країні є тільки "поважні бізнесмени", а крадіїв-держслужбовців ви тепер призначите олігархами і почнете з ними боротьбу? Бджоли проти меду?
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06.05.2021 16:26 Відповісти
Но перед этим мы отслюнявим Бене 56 лярдов из кармана этих же налогоплательщиков
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06.05.2021 16:27 Відповісти
и по ним тоже и по многим поцам еще, депутатам к примеру всех созывов, исполнительской вертикали всех первых морд(лиц)... Закон о деолигархизации должен ударить по чиновникам, которые с помощью власти стали миллионерами, - Устенко - Цензор.НЕТ 1337
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06.05.2021 16:27 Відповісти
Он тоже много болтает, тоже хочет миллон.
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06.05.2021 16:27 Відповісти
Если Леша считает что бывают пчелы против меда, то он идиот. Если он пытается в этом убедить нас, то он идиот в квадрате.
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06.05.2021 16:30 Відповісти
Так уже, всем переоформить субсидии, пенсы уже тулят дию на кнопочные телефоны ....
К осени зажратые пенсы олигархи прозреют
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06.05.2021 16:36 Відповісти
так в Украине других нет. все миллиардеры - олигархи, "бизнесмены" от бюджетного корыта, которые либо сами "политики", как рошен или православная ****, либо содержат стадо ручных "политиков", как гудок или беня.
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06.05.2021 16:49 Відповісти
Невже до смерті "заб*ють" як Медведчука санкціями?
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06.05.2021 16:50 Відповісти
Странное дело, чем больше у нас борются с олигархами, тем они богаче.
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06.05.2021 17:02 Відповісти
Папа сунул в Зе команду. Сам ничего не представляет из себя. Полный ноль.
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06.05.2021 17:55 Відповісти
При чому олігархи до чиновників - хабарників ???
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06.05.2021 18:25 Відповісти
Чушь.. Пока у президента не будет воли пересажать всё это кодло нуворишей одним махом и в кратчайшие сроки - ни какие старые или новые "законы" ничего не изменят!
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06.05.2021 18:45 Відповісти
Знову переключення уваги - в Україні усього чотири олігархи, яких треба знищити це пінчук коломойський ахмєтов та хвірташ. Саме їх треба загратувати на пожиттєві строки та відібрати їх майно рахунки, та майно їх родичів. Їхні імена мають бути затаврованими а їх згадування має бути виключено у контексті яку шкоду вони принесли Україні та українській нації. Щодо інших, чиновників, які нагріли руки треба приймати вже інший закон.
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06.05.2021 19:16 Відповісти
Всё очень просто - в штатах если любой чел заработал за год 1 лям, то должен и обязан отдать в госказну 600 тыс.
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06.05.2021 23:55 Відповісти
 
 