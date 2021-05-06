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Уже в липні 70% дорослого населення ЄС буде вакциновано від коронавірусу, - фон дер Ляєн

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Уже в липні 70% дорослого населення ЄС буде вакциновано від коронавірусу, - фон дер Ляєн

Євросоюз планує в липні 2021 року вакцинувати від коронавірусу 70% дорослого населення Європи. Очікується, що ЄС закупить необхідну для реалізації даної мети кількість доз COVID-вакцин.

Про це сказано в заяві голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За її словами, кожну секунду на території Євросоюзу вакцинують від коронавірусу 30 європейців. Вона додала, що Європа ще не бачила такої масштабної кампанії з вакцинації населення.

"І це відбувається через те, що мобілізовано весь континент ... Сьогодні ми вакцинуємо понад 3 мільйонів європейців на добу і прогрес у Європі з кожним днем ​​набирає обертів. Тому я впевнена, що ми зможемо досягти нашої мети - доставити достатньо доз, щоб уже в липні було вакциновано 70% дорослого населення Європи", - сказала фон дер Ляєн.

Читайте також: За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 24 494 особи, загалом - 783 812, - Степанов
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ну вот ! вот так и будет коллективный иммунитет...без зеленых соплей ))))
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06.05.2021 16:31 Відповісти
В Украине тоже в июле...год не уточняется, известно только, что вакцинированы будут те, кто выживет к тому времени.
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06.05.2021 16:33 Відповісти
і з планом вакцинації намухлювали: по ньому виходить. що вакциинація почаласчя лише у квітні. березня немає, зато його результати у травні.
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06.05.2021 16:56 Відповісти
І це враховуючи, що країни так званого третього світу майже закінчили вакцінацію.
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06.05.2021 17:44 Відповісти
це ганьба, зрада чи пропало всьо?
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06.05.2021 16:46 Відповісти
Украине в июле месяце тоже будет 1% вакцинированных.
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06.05.2021 17:15 Відповісти
В Украине к июлю тоже будет 70% вакцинированных среди зе-мародеров всех уровней, а также их семей. Ведь в августе у них отпуск. А лошары, сходившие на выборы по-приколу - обойдутся.
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06.05.2021 17:52 Відповісти
 
 