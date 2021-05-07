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На Львівщині під час одержання 3 тис. дол. хабаря затримано офіцера поліції, - ДБР. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

Правоохоронці затримали під час одержання хабаря старшого дільничного офіцера відділу поліції одного з районних управлінь поліції ГУ Нацполіції у Львівській області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

На Львівщині під час одержання 3 тис. дол. хабаря затримано офіцера поліції, - ДБР 01

За попередньою інформацією, поліцейський запевнив, що за 3 тис. дол. може допомогти обвинуваченому перекваліфікувати його справу на "легшу" статтю Кримінального кодексу і змінити запобіжний захід без позбавлення волі.

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Для цього він обіцяв вплинути на:

  • прокурорів, які підтримують публічне звинувачення в кримінальному провадженні за обвинуваченням особи у вчиненні грабежу (ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 186 КК України);
  • суддю Залізничного районного суду м.Львова, який здійснює судовий розгляд зазначеного кримінального провадження.

На Львівщині під час одержання 3 тис. дол. хабаря затримано офіцера поліції, - ДБР 02

Зараз вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру у зловживанні впливом (ч. 3 ст. 369 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 3 до 8 років з конфіскацією майна.
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Какая ещё полиция? Как была мусарня так и осталась...
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06.05.2021 16:36 Відповісти
За любую взятку любой чиновник должен отхватить минимум ДЕСЯТОЧКУ с КОНФИСКАЦИЕЙ а иначе так и будет ...
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06.05.2021 16:38 Відповісти
участковый? ага, понятно. переквалифицируют на 190-ую, а потом закроют по срокам даавности
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06.05.2021 17:13 Відповісти
 
 