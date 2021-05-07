3 078 3
На Львівщині під час одержання 3 тис. дол. хабаря затримано офіцера поліції, - ДБР. ФОТО
Новини Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж
Правоохоронці затримали під час одержання хабаря старшого дільничного офіцера відділу поліції одного з районних управлінь поліції ГУ Нацполіції у Львівській області.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.
За попередньою інформацією, поліцейський запевнив, що за 3 тис. дол. може допомогти обвинуваченому перекваліфікувати його справу на "легшу" статтю Кримінального кодексу і змінити запобіжний захід без позбавлення волі.
Для цього він обіцяв вплинути на:
- прокурорів, які підтримують публічне звинувачення в кримінальному провадженні за обвинуваченням особи у вчиненні грабежу (ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 186 КК України);
- суддю Залізничного районного суду м.Львова, який здійснює судовий розгляд зазначеного кримінального провадження.
Зараз вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру у зловживанні впливом (ч. 3 ст. 369 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 3 до 8 років з конфіскацією майна.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ніхто Петрович
показати весь коментар06.05.2021 16:36 Відповісти Мені подобається 1
Серый Вовк
показати весь коментар06.05.2021 16:38 Відповісти Мені подобається 2
Андрій Васильович
показати весь коментар06.05.2021 17:13 Відповісти Мені подобається 0
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...