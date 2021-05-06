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Один воїн загинув, одного госпіталізовано у важкому стані через ворожий обстріл поблизу Новотроїцького, - ООС

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Один воїн загинув, одного госпіталізовано у важкому стані через ворожий обстріл поблизу Новотроїцького, - ООС

Сьогодні, 6 травня, озброєні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню і здійснили прицільний обстріл позицій українських захисників із ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї поблизу населеного пункту Новотроїцьке, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.

Зазначається, що внаслідок ворожого обстрілу один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил зазнав вогнепального кульового поранення. На жаль, не вдалося врятувати життя воїну.

Командування висловлює щирі і глибокі співчуття рідним і близьким загиблого захисника.

Підкреслюється також, що ще один український військовослужбовець зазнав осколкового поранення. Захиснику оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу. Стан здоров'я пораненого - важкий.

Читайте також: Двох українських воїнів поранено внаслідок ворожого вогню на Донбасі. За добу противник 19 разів порушив режим "тиші", бив із САУ, мінометів та ПТРК, - штаб ОС

На обстріли російсько-окупаційних військ наші захисники відкривали у відповідь вогонь.

"Стосовно дій збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через українську сторону Спільного центру з контролю і координації питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування сторін", - зазначили в штабі.
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Топ коментарі
+24
Зато снайперский огонь уменьшился. Да, Владимир Владимирович?
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06.05.2021 16:40
+22
Я хотел написать Владимир Александрович. Но оговорка вышла почти по Фрейду.
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06.05.2021 16:41
+17
Один воин погиб, один госпитализирован в тяжелом состоянии из-за вражеского обстрела вблизи Новотроицкого, - ООС - Цензор.НЕТ 4100
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06.05.2021 16:54
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Зато снайперский огонь уменьшился. Да, Владимир Владимирович?
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06.05.2021 16:40 Відповісти
Я хотел написать Владимир Александрович. Но оговорка вышла почти по Фрейду.
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06.05.2021 16:41 Відповісти
Земля пухом павшему и полного выздоровления раненому!(((
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06.05.2021 16:42 Відповісти
Это кровавый месседж к приезду Блинкена от пуйла.
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06.05.2021 16:47 Відповісти
Зеленый бедоносец накаркал
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06.05.2021 16:50 Відповісти
Один воин погиб, один госпитализирован в тяжелом состоянии из-за вражеского обстрела вблизи Новотроицкого, - ООС - Цензор.НЕТ 4100
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06.05.2021 16:54 Відповісти
Як заявив сьогодні Зжлжнскій:"Головне, що не від снайпера".
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06.05.2021 17:02 Відповісти
Пока цього квартального скота гнати до всенародного суду.
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06.05.2021 17:06 Відповісти
Главное никаких контрснайперских групп и минометного огня в ответку. А то ить таварищ Путен может рассерчать
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06.05.2021 18:21 Відповісти
Скорішого одужання і швидкого відновлення нашому воїну-захиснику!
Смерті і важких поранень російським найманцям та їхнім посібникам.Один воїн загинув, одного госпіталізовано у важкому стані через ворожий обстріл поблизу Новотроїцького, - ООС - Цензор.НЕТ 1255
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06.05.2021 19:00 Відповісти
Вічна пам'ять полеглому за Батьківщину Герою....

Один воїн загинув, одного госпіталізовано у важкому стані через ворожий обстріл поблизу Новотроїцького, - ООС - Цензор.НЕТ 2741
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06.05.2021 19:04 Відповісти
Двоє загиблих за сьогодні....
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06.05.2021 20:32 Відповісти
Герої не вмирають. Низький уклін воїнові.
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07.05.2021 20:58 Відповісти
 
 