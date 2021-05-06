Один воїн загинув, одного госпіталізовано у важкому стані через ворожий обстріл поблизу Новотроїцького, - ООС

Сьогодні, 6 травня, озброєні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню і здійснили прицільний обстріл позицій українських захисників із ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї поблизу населеного пункту Новотроїцьке, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.

Зазначається, що внаслідок ворожого обстрілу один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил зазнав вогнепального кульового поранення. На жаль, не вдалося врятувати життя воїну.

Командування висловлює щирі і глибокі співчуття рідним і близьким загиблого захисника.

Підкреслюється також, що ще один український військовослужбовець зазнав осколкового поранення. Захиснику оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу. Стан здоров'я пораненого - важкий.

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На обстріли російсько-окупаційних військ наші захисники відкривали у відповідь вогонь.

"Стосовно дій збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через українську сторону Спільного центру з контролю і координації питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування сторін", - зазначили в штабі.