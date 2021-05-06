УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14295 відвідувачів онлайн
Новини Політика УкраїниСуспільство
2 207 14
імпорт (329) Електрика (803)

Імпортом електричного струму з Росії та Білорусі має зайнятися РНБО, - нардеп Гриб

Новини Цензор.НЕТ Політика України Суспільство

Імпортом електричного струму з Росії та Білорусі має зайнятися РНБО, - нардеп Гриб

Рада національної безпеки та оборони (РНБО) має в найкоротші терміни розібратися з імпортом електричної енергії з Росії та Білорусі, через який економіка втратила 1 млрд грн.

Про це заявила народна депутатка Вікторія Гриб в ефірі телеканалу "Україна24".

"Я б на місці РНБО, напевно, в першу чергу подивилася б на імпорт російської і білоруської електроенергії, який у нас триває. Сьогодні, до речі, знову відновили. Тому що наша економіка втрачає гроші. Ми віддаємо гроші зараз у Росію і Білорусь, замість того, щоб ці гроші віддавати нашим шахтарям і теплоенергетикам, і атомникам зокрема", - заявила Гриб, коментуючи інформацію ЗМІ про намір РНБО провести засідання щодо комунальних тарифів. Вона зазначила, що 5 травня Україна знову відновила закупівлі російської електроенергії транзитом через Білорусь.

Нагадаємо, 15 квітня Верховна Рада прийняла законопроєкт про заборону імпорту електроенергії з Росії та Білорусі. 26 квітня проєкт закону передано на підпис президенту Володимиру Зеленському. Проєкт закону надає НКРЕКП повноваження анулювати підсумки аукціонів з доступу до міждержавних ліній електропередачі для імпорту з Росії та Білорусі. Раніше імпорт струму з Росії та Білорусі критикував президента Володимир Зеленський, однак закупівлю російсько-білоруської електроенергії публічно захищав глава НКРЕКП Валерій Тарасюк під час останнього виступу в парламенті в лютому 2021 року.. 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+6
Імпортом струму займеться РНБО. Напругою займеться СБУ. А хто візьме на себе косинус фі?
показати весь коментар
06.05.2021 16:49
+3
Импорт убивает собственного производителя,которых у нас в достатке.Напомнить,що Ахметов гнал электрику в Приднестровье на завод,вместо того,щоб перенаправить её на внутренний рынок?Энергии в Украине хватает.Не хватает разумных патриотов Імпортом електричного струму з Росії та Білорусі має зайнятися РНБО, - нардеп Гриб - Цензор.НЕТ 911
показати весь коментар
06.05.2021 19:34
+3
Імпорт електороенергії ворога, це звичайна державна зрада.
показати весь коментар
06.05.2021 21:04
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Імпортом струму займеться РНБО. Напругою займеться СБУ. А хто візьме на себе косинус фі?
показати весь коментар
06.05.2021 16:49 Відповісти
А ведь еще и реле там с ячейкой шалят.
показати весь коментар
06.05.2021 16:59 Відповісти
Не экономика а Ахметка.
показати весь коментар
06.05.2021 16:50 Відповісти
Не. В данном случае Беневка-Пинчуковка.
показати весь коментар
06.05.2021 17:02 Відповісти
РНБО надо заняться Ахметовым серъезно. Это из-за него разрешили импорт электроэнергии, так как Ахметов хотел поднять цену на эл. энергию, а разрешение на импорт застопорило его планы. Было по сути два варианта решения: "административный" - установить максимальную цену эл. энергии для Ахметова или "рыночный" - дать доступ конкурентам.
показати весь коментар
06.05.2021 17:09 Відповісти
Лероса надо за яйца брать...а не ахметова...
показати весь коментар
06.05.2021 17:14 Відповісти
Та оставьте уже Ахметку в покое - он в этом деле пострадавший...
Он же в числе прочего производитель эл. энергии,
поэтому ему самому не выгодно что берут не у него...
Это все обиженные Коломойша с Пинчуком саботируют его
электростанции - за то что он отодвинул их от Янелоха...
показати весь коментар
06.05.2021 17:27 Відповісти
Был еще третий, очень правильный. ахметовых-пинчукучмовых-новинских закрыть к бененой маме, и тогда очень много проблем Украины решилось бы автоматически. Но украинцы голосуют на всех выборах за кукол этих карабасов. А потом стонут и едут на заработки.
показати весь коментар
06.05.2021 19:14 Відповісти
З цим верховним Дебілом, скоро в Україні буде свій "Воронеж", який буде зелена цвіль регулярно "бомбити" щоб задовільнити апетити спонсорів його препиз..ентства(
показати весь коментар
06.05.2021 17:32 Відповісти
Так шо там торговля на крови, питары зелено#опые?
показати весь коментар
06.05.2021 18:23 Відповісти
Гу, дык - уже как два года непрерывно занимаются!
Ночей не спят, налаживают порушеные "барыгами" коммерческие связи.
показати весь коментар
06.05.2021 19:15 Відповісти
Импорт убивает собственного производителя,которых у нас в достатке.Напомнить,що Ахметов гнал электрику в Приднестровье на завод,вместо того,щоб перенаправить её на внутренний рынок?Энергии в Украине хватает.Не хватает разумных патриотов Імпортом електричного струму з Росії та Білорусі має зайнятися РНБО, - нардеп Гриб - Цензор.НЕТ 911
показати весь коментар
06.05.2021 19:34 Відповісти
Імпорт електороенергії ворога, це звичайна державна зрада.
показати весь коментар
06.05.2021 21:04 Відповісти
Ну та бо це пряме фінансування війни і терору . Дивуюсь , що до нас досі не застосували санкції .
показати весь коментар
06.05.2021 23:07 Відповісти
 
 