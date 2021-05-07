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ВР (11723) Кабмін (6255) Денис Шмигаль (2691)

Шмигаль просить Раду дозволити розміщувати міністерства і центральні органи влади не тільки в Києві

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Шмигаль просить Раду дозволити розміщувати міністерства і центральні органи влади не тільки в Києві

Кабінет міністрів вніс до Верховної ради законопроєкт, який дозволить розміщувати міністерства не тільки в Києві. Він зареєстрований під №5469.

Документ пропонує закріпити уніфіковану структуру апарату міністерства: директорати, секретаріат міністерства, департаменти, управління та інші самостійні структурні підрозділи, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Кабінет міністрів, згідно з проєктом, встановлює вимоги до змісту та структури положення про міністерство та положення про інший центральний орган виконавчої влади.

Функції з розроблення проєктів актів законодавства зосереджуються у міністерствах, крім випадків, коли центральні органи виконавчої влади наділені нормотворчими повноваженнями відповідно до закону.

Уряд отримує повноваження визначати інше (крім міста Києва) місцезнаходження міністерств та інших центральних органів виконавчої влади.

Кабмін уповноважують визначати окремим рішенням граничну кількість заступників керівників центральних органів виконавчої влади.

Законопроєкт також передбачає, що прем’єр-міністр звільняється з посади так само як усі члени уряду - з початку роботи новосформованим Кабміном.

Нагадаємо, наприкінці квітня уряд підтримав відповідний проєкт закону у ході свого засідання. Міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов розповідав, що переносити в регіони вже існуючі міністерства не планують. А йдеться про можливість розміщення новостворених органів центральної влади не в Києві. За його словами, це може початися після того, як максимальну кількість процесів переведуть в онлайн.
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Топ коментарі
+14
О! Пошла рехформа от Осла! Тепереча будут министерства и в селах и райцентрах! Децентрализация!
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06.05.2021 16:54
+12
Это приказ Моксвы - гибридное разрушение вертикали власти.

А у быдла самой высокий рейтинг - зе-гниды... Шмыгаль просит Раду разрешить размещать министерства и центральные органы власти не только в Киеве - Цензор.НЕТ 5550
страна быдла.
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06.05.2021 17:07
+8
Дебилизм. "Реформа" в стиле наркомана. Теперь усложнится и удорожает логистика при решении вопросов и корреспонденции. Их наоборот нужно собирать как можно ближе друг к другу.
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06.05.2021 16:57
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О! Пошла рехформа от Осла! Тепереча будут министерства и в селах и райцентрах! Децентрализация!
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06.05.2021 16:54 Відповісти
кровати в ЗЕборделе начали передвигать!!!
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06.05.2021 16:56 Відповісти
Это он для Лугандона квоту предусматривает. Шмыгаль просит Раду разрешить размещать министерства и центральные органы власти не только в Киеве - Цензор.НЕТ 9866
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06.05.2021 17:00 Відповісти
Дебилизм. "Реформа" в стиле наркомана. Теперь усложнится и удорожает логистика при решении вопросов и корреспонденции. Их наоборот нужно собирать как можно ближе друг к другу.
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06.05.2021 16:57 Відповісти
А как же усе в смартфоне, или интернет уже отключили?
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06.05.2021 17:15 Відповісти
Ну перенести ОПУ кудись не вийшло, а "бурну діяльність" показувати треба. До того ж, найвеличніше начеб-то тут ні до чого - то ж КМУ просить... І знову "цар - хороший, боярє - пагані". А потім рейтинг довіри в опитуваннях малюють...
При "клятому баризі" стільки рейтингів не було, зате навіть з прасок репетували про здорожчання борщового набору. Зате зараз - тільки рейтинги, а про борщовий набір - а ні пари з вуст, бо самі фанатичні "приколісти-виборці" почнуть нарешті думати... Хоча б шлунком, але почнуть...
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06.05.2021 17:56 Відповісти
Я еще хорошо помню рейтинги Пальчевского и его "Перемоги". Или Грицацуева и Смешка. А Яныку перед самым майданом вообще рисовали около 40% рейтинга.
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06.05.2021 18:02 Відповісти
у ********* світі усе через комп. швидко і без бумажок, але і як крякнуть систему,то усі яйця у кошику.
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06.05.2021 18:11 Відповісти
А вы попробуйте пообщаться с нашими органами и министерствами. Когда ваши документы бесследно "исчезают" в различных базах и только наличие бумажной копии с печатью позволяет доказать, что ты не верблюд. Только недавно проходили еще раз такое с налоговой.
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06.05.2021 18:38 Відповісти
Кстати, после французских крючкотворцев я с теплотой начал относится к украинским бюрократам. Шмыгаль просит Раду разрешить размещать министерства и центральные органы власти не только в Киеве - Цензор.НЕТ 3250 Все познаётся в сравнении
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06.05.2021 18:48 Відповісти
Ага, немцам расскажи. Они же такие идиоты по сравнению с тобой и петром
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06.05.2021 18:14 Відповісти
В отличие от тебя, идиот, и немцы и я хотя-бы получили нормальное образование и понимают разницу в устройстве унитарного и федеративного государства. Но идиоту вроде тебя этого понять не дано.
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06.05.2021 18:33 Відповісти
Шмыгаль просит Раду разрешить размещать министерства и центральные органы власти не только в Киеве - Цензор.НЕТ 145
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06.05.2021 16:58 Відповісти
На месте родителей этого мальчика, я бы подал на тебя в суд и ты бы стал бомжом Шмыгаль просит Раду разрешить размещать министерства и центральные органы власти не только в Киеве - Цензор.НЕТ 3805
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06.05.2021 17:21 Відповісти
Родители этого мальчика тоже не нюхают такое забористое, как ты Шмыгаль просит Раду разрешить размещать министерства и центральные органы власти не только в Киеве - Цензор.НЕТ 5765
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06.05.2021 17:25 Відповісти
Какого мальчика из этих двух?
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06.05.2021 17:26 Відповісти
Родители того мальчика справа так и не смогли объяснить ему, что нюхать - это плохо. .
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06.05.2021 17:35 Відповісти
Зато успели пояснить как хорошо было при совке....
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06.05.2021 17:36 Відповісти
ну, не всім - тільки декому...

Шмыгаль просит Раду разрешить размещать министерства и центральные органы власти не только в Киеве - Цензор.НЕТ 6436
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06.05.2021 17:44 Відповісти
Так они и есть плоть от плоти совки. Достаточно почитать их интервью. Особенно "прохфессора", зав кафедрой в области информационных технологий.
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06.05.2021 17:45 Відповісти
Щоб не робили ці нові обличчя, вони все використають під себе. Нема віри цим зеленим гидотам. Мене нудить від них, а їм на мене насрати. Все взаємно...
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06.05.2021 17:01 Відповісти
Зачем? Что это даст. И так в каждой области у министерств есть свои областный главные и просто управления. Кроме распила бабла никакой логики
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06.05.2021 17:02 Відповісти
Это приказ Моксвы - гибридное разрушение вертикали власти.

А у быдла самой высокий рейтинг - зе-гниды... Шмыгаль просит Раду разрешить размещать министерства и центральные органы власти не только в Киеве - Цензор.НЕТ 5550
страна быдла.
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06.05.2021 17:07 Відповісти
Как что даст? это еще один из способов созданий Хаоса для развала страны. Шмыгаль просит Раду разрешить размещать министерства и центральные органы власти не только в Киеве - Цензор.НЕТ 5239
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06.05.2021 17:11 Відповісти
Зеленский продвигает кремлевский тезис о "расселении" Киева - https://youtu.be/bjlrOaNOL0E
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06.05.2021 17:04 Відповісти
Ранее эти клоуны (венедиктова) уже заикались, что бы перенести в Харьков Конституционный Суд, представляеете министерство любое в Харькове возле страны агрессора где предателей просто куча.
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06.05.2021 17:05 Відповісти
і через кордон слухати ближче.
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06.05.2021 18:12 Відповісти
Клоун при чем тут агрессор? Путыннападе 5 лет слухали
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06.05.2021 18:13 Відповісти
Будьмо уважні-ці тварюки закидають "хайповий" анонс аби прикрити якусь більшу мерзотність!
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06.05.2021 17:06 Відповісти
Министерство экономики можно у меня в селе разместить...или министерство здравоохранения...у меня пару сарайчиков пустых есть...
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06.05.2021 17:10 Відповісти
Российская агентура хочет украинские органы власти перенести поближе к российским границам? Большевики в Харькове Уже создавали фейковую УССР после чего якобы та победила УНР.
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06.05.2021 17:11 Відповісти
А почему ты не вспоминаешь про ужгород и венгрию, про львов и поляков под боком? Или напомнить скока донбасян в киев заехало??? Давайте в винницу переносить, без проблем
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06.05.2021 18:22 Відповісти
В Бразилиа ВСЕ министерства, кабмин и сенат расположены НА ОДНОЙ УЛИЦЕ!!! Чтобы оперативно решать все межведомственные вопросы. Шмыгалю нужно землю в центре Киева срочно продать под застройку, другой причины нет.
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06.05.2021 17:19 Відповісти
минэнергоуголь - в Донецк, министерство металлургии - в Днепр. все как при совке.
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06.05.2021 17:19 Відповісти
Столько хороших городов: данецк, Харьков, Кривой рог. Мечта любого сепара.
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06.05.2021 17:21 Відповісти
Коли собаці нема чого робити, то вона яйця лиже.
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06.05.2021 17:33 Відповісти
Наш собака лиже чужі і це проблема для України(
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06.05.2021 17:37 Відповісти
Просто пипець... За право розміщення наприклад міністерства "АБИРВАЛГ" будуть "рвати дупу" і заносити золоті яйця "представники" таких міст як Одеса, Херсон, Бердянськ...
Про "МІНЛІСГОСП" я взагалі промовчу... там черга вистроїться зі всіх Карпат та Чернігівщини...
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06.05.2021 17:37 Відповісти
на Мальдіви чи Сейшели?
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06.05.2021 17:38 Відповісти
оце є зебільна потужна реформа, про яку клоун сьогодні втирав Блінкіну
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06.05.2021 17:52 Відповісти
Правильное решерие,в Киеве уже не продохнуть не перднуть!
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06.05.2021 17:52 Відповісти
Полоумным "все пропало" "петроспаси" обьясняю: если вы ратуете за оборону, стабильность и безопасность в условиях постоянной опасности возможной агрессии то перенос части исполнительной власти по стране как раз ето и делает: что бы не получилось теперь как в 2014 когда условная юля или боря колесников на деньги медведчука с шахтерами начнут штурм кабмина и вся страна парализована и велкам путлер в харькове и сумах. А так захватили киев/харьков или днепр, отрезали их от електричества или инета - а власть держит
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06.05.2021 18:19 Відповісти
Ну и плюс конечно киев как то надо разгружать, другого выхода если мозг присутствует ну просто не придумано
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06.05.2021 18:20 Відповісти
Твоя политику,под сюзереном Ахметом всем давно понятна.Она идёт вразрез с политикой Украины.А потому иди нах.й сегодня тихо и без кипиша.Тупо пошёл нах.й и своего шефа захвати олень тупой Шмыгаль просит Раду разрешить размещать министерства и центральные органы власти не только в Киеве - Цензор.НЕТ 5550
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06.05.2021 19:41 Відповісти
Я и местечко им подобрал Шмыгаль просит Раду разрешить размещать министерства и центральные органы власти не только в Киеве - Цензор.НЕТ 8027
Шмыгаль просит Раду разрешить размещать министерства и центральные органы власти не только в Киеве - Цензор.НЕТ 7334
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06.05.2021 19:58 Відповісти
Предлагаю ОП перевезти на Мальдивы. Чем меньше эта быдлота будет заниматься страной, тем лучше будет для страны.
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06.05.2021 20:09 Відповісти
Все верно...Ху#ло открытым текстом говорило, что "любой президент Украины меня устроит, кроме Пороха"... Расшифровка для зебыдла: любой кандидат завалит Украину по всем направлениям, поэтому они меня устраивают... Вытянет из этого болота Украину только Порох... Но быдло побежало и проголосовало за "лыш бы не Порох"... Поэтому, придурки, сидите тихонько и жуйте эти зелёные ЩИ...
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06.05.2021 22:20 Відповісти
А давайте попробуем на скаку поменять лошадок под задницей. Авось и получится порвать жопу об асфальт.
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07.05.2021 08:54 Відповісти
 
 