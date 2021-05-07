Шмигаль просить Раду дозволити розміщувати міністерства і центральні органи влади не тільки в Києві

Кабінет міністрів вніс до Верховної ради законопроєкт, який дозволить розміщувати міністерства не тільки в Києві. Він зареєстрований під №5469.

Документ пропонує закріпити уніфіковану структуру апарату міністерства: директорати, секретаріат міністерства, департаменти, управління та інші самостійні структурні підрозділи, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Кабінет міністрів, згідно з проєктом, встановлює вимоги до змісту та структури положення про міністерство та положення про інший центральний орган виконавчої влади.

Функції з розроблення проєктів актів законодавства зосереджуються у міністерствах, крім випадків, коли центральні органи виконавчої влади наділені нормотворчими повноваженнями відповідно до закону.

Уряд отримує повноваження визначати інше (крім міста Києва) місцезнаходження міністерств та інших центральних органів виконавчої влади.

Кабмін уповноважують визначати окремим рішенням граничну кількість заступників керівників центральних органів виконавчої влади.

Законопроєкт також передбачає, що прем’єр-міністр звільняється з посади так само як усі члени уряду - з початку роботи новосформованим Кабміном.

Нагадаємо, наприкінці квітня уряд підтримав відповідний проєкт закону у ході свого засідання. Міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов розповідав, що переносити в регіони вже існуючі міністерства не планують. А йдеться про можливість розміщення новостворених органів центральної влади не в Києві. За його словами, це може початися після того, як максимальну кількість процесів переведуть в онлайн.