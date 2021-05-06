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міст (826) Одеська область (2488) Укравтодор (489) Велике будівництво (718)

Освітлює весь лиман: "Укравтодор" показав нічні фото Хаджибейського моста на Одещині після реконструкції. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Фоторепортаж

Відкритий наприкінці квітня після реконструкції в рамках програми "Велике будівництво" міст через Хаджибейський лиман під Одесою, освітлюється за допомогою 68 опор, встановлених по обидва боки мосту.

Який вигляд має оновлений міст вночі, на своїй офіційній сторінці у Facebook показав Укравтодор, інформує Цензор.НЕТ.

Освітлює весь лиман: Укравтодор показав нічні фото Хаджибейського моста на Одещині після реконструкції 01

"На мосту працює освітлення, яке забезпечують 68 опор: по 34 на кожній стороні мосту. Комфортний проїзд для автотранспорту забезпечений і вдень, і вночі", - йдеться у публікації.

В ході реконструкції мосту його було розширено до шести смуг, що забезпечило безперешкодне проходження жвавих транспортних потоків. До реконструкції через обмежену пропускну здатність мосту з обох його сторін виникали затори.

Освітлює весь лиман: Укравтодор показав нічні фото Хаджибейського моста на Одещині після реконструкції 02

Рух мостом, який був одним з найбільш знакових довгобудів, було відкрито 28 квітня. Тепер на ньому функціонують 3 смуги в напрямку Києва і 3 смуги - в напрямку Одеси.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що темпи будівництва мостів у Запоріжжі дозволяють розраховувати на відкриття руху ними до Дня Незалежності України.

Читайте також: Капітально відремонтований міст відкрили в Козятині, - "Укравтодор"
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Топ коментарі
+12
25 мільонів доларів на 330 метров ділимо.... виходить 75757.5 долара за метр. Якщо рахувати за кілометр це 80 000 000 доларів.... Це на 70 відсотків дорожче ніж коштував кілометр трансокеанського Дунханьского моста, який ширше рівно в два рази ніж цей. Тепер це можно підсвітити фоткати і радіти як приклад дебільного казнокрадства) Освітлює весь лиман: "Укравтодор" показав нічні фото Хаджибейського моста на Одещині після реконструкції - Цензор.НЕТ 8111
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06.05.2021 17:47
+6
Это освещение это за вот те 79 грн что зеленое стадо украло у каждого домохозяйства?
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06.05.2021 17:17
+6
пустить бы тебя пешком пройтись по тем 13 км моста москалей...не дошел бы до бберега...
а тут 500м и ты уже на другом берегу...замечательный мост
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06.05.2021 18:00
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Это освещение это за вот те 79 грн что зеленое стадо украло у каждого домохозяйства?
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06.05.2021 17:17 Відповісти
Додайте ще 21% на підвищення тарифу за транспортування ЕЕ...
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06.05.2021 17:24 Відповісти
Ідіоти з Укравтодору забули освітити головні аварійні ділянки на під'їзді до цієї дамби з обох сторін. Там на фото видно що там де починається темень, стоять споруди, ходять люди, а світла немає! І на іншій дамбі черех цей лиман, по якій проходить одеська об'їзна дорога, темень страшна, хоча там примикає селище Усатово та НАТІ, але світла там немає вже півроку. Опори стоять, світильники є, а світла немає!
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06.05.2021 19:02 Відповісти
Давай Вова ещё дешёвые автомобили и может хвалить тебя начнут.
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06.05.2021 17:20 Відповісти
який гарний цей нічний міст....
і скорочує шлях і красивіший за довжелезний кримський міст окупанта
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06.05.2021 17:57 Відповісти
лет 20 носятся с этим участком дороги длинной 3 км . и дальше "будуваты " будут. золотое дно для дерибана
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06.05.2021 17:28 Відповісти
ну може уже где то в другое место пойдут, это вроде как добудувалы
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06.05.2021 18:04 Відповісти
УКРАВ ТОДОР
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06.05.2021 17:39 Відповісти
25 мільонів доларів на 330 метров ділимо.... виходить 75757.5 долара за метр. Якщо рахувати за кілометр це 80 000 000 доларів.... Це на 70 відсотків дорожче ніж коштував кілометр трансокеанського Дунханьского моста, який ширше рівно в два рази ніж цей. Тепер це можно підсвітити фоткати і радіти як приклад дебільного казнокрадства) Освітлює весь лиман: "Укравтодор" показав нічні фото Хаджибейського моста на Одещині після реконструкції - Цензор.НЕТ 8111
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06.05.2021 17:47 Відповісти
пустить бы тебя пешком пройтись по тем 13 км моста москалей...не дошел бы до бберега...
а тут 500м и ты уже на другом берегу...замечательный мост
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06.05.2021 18:00 Відповісти
Це пам'ятник тим, хто помер від жадібності Зе і його команди, так і не дочекавшись вакцини. Ну, не менору ж їм ставити в Бабиному яру...
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06.05.2021 17:48 Відповісти
Вот если бы его при Порошенко построили - тогда бы это была великая перемога. А так фуууу. Освітлює весь лиман: "Укравтодор" показав нічні фото Хаджибейського моста на Одещині після реконструкції - Цензор.НЕТ 5130
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06.05.2021 18:23 Відповісти
Открою тебе секрет. Мост реставрировали много лет, при Порошенко тоже. Завершили при клоуне, раздерибанив ковидный фонд на "стройку века". Ну и что, что из-за этого моста тысячи ковидников не хватило кислорода и нормального лечения. Ведь "какая разница, сколько на улице осталось жителей, если она хорошо освещена" (с).
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06.05.2021 18:47 Відповісти
И сколько на этот мост потратили при клоуне?
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06.05.2021 20:07 Відповісти
Капитальный ремонт моста начался ещё в 2016 году, и тогда работы планировали завершить к 2017 году. Освітлює весь лиман: "Укравтодор" показав нічні фото Хаджибейського моста на Одещині після реконструкції - Цензор.НЕТ 7156
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06.05.2021 20:17 Відповісти
О чем Вы говорите? Этот мост расширяли еще до 2008 года. Я с 2007 года езжу кажный год на том участке.
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06.05.2021 20:36 Відповісти
https://timer-odessa.net/news/mashini_pustyat_po_mostu_dolgostroyu_na_hadjibeyskom_limane_uje_v_sredu_566.html
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06.05.2021 20:37 Відповісти
Уберите старый мост!!!!!! не могу пройти на лодке...
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06.05.2021 18:25 Відповісти
Є таке поняття "світлове забруднення"
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06.05.2021 19:54 Відповісти
І раніше було шість полос! Так а що зробила там зелена пліснява? Окрім того, що розікрала кошти бюджету?
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06.05.2021 20:16 Відповісти
4 было. Когда-то давно...
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06.05.2021 20:37 Відповісти
Это прямо какая-то Калифорния .... Освітлює весь лиман: "Укравтодор" показав нічні фото Хаджибейського моста на Одещині після реконструкції - Цензор.НЕТ 1559
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06.05.2021 22:24 Відповісти
 
 