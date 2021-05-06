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Чоловіки тепер можуть іти в декрет нарівні з жінками: Зеленський підписав закон

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Чоловіки тепер можуть іти в декрет нарівні з жінками: Зеленський підписав закон

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, що забезпечує рівні можливості для чоловіків і жінок у питанні поєднання роботи з сімейними обов'язками.

Про це повідомляє пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.

Відповідний закон № 1401-IX "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення рівних можливостей матері і батька у догляді за дитиною", який Верховна Рада прийняла 15 квітня 2021 року, опубліковано на сайті глави держави.

Як повідомляється, "цей закон дозволить створити передумови для посилення ролі батька у вихованні дітей і розвитку відповідального батьківства в Україні".

Угода усуває законодавчі прогалини, що обмежують право батька на відпустку по догляду за дитиною.

Читайте також: Декрет для чоловіків: військовослужбовці не зможуть піти у відпустку з догляду за дитиною

Закон передбачає введення нового одноразового виду відпустки при народженні дитини тривалістю до 14 календарних днів, який оплачується за рахунок роботодавця.

Така відпустка буде надаватися комусь одному: чоловікові, дружина якого народила дитину; батькові дитини, якщо він не одружений на матері дитини, але проживає спільно; бабусі, дідусеві або іншим повнолітнім родичам дитини, які фактично за нею доглядають.

Законом також визначено відпустку по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку як рівне право кожного з батьків.

Також встановлено право працівників обох статей, що мають дітей або повнолітньої дитини з інвалідністю з дитинства підгрупи "А" I групи, на додаткову відпустку.
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Топ коментарі
+9
Собрался в декрет?
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06.05.2021 17:57
+6
оцє так рєформа - всех папiрєднiков уделал. вот теперь "зекономика" вперед скакнет..
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06.05.2021 18:00
+6
ну вот! достойный ответ Блинкену на отсутствие реформ ))))
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06.05.2021 18:04
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Собрался в декрет?
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06.05.2021 17:57 Відповісти
пипец, шо они творят... Мужчины теперь могут идти в декрет наравне с женщинами: Зеленский подписал закон - Цензор.НЕТ 2299
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06.05.2021 18:00 Відповісти
нормальный закон, позволит немного правится
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06.05.2021 18:03 Відповісти
тепер, навіть, хомчак може піти...і нехай все почекає...
як чернігівська область без п.хомчакової
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06.05.2021 18:08 Відповісти
оцє так рєформа - всех папiрєднiков уделал. вот теперь "зекономика" вперед скакнет..
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06.05.2021 18:00 Відповісти
подожди скоро распродадут землю, успеешь ишаком поработать
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06.05.2021 18:04 Відповісти
еще немного и мужикам замуж выходить разрешат...
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06.05.2021 18:00 Відповісти
ну кому нравится тот и без высочайшего разрешения всегда все делал - в кацапской армии например все на бутылках сидят-кацапию защищают с глазами на выкате... Мужчины теперь могут идти в декрет наравне с женщинами: Зеленский подписал закон - Цензор.НЕТ 5289
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06.05.2021 18:05 Відповісти
ты еще и близоруковец?
перевоткни скрепу и перезаряди хромосому
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06.05.2021 18:12 Відповісти
мне как то один из ваших - из ваших мытищенских, как то сказал - "много нас идиотов"...
я согласился и тут же подтвердил - "та все"...
он кивнул... Мужчины теперь могут идти в декрет наравне с женщинами: Зеленский подписал закон - Цензор.НЕТ 3798
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06.05.2021 18:17 Відповісти
он скрывает свое местоположение, сидит где то в Киеве
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06.05.2021 18:05 Відповісти
каперерлы - вам никто не мешает на етом форруме?
могли бы и чeрез перегородку перегавкнуться - не клаву мучают...
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06.05.2021 18:10 Відповісти
а отличному бойцу интернетовского фронта - из под шампуни бутылка - награда...))))
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06.05.2021 18:07 Відповісти
Може, о, Найвеличніший і ти відпочив би, а то зовсім себе не бережеш...😁
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06.05.2021 18:02 Відповісти
Якщо мужик піде в дектер,то от мені просто цікаво- а що він буде жрать?
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06.05.2021 18:03 Відповісти
а маля? якщо воно не на штучному годуванні ? ))))
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06.05.2021 18:05 Відповісти
Крім сісекв у ссавців є ще піські !!!))))
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06.05.2021 18:09 Відповісти
Присосеться до другои титьки.
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06.05.2021 18:05 Відповісти
успокойся кому надо у того деньги есть
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06.05.2021 18:07 Відповісти
ну вот и договорились, вполне нормальный закон на этот раз
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06.05.2021 18:16 Відповісти
Ну так а я за шо...
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06.05.2021 18:20 Відповісти
ну вот! достойный ответ Блинкену на отсутствие реформ ))))
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06.05.2021 18:04 Відповісти
Імітація бурхливої рехворматорської діяльності триває !! Найвеличніше зрушення в економіці України !!!))))
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06.05.2021 18:07 Відповісти
интересно ты за экономику своей семьи или экономику страны?
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06.05.2021 18:09 Відповісти
України!! Економіка родини мене геть не цікавить !!!)))
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06.05.2021 18:16 Відповісти
не гони ерунды
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07.05.2021 08:24 Відповісти
Хто б цього Дебіла відравив в декрет)
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06.05.2021 18:07 Відповісти
а что в этом законе плохого? что ты бурный бес повода? А как про землю закон принимали, то ты даже не чухался
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06.05.2021 18:11 Відповісти
Равноправие - оно такое. А вообще декрет - это 3 года общего стажа. И соцвыплаты.
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06.05.2021 18:10 Відповісти
Замість Мендель піде Мужчины теперь могут идти в декрет наравне с женщинами: Зеленский подписал закон - Цензор.НЕТ 331
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06.05.2021 18:11 Відповісти
Мужчины теперь могут идти в декрет наравне с женщинами: Зеленский подписал закон - Цензор.НЕТ 4556

...
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06.05.2021 18:18 Відповісти
а рожать тоже смогут по указу?
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06.05.2021 18:12 Відповісти
что ты возмущаешься? Бывает разные ситуации как бы так, закон то в себе не несет ни чего плохого, в отличии от закона про землю, а да, я забыл, ты тогда молчал
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06.05.2021 18:14 Відповісти
Блин, опередили!
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06.05.2021 18:15 Відповісти
Мужчины теперь могут идти в декрет наравне с женщинами: Зеленский подписал закон - Цензор.НЕТ 7462
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06.05.2021 18:23 Відповісти
А если отец- одиночка. Или дедушка с внуком.
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06.05.2021 19:18 Відповісти
Два пальца вверх, это победа....
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06.05.2021 18:15 Відповісти
В эпоху иудолиберастического постмодерна, шо вверх, шо об асфальт - никакой разницы.
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06.05.2021 18:24 Відповісти
Го*вно в ступе толчет указатель, это и раньше было
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06.05.2021 18:16 Відповісти
Мужчины теперь могут идти в декрет наравне с женщинами: Зеленский подписал закон - Цензор.НЕТ 3784

...
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06.05.2021 18:17 Відповісти
А что, декретный отпуск и отпуск по уходу за ребёнком - это одно и то же?
Цензор, так только расеяне заголовки пишут!
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06.05.2021 18:45 Відповісти
Потужнатреформа. Приехавшим западным друзьям зе уже похвастался? Почему умолчал,что следующий свой отпуск планируется на девять месяцев(пока что нибудь выносит) +послеродовое восстановление до конца каденции. Мягкое море и жаркое солнце обязательны.
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06.05.2021 18:57 Відповісти
А то эти десятки отпусков ща два года очень раздражают перерывами между ними--эти уроды ,,нарид,, постояянно что то хотят от уставшего. Сволочи бездушные
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06.05.2021 19:01 Відповісти
Постоянно требуют решить проблемы,которых нет у зеленского. Не,ну не глупость?
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06.05.2021 19:29 Відповісти
Жду мема на беременную зелю...
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06.05.2021 19:01 Відповісти
Хотіли потужних реформ після приїзду Блінкена? - Майте!
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06.05.2021 19:33 Відповісти
Так, чоловіки тут беруть відпустку (здається, 5 тижнів) одразу після народження дитини.
Оплачувану. Щоб у перші дні бути з немовлям, допомогти жінці відійти від пологів.
Тоді вертається на роботу, а мати залишається далі на рік чи півтора.
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06.05.2021 20:25 Відповісти
Ну, а шо ? Мендель родила, а Нелох сразу в декрет !
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06.05.2021 20:34 Відповісти
Черговий велосипед винайдений "слугами". Вже понад 25 років чоловіки, за бажання йдуть у відпустку по догляду за дитиною. Тільки до цього часу ніхто не заявляв про це, як заслугу ВаЗЕліна.
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06.05.2021 20:43 Відповісти
Хрінь якась... Раніше в декрет так само міг піти будь-хто з родини, хоч дідусь...
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06.05.2021 21:06 Відповісти
Правильный закон, равноправие должно быть во всем. То, что уравняли пенсионный возраст мужчин и женщин - тоже правильно. Если бы, еще суды не отбирали детей у отцов при разводах, а 50% времени ребенок живет с отцом, 50% с матерью. И, тем самым, ребенок выигрывает, получая и отцовское и материнское воспитание, вырастет полноценной и гармонично развитой личностью.
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06.05.2021 22:07 Відповісти
Любые законы кроме тех которые ущемляют права коррупционеров,воров и олигархов-на это Зеленые способны. Иммитация бурной деятельности на фоне падающей экономики и растущих долгов!
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06.05.2021 23:08 Відповісти
Я не удивлюсь если скоро рожать заставят всех подряд. Исследование в этой области уже давно ведутся, к сожалению результат пока удрючающий (мужики упорно не хотят рожать, а переходят в лигу пидоров). Может нашим кормчим включить мозги и побольше ДАТЬ льгот и возможностей для рождения и воспитания детей. Как то проценты от использования недр и ресурсов страны. И разобраться наконец то с олигархами типа "успешных менеджеров" петь вадиков ринатов и прочей шелупони с липкими руками.
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07.05.2021 08:51 Відповісти
Я требую права обследоваться у гинеколога и мамолога!
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16.10.2021 18:18 Відповісти
 
 