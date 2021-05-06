УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14113 відвідувачів онлайн
Новини За кордоном
11 458 39
ветерани (843) Друга світова війна (275) Туркменістан (39) Бердимухамедов (19)

Ветерани Другої світової в Туркменістані здають гроші на подарунки, які їм "подарує" президент Бердимухамедов

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Ветерани Другої світової в Туркменістані здають гроші на подарунки, які їм

За традицією щороку 9 травня ветеранів вшановують і вручають їм подарунки від імені президента Гурбангули Бердимухамедова. Другий рік поспіль ветерани-тиловики самі платять за свої подарунки.

Про це повідомляє "Радио Азатлык", інформує Цензор.НЕТ.

Практика збору грошей на "подарунки" триває другий рік поспіль. За словами дітей і онуків ветеранів, влада про збір грошей офіційних роз'яснень не дає.

Багатьом ветеранам, яких зобов'язали здати гроші на "подарунки", більш ніж 90 років.

Торік ветеранам довелося заплатити по 1000 манатів (285 доларів США) і побігати по інстанціях для оформлення необхідних паперів із соціального забезпечення. У 2020 році ветеранам було вручено ювілейну медаль на честь 75-річчя перемоги. Гроші у десятків ветеранів було зібрано зокрема і за медаль.

Читайте також: Президент Туркменістану Бердимухамедов призначив сина віцепрем'єром

Анонімні джерела стверджують, що подарунки для вручення ветеранам не виправдовують розмір зібраних коштів, оскільки половину внеску влада утримує на інші потреби, які не уточнюються. При цьому, за словами джерел, місцева влада готується до розпорядження президента, залежно від якого буде формуватися вартість подарунка, за необхідності передбачено додатковий збір коштів у членів жіночої ради, профспілок і військовослужбовців.

Розмір грошових і цінних подарунків, які будуть вручені ветеранам війни, не уточнюється. У попередні роки ветеранам війни в Туркменістані виплатили до 9 травня по 200 манатів (57 доларів).

Дані про кількість ветеранів у Туркменістані недоступні. За деякими даними, до 2013 року в Туркменістані проживало близько 1000 ветеранів Другої світової війни.

Також читайте: Президент Туркменістану Бердимухамедов запропонував лікувати COVID-19 коренем солодки

Практика вручення "подарунків" від імені Бердимухамедова в Туркменістані має характер пропаганди. Крім ветеранів, від імені президента в країні регулярно вручаються "подарунки" жінкам на честь 8 березня, багатодітним матерям, сільгосптрудівникам, коневодам, собаківникам, спортсменам, а також вихованцям зразкових дитбудинків.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+43
Ветераны Второй мировой в Туркменистане сдают деньги на подарки, которые им "подарит" президент Бердымухамедов - Цензор.НЕТ 1374 Ветераны Второй мировой в Туркменистане сдают деньги на подарки, которые им "подарит" президент Бердымухамедов - Цензор.НЕТ 3919
показати весь коментар
06.05.2021 18:12
+24
Говорят, что его родил дядя.
показати весь коментар
06.05.2021 18:13
+22
Я вообще не знаю, как там у тараканов с отцовством...
показати весь коментар
06.05.2021 18:16
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ветераны Второй мировой в Туркменистане сдают деньги на подарки, которые им "подарит" президент Бердымухамедов - Цензор.НЕТ 1374 Ветераны Второй мировой в Туркменистане сдают деньги на подарки, которые им "подарит" президент Бердымухамедов - Цензор.НЕТ 3919
показати весь коментар
06.05.2021 18:12 Відповісти
Говорят, что его родил дядя.
показати весь коментар
06.05.2021 18:13 Відповісти
Темна вода во облацах) Там и с датой рождения проблемы, то-ли 30, то-ли 31... Короче, мамаша 9 лет вынашивала, 2 суток выроживала гэтага шпака, шоб ён сдох пачвара! Слава Украiне i Жыве Беларусь!!!
показати весь коментар
06.05.2021 18:49 Відповісти
Или два дяди...
показати весь коментар
06.05.2021 19:47 Відповісти
а зачали его и потом высрали два гомосека Ветераны Второй мировой в Туркменистане сдают деньги на подарки, которые им "подарит" президент Бердымухамедов - Цензор.НЕТ 3803
показати весь коментар
06.05.2021 19:48 Відповісти
Я вообще не знаю, как там у тараканов с отцовством...
показати весь коментар
06.05.2021 18:16 Відповісти
Зайдить в апартаменты бомжей, там вокруг яйцы прусакоу) так и с отцовством...
показати весь коментар
06.05.2021 18:52 Відповісти
... тоже учёный.. 4 класса образования.
показати весь коментар
06.05.2021 18:41 Відповісти
Колєнька теж так скаже. Це в них спадкове
показати весь коментар
06.05.2021 18:53 Відповісти
))))
показати весь коментар
06.05.2021 19:29 Відповісти
Долго же его вынашивали аж целых 9 лет, вместо 9 месяцев - ноухау по беларуски.
показати весь коментар
07.05.2021 09:24 Відповісти
Ветераны Второй мировой в Туркменистане сдают деньги на подарки, которые им "подарит" президент Бердымухамедов - Цензор.НЕТ 9038
показати весь коментар
06.05.2021 18:12 Відповісти
пиховшек? нет?
показати весь коментар
06.05.2021 18:17 Відповісти
Почему нет ? Таки да. Ветераны Второй мировой в Туркменистане сдают деньги на подарки, которые им "подарит" президент Бердымухамедов - Цензор.НЕТ 7072
показати весь коментар
06.05.2021 18:42 Відповісти
Во рожа! окупанты хорошо свинье насыпают!
показати весь коментар
06.05.2021 18:48 Відповісти
Ветераны Второй мировой в Туркменистане сдают деньги на подарки, которые им "подарит" президент Бердымухамедов - Цензор.НЕТ 9358
показати весь коментар
06.05.2021 18:27 Відповісти
А барыга юшинсе там каким боком? Он же самый патриотичный патриот! Властелин всех ясновидцев и пророков постсовета!
показати весь коментар
06.05.2021 18:50 Відповісти
Ооо, дмитрий гОндон, ахфицер сруССкага рейха!
показати весь коментар
06.05.2021 18:56 Відповісти
Гордон нам Смєшка просував в прези. Тепер Єрмака просуває. А ось воно що...
показати весь коментар
06.05.2021 19:00 Відповісти
Оно палке или на бутылке?
показати весь коментар
06.05.2021 19:32 Відповісти
Поки що на пляшці. 9 травня пересяде на палку Ветераны Второй мировой в Туркменистане сдают деньги на подарки, которые им "подарит" президент Бердымухамедов - Цензор.НЕТ 5005
показати весь коментар
06.05.2021 19:42 Відповісти
Я хочу щоб воно було в деревяном гробу он полезнее для здоровья
показати весь коментар
07.05.2021 20:26 Відповісти
палковнік...на палкє...
показати весь коментар
06.05.2021 21:03 Відповісти
сатрапська совокхірія...
показати весь коментар
06.05.2021 18:15 Відповісти
Слова падишаха закон...не лезьте туда и они не полезут со своими порядкам к нам...пока еще турмен я на улицах не видел )))) Узбеков видел, продают вкусные пряности и толкают тележки с выпечкой...
Выпечку не пробовал...пряности приятно покупать сами подбирают под блюдо, красиво ложат в коробочки...пока мелят слюнки текут....
показати весь коментар
06.05.2021 18:17 Відповісти
бывал та ...- Теджен - Мары....- двоякое впечатление..., но Люди с кем имел отношения очень адекватны....
показати весь коментар
06.05.2021 18:27 Відповісти
Странно что до этого не додумались первыми в РФ...
показати весь коментар
06.05.2021 18:18 Відповісти
А что, так можно было? )
показати весь коментар
06.05.2021 18:20 Відповісти
Удивило на фото , что у " ветеранов " - ладони на коленях . Это наверно , чтоб все видели , что неожиданностей никаких не будет . ))
показати весь коментар
06.05.2021 18:21 Відповісти
Это красиво ) Ну как говорится, внуки выбрали - деды получили )
показати весь коментар
06.05.2021 18:25 Відповісти
Это плата что бы их на палочке не носили.
показати весь коментар
06.05.2021 18:31 Відповісти
Ай, маладес, ****.
показати весь коментар
06.05.2021 18:42 Відповісти
Логічне продовження ланцюжка: вчителю на подарунок до дня народження чи дня вчителя за навчання дітей, лікарю за вдале лікування, чинуші за своєчасну довідку...
За разом на думку приходять заяви влади про "забезпечимо до дня Перемоги", "відновимо до Дня Незалежності", "нагороди до свята" чи "нагороди з нагоди свята"...
КУРВА! Коли вже цей совок вивітриться з мізкив???
показати весь коментар
06.05.2021 18:48 Відповісти
вот ***** лох, все же так просто было
показати весь коментар
06.05.2021 20:13 Відповісти
какие ветераны???? мой день умер 11 лет назад в возрасте 86 лет. он в 17 лет был на фронте командиром танка после ускоренных курсов.
показати весь коментар
06.05.2021 20:44 Відповісти
Моему тестю 92,его не призвали после отступления немцев, бо небыло 18. Фрицев кышнули с Вознесенска летом 1943. Настоящих Ветеранов нет. Люди так долго не живут.
показати весь коментар
06.05.2021 21:12 Відповісти
"Ветерани" 2ї Світової чим рік , тим молодшають . Одного разу познайомився з двома такими . Всі в медалях і орденах , від голови до п'ят . Казали , що всю Європу на пузі проповзли . Через рік , зустрів їх на будові в Польщі .
показати весь коментар
06.05.2021 23:00 Відповісти
 
 