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1 воїн загинув, 1 важко поранено, найманці РФ 6 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ, - пресцентр ОС

Новини Цензор.НЕТ Події

1 воїн загинув, 1 важко поранено, найманці РФ 6 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ, - пресцентр ОС

Від початку доби в районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано 6 порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації. Внаслідок ворожих обстрілів один український військовослужбовець загинув, одного поранено.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

Поблизу населеного пункту Новгородське окупанти вчинили обстріл з мінометів 82-го калібру, а біля Південного - ще і зі станкових протитанкових гранатометів. Неподалік Пісків російські окупанти відкривали вогонь з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

У напрямку наших позицій, біля населеного пункту Пищевик ворог використовував великокаліберні кулемети, а поблизу селища Новотошківське - стрілецьку зброю. Недалеко від селища Новотроїцьке противник відкривав вогонь з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Читайте також: Двох українських воїнів поранено внаслідок ворожого вогню на Донбасі. За добу противник 19 разів порушив режим "тиші", бив із САУ, мінометів та ПТРК, - штаб ОС

Внаслідок ворожого обстрілу один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил зазнав вогнепального кульового поранення. На жаль, врятувати життя воїна не вдалось. Ще один український військовослужбовець зазнав осколкового поранення. Йому оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу. Стан здоров'я пораненого - важкий.

На обстріли російсько-окупаційних військ українські підрозділи відкривали у відповідь вогонь.
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1 воин погиб, 1 тяжело ранен, наемники РФ 6 раз открывали огонь по позициям ВСУ, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 582
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06.05.2021 18:17 Відповісти
Нема слів ,з цім грьобаним зеленим перемир"ям !!!))))
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06.05.2021 18:20 Відповісти
1 воин погиб, 1 тяжело ранен, наемники РФ 6 раз открывали огонь по позициям ВСУ, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 6820

.
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06.05.2021 18:21 Відповісти
ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ ВБИТОМУ ВОЇНУ.
Боже, поможи нашому пораненому захиснику.
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06.05.2021 18:26 Відповісти
Воно сьогодні хвастплось , що поменьшало снайперських вбивств , і це його заслуга !

Знову горе , бвль та сльози 😪😪😪
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06.05.2021 18:26 Відповісти
ТАКОЕ У НЕГО АМПЛУА ВРАТЬ И ДЕЛАТЬ ВИД ЧТО ОН ПРЕЗИДЕНТ ХОТЯ ПРОСТО МАРИОНЕТКА ИЛИ ПРОСТО АРТИСТ НА РОЛИ ПРЕЗИДЕНТА КОТОРЫЙ ПРОСТО РАЗЖРПАЖАЕТ СВОЕЙ ПУСТОТОЙ
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06.05.2021 18:39 Відповісти
Скорішого одужання і швидкого відновлення нашому воїну-захиснику!
Смерті і важких поранень російським найманцям та їхнім посібникам.
Воїн, пам'ятай - вбити російську мразь твій обов'язок, чим більше ти вб'єш російських тварюк, тим меншими будуть втрати ВСУ.
1 воїн загинув, 1 важко поранено, найманці РФ 6 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 4066
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06.05.2021 19:00 Відповісти
Вічна пам'ять полеглому за Батьківщину Герою....

1 воїн загинув, 1 важко поранено, найманці РФ 6 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 844
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06.05.2021 19:03 Відповісти
 
 