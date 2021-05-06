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Росіянин відсидів 11 місяців у СІЗО за підрив будівлі ФСБ у комп'ютерній грі Майнкрафт

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Росіянин відсидів 11 місяців у СІЗО за підрив будівлі ФСБ у комп'ютерній грі Майнкрафт

В місті Канськ Красноярського краю РФ випустили з СІЗО 15-річного Микиту Уварова, якого разом із друзями звинуватили в намірі підірвати будівлю ФСБ в популярній комп'ютерній грі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Дождь.

Про кримінальну справу про виготовлення і зберігання вибухівки в Канську стало відомо в середині березня, її завели на Канських школярів Микиту Уварова, Дениса Михайленка та Богдана Андрєєва. За версією слідства, підлітки "об'єдналися в групу для подальшого спільного впровадження терористичної діяльності". Фігуранти хотіли побудувати і підірвати будівлю ФСБ у Minecraft.

Мати Микити, Анна Уварова розповіла, що точний статус її сина в цій кримінальній справі наразі невідомий - йому змінили запобіжний захід, але постанову суду сім'я зможе отримати тільки після травневих свят.

"Звичайно, розголос вплинув, я думаю, і допоміг. Багато людей стали нас підтримувати, Микиті багато людей писали листи в СІЗО, посилки надсилали, книги, і мене підтримували. Все завдяки розголосу, звичайно. Сподіваємося також на результат справи, може, це вплине", - повідомила Уварова.

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Вона розповіла, що останні півтора місяці Микита сидів у камері один. Найчастіше в камері було, крім нього, 1-2 особи. "Знаю, що хлопчик, який із ним довго сидів, можна сказати, від самого початку, сидів за вбивство людини, ось теж його ровесник. Як годували там - йому не подобалося, чесно скажу, він там і не їв. Все, що я приносила, все, що в магазині купувала - цим харчувався. Знаю, що Денис мамі говорив, що дуже холодно спати вночі, ковдри там тоненькі", - додала Уварова. Також вона розповіла, що іншому фігуранту цієї справи, Денису Михайленку, запобіжний захід не змінювали, і він залишився під вартою.
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Топ коментарі
+31
скрєпи русскава міра...

Россиянин отсидел 11 месяцев в СИЗО за взрыв здания ФСБ в компьютерной игре Майнкрафт - Цензор.НЕТ 1587
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06.05.2021 19:00
+28
Легко отделася.
Могли и расстрелять за такое
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06.05.2021 18:48
+15
Тупая руская баба...
Она возмущена тем что одеялки тонкие...а не тем что ее сынулю посадили за игру..
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06.05.2021 19:10
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Легко отделася.
Могли и расстрелять за такое
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06.05.2021 18:48 Відповісти
скоро кацапстан станет клоном северной кореи, вот тогда скрепцов будут стрелять без разбору ..
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06.05.2021 18:53 Відповісти
Скрепно
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06.05.2021 18:48 Відповісти
скрєпи русскава міра...

Россиянин отсидел 11 месяцев в СИЗО за взрыв здания ФСБ в компьютерной игре Майнкрафт - Цензор.НЕТ 1587
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06.05.2021 19:00 Відповісти
Тюрма також у Майнкрафті?
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06.05.2021 18:48 Відповісти
откинулся значить Росіянин відсидів 11 місяців у СІЗО за вибух будівлі ФСБ у комп'ютерній грі майнкрафт - Цензор.НЕТ 8688юзер
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06.05.2021 22:07 Відповісти
вот теперь хакасский эрзянин уже готов к проведению акций возмездия.
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06.05.2021 18:49 Відповісти
злонамеренное направление мыслей.
почему этот супчик не хотел взорвать ЦРУ

"патриот" рэфки из пацана выйдет зачетный Россиянин отсидел 11 месяцев в СИЗО за взрыв здания ФСБ в компьютерной игре Майнкрафт - Цензор.НЕТ 6259
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06.05.2021 18:50 Відповісти
куда им валить ? эту чуму нельзя из этого гулага выпускать ! и так из за этих орков куча всего прокажённого !
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06.05.2021 18:56 Відповісти
Что, Никита, проникся любовью к своей стране?
Голосуй за путена и в ней будут жить и твои дети тоже!
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06.05.2021 18:54 Відповісти
А вот руским фсб - шникам и строить ничего не нужно было . Они взрывали реальные дома в реальном времени .. ((
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06.05.2021 18:55 Відповісти
холопов кацапских можно взрывать и в реале ! а вот их господ нельзя и в вирте !
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06.05.2021 18:58 Відповісти
лука нервно курит в сторонке...
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06.05.2021 18:56 Відповісти
Россиянин отсидел 11 месяцев в СИЗО за взрыв здания ФСБ в компьютерной игре Майнкрафт - Цензор.НЕТ 9776 Россиянин отсидел 11 месяцев в СИЗО за взрыв здания ФСБ в компьютерной игре Майнкрафт - Цензор.НЕТ 5238
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06.05.2021 19:01 Відповісти
Тупая руская баба...
Она возмущена тем что одеялки тонкие...а не тем что ее сынулю посадили за игру..
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06.05.2021 19:10 Відповісти
Я себе представляю, что бы было если бы в "здании" пострадали "сотрудники" фсб. Пожизненное бы далиРоссиянин отсидел 11 месяцев в СИЗО за взрыв здания ФСБ в компьютерной игре Майнкрафт - Цензор.НЕТ 2469
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06.05.2021 19:20 Відповісти
А если бі он направил в мордор армаду заразніх инопланетян?
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06.05.2021 19:29 Відповісти
Блин это сколько мне тогда светит за Блицкриг?! Россиянин отсидел 11 месяцев в СИЗО за взрыв здания ФСБ в компьютерной игре Майнкрафт - Цензор.НЕТ 8848
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06.05.2021 19:24 Відповісти
Нюрнберг и намыленная петля в руках американского сержанта за развязывание Второй мировой. Россиянин отсидел 11 месяцев в СИЗО за взрыв здания ФСБ в компьютерной игре Майнкрафт - Цензор.НЕТ 1879

Шютка ! Россиянин отсидел 11 месяцев в СИЗО за взрыв здания ФСБ в компьютерной игре Майнкрафт - Цензор.НЕТ 9855
в стиле игры
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06.05.2021 19:56 Відповісти
Будет мгновенный разрыв ватных пуканов) Салют будет виден, даже с МКС Росіянин відсидів 11 місяців у СІЗО за вибух будівлі ФСБ у комп'ютерній грі майнкрафт - Цензор.НЕТ 6235
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06.05.2021 21:04 Відповісти
За "хотелки" в России уже год тюрьмы дают.. Кто еще хочет в Россию?
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06.05.2021 19:30 Відповісти
Совсем немного до мыслепреступления осталось. Надеюсь, у кацапского фюрера, помимо "Майн кампф", на столе лежит и "1984".
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06.05.2021 19:34 Відповісти
А есть такая цяцька повесить пуйло?
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06.05.2021 19:35 Відповісти
Капец... у раходэбилов полностью кукуха поехала...
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06.05.2021 19:59 Відповісти
Дуже легко бути вільним в Україні. В Московії люди, які йдуть проти режиму, потребують підтримки всього Світу.
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06.05.2021 21:53 Відповісти
А спитайте в них - чому їхні співгромадяни довели до такого на росії?
В нас навіть Єрмак боїться витворяти відверто проросійські штучки, бо народ може і на Майдан вийти, а на росії влада нічого не боїться, бо Громадян з великої літери там років так із 300 нема!
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06.05.2021 22:57 Відповісти
я дуже добре пам"ятаю, як під час московського путчу 30 років тому, наші львівські "патріоти" притихли, а багато хто пішов партквитки з заначок витягувати. Тоді все вирішила Москва. а не вишли би там, то далі був би ссср.
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09.05.2021 21:06 Відповісти
Повна маячня, навіть обговорювати нічого.
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10.05.2021 03:16 Відповісти
убивать русских в компьютерных играх - значит тренироваться освобождать оккупированные территории
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07.05.2021 00:02 Відповісти
Теперь он максимум в зарницу будет играть. А перед этим отправит письменный запрос на разрешение товарищу майору.
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07.05.2021 00:05 Відповісти
Чему удивляться? Репррессионная машина времен СССР. У меня тесть получил срок в 15 лет за то,что пел "Не картопли не свині , один Сталін на стіні! "
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07.05.2021 00:07 Відповісти
Это ж ещё кто-то настукал на него в сети.Рашка-страна стукачей и дебилов.
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07.05.2021 00:57 Відповісти
 
 