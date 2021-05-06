Росіянин відсидів 11 місяців у СІЗО за підрив будівлі ФСБ у комп'ютерній грі Майнкрафт

В місті Канськ Красноярського краю РФ випустили з СІЗО 15-річного Микиту Уварова, якого разом із друзями звинуватили в намірі підірвати будівлю ФСБ в популярній комп'ютерній грі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Дождь.

Про кримінальну справу про виготовлення і зберігання вибухівки в Канську стало відомо в середині березня, її завели на Канських школярів Микиту Уварова, Дениса Михайленка та Богдана Андрєєва. За версією слідства, підлітки "об'єдналися в групу для подальшого спільного впровадження терористичної діяльності". Фігуранти хотіли побудувати і підірвати будівлю ФСБ у Minecraft.

Мати Микити, Анна Уварова розповіла, що точний статус її сина в цій кримінальній справі наразі невідомий - йому змінили запобіжний захід, але постанову суду сім'я зможе отримати тільки після травневих свят.

"Звичайно, розголос вплинув, я думаю, і допоміг. Багато людей стали нас підтримувати, Микиті багато людей писали листи в СІЗО, посилки надсилали, книги, і мене підтримували. Все завдяки розголосу, звичайно. Сподіваємося також на результат справи, може, це вплине", - повідомила Уварова.

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Вона розповіла, що останні півтора місяці Микита сидів у камері один. Найчастіше в камері було, крім нього, 1-2 особи. "Знаю, що хлопчик, який із ним довго сидів, можна сказати, від самого початку, сидів за вбивство людини, ось теж його ровесник. Як годували там - йому не подобалося, чесно скажу, він там і не їв. Все, що я приносила, все, що в магазині купувала - цим харчувався. Знаю, що Денис мамі говорив, що дуже холодно спати вночі, ковдри там тоненькі", - додала Уварова. Також вона розповіла, що іншому фігуранту цієї справи, Денису Михайленку, запобіжний захід не змінювали, і він залишився під вартою.