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Викрадачі Чауса прокололися на тому, що вистежували його на орендованих машинах з GPS-маячками, - ЗМІ. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Події За кордоном

Викрадачі Чауса прокололися на тому, що вистежували його на орендованих машинах з GPS-маячками, - ЗМІ. ФОТО

Від 15 березня по 3 квітня колишнього суддю Миколу Чауса вистежувала в Молдові група з більш ніж 10 осіб. Частина з них переміщувалися на орендованих машинах з GPS-маячками.

Про це йдеться в розслідуванні RISE Moldova і Слiдство.інфо, повідомляє Цензор.НЕТ.

Викраденням, за їхніми даними, займалася група українських громадян, які прибули в Республіку Молдова по-різному: хтось на рейсових автобусах, а хтось перейшов кордон пішки. При цьому як мінімум п'ятеро з них пред'явили на митниці паспорти з вигаданими прізвищами і датами народження.

Викрадачі Чауса прокололися на тому, що вистежували його на орендованих машинах з GPS-маячками, - ЗМІ 01

Паспорти з вигаданими іменами, які викрадачі Чауса пред'явили на митниці Молдови

Один із них, Юрій Коваленко, 17 березня орендував у кишинівському прокаті автомобілів червоний Hyundai Accent, оснащений системою GPS, що дозволило з точністю до хвилин відстежити його маршрути переміщення.

Викрадачі Чауса прокололися на тому, що вистежували його на орендованих машинах з GPS-маячками, - ЗМІ 02

Документи на ім'я Юрія Коваленка

Наступні три дні він їздив на цьому авто Кишиневом за майже ідентичним маршрутом - до готелю напарника і до дому, де проживав Чаус.

Викрадачі Чауса прокололися на тому, що вистежували його на орендованих машинах з GPS-маячками, - ЗМІ 03

Будинок у Кишиневі, в якому жив суддя Чаус

25 березня Коваленко вирушив у ту ж компанію оренди авто і взяв на два дні Volkswagen Jetta і теж з GPS.

30 березня цей Volkswagen орендував українець Олексій Нечаєв. Він також приїжджав до дому Чауса, і 31 березня паркувався поруч із трьома машинами біля парку Сергія Лазо - Ford Transit, Mercedes Benz і Renault Scenic, дві з яких були використані для викрадення судді.

Читайте також: До викрадення судді Чауса причетні українці, їхні особи встановлено, - глава ТСК парламенту Молдови Настасе

Група українців покинула Молдову через кілька годин після викрадення Чауса, зазначають розслідувачі. 10 чоловіків у темному одязі, більшість із них у чорних кепках, з рюкзаками або дорожніми сумками, один за одним відбули з території Молдови в Україну.

Викрадачі Чауса прокололися на тому, що вистежували його на орендованих машинах з GPS-маячками, - ЗМІ 04

Ймовірні викрадачі Чауса залишають територію Молдови

Також читайте: Дружина Чауса просить Зеленського втрутитися в пошуки її чоловіка, в разі ігнорування загрожує зверненням у міжнародні інстанції

Нагадаємо, 9 серпня 2016 року суддя Микола Чаус був затриманий співробітниками НАБУ за одержання хабаря в розмірі $150 тис. Відразу після цього суддя пішов у відпустку, де перебував із 10 серпня по 1 вересня 2016 року. 6 вересня Верховна Рада дала згоду на арешт судді. Однак до цього часу суддя залишив територію України і 12 вересня 2016 року він був оголошений у розшук. У березні 2017 року Микола Чаус був затриманий на території Молдови, де перебуває до сьогодні. У липні 2017 року у Вищу раду правосуддя надійшла скарга Нелі Ластовки на систематичну відсутність Миколи Чауса на роботі, після чого 2 серпня щодо судді було відкрито дисциплінарну справу.

4 жовтня 2017 року Третя Дисциплінарна палата Ради правосуддя відсторонила Миколу Чауса від здійснення правосуддя і рекомендувала його звільнити. 6 жовтня стало відомо, що Молдова відмовила Миколі Чаусу в політичному притулку. Зараз у Кишиневі розглядається справа про екстрадицію Миколи Чауса в Україну.

4 квітня 2021 року столо відомо, що в Молдові невідомі викрали Чауса. Наступного дня в МВС Молдови повідомили, що українського суддю Миколу Чауcа, який перебував у Кишиневі, викрали іноземні громадяни. Вони вже залишили Молдову, перейшовши молдавсько-український кордон.

Детальніше про ситуацію з суддею Чаусом читайте в статті головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова: "Викрадення судді Чауса співробітниками ГУР МО: скандал у Молдові задля дискредитації Бурби і вагнергейту".
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Топ коментарі
+56
Не прокололись, а о б о с р а л и с ь.
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06.05.2021 18:55
+46
Та да, так обосраться и так опустить в мире Украину -- нужно еще суметь. Специалисты, твою зеленую дивизию....
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06.05.2021 19:03
+36
Деревянная Бкратина -- оно и есть буратина

Похитители прокололись на том, что выслеживали судью Чауса на арендованных машинах с GPS-маячками, - СМИ - Цензор.НЕТ 2011
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06.05.2021 19:01
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Це все ОБС (одна баба сказала) - немає ні Чауса, ні доказів. Одне очевидно - молдавани з цим Чаусом сильно обіс.ались і "переводять стрілки". Думаю, що молдаванам не сподобається, коли Чаус почне давати показання.
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07.05.2021 08:25 Відповісти
У молдован, якраз, нема ніяких проблем... Чаус, незаконно пересікши кордон, вчинив лише адмінпорушення... Можливо, його за це оштрафували. Поки вирішувалось питання отримання політичного притулку, чи екстрадиції, йому, у відповідності з міжнародним законодавством, було надано тимчасовий притулок. І все... А от у нашої жОПи - великі проблеми...
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07.05.2021 08:37 Відповісти
Які, проблеми, дозвольте спитати? Суддю Чауса впіймали на хабарі, він утік за кордон, молдавани дали йому прихисток, його оголосили в розшук, вимагали в Молдови видати. Молдавани не видавали,"жували соплі" (пардон - вирішували питання екстрадиції), поки Чаус невідомо куди зник. Де Чаус? Де докази, що його взагалі викрадали (фотки арендованих машин,ксерокопії липових паспортів, "Чаусова" морда з намальованим фінгалом і перев"язаною лапою, "вологі" фантазії молдавських правоохоронців ...? Перефразовуючи відомого персонажа - "наверное у вашей сигуранце целая канцелярия такие бумажки штампует..."Якщо завтра Чаус "випливе" і скличе прес-конференцію і заявить, що просто ... загуляв з курвами десь у Бєльцях (бабла - то "наколядував" достатньо...). І хто тоді обіср.вся? Куди тоді "великі юристи" і "фахівці" із щелепно-лицевої травми запхаєте свої карні справи, підозри і реєстри? Немає Чауса - немає проблеми. З"явится Чаус, відкриє ..альник -тоді послухаємо і поговоримо. Але щось так думається, що Чаус з"явиться ... не скоро.
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07.05.2021 17:28 Відповісти
"Яремо", заспокойся... Ти й так "Намолов сім мішків гречаної вовни, і всі - неповні...". У тебе є докази, що була "морда з намальованим фінгалом", що він "з курвами у Бєльцях загуляв...", і так далі? "Жували соплі" молдовани, чи не жували - це не твоя справа... Ти можеш їм "кинуть пред"яву"? За що? Покажи мені законодавчий акт, згідно з яким молдовани повинні були вчинить по-іншому, а вони, не виконавши його вимог, порушили закон!...
Вибач, але дозволь людині, що вивчала міжнародне право, трошки розбирається у судовій медицині і у вигляді тілесних ушкоджень, мать свою думку з цього приводу... Навіть вища освіта по спеціальності філологія чи астрономія не допоможе у випадку оцінки питань правознавства...
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07.05.2021 17:48 Відповісти
Не так давно весь мир ржал по поводу тупости любителей солсберийского шпиля Петрова и Баширова. Но от тупости наших шпионов уже просто плакать хочется из-за уровня деградации отечественных спецслужб.
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06.05.2021 19:48 Відповісти
Школа КГБ.
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06.05.2021 20:08 Відповісти
Вероятно заныкал заначку ... спецоперация по шаблону как у Х#йла.
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06.05.2021 20:20 Відповісти
Напомню, что киднеппинг (похищение людей), одно из самых тяжких преступлений в мировой практике.

Так что ЗЕ очень интересные вещи светят, помимо госизмены и коррупции.
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06.05.2021 20:27 Відповісти
Ще тупіші чим Пєтров і Баширов..
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06.05.2021 20:40 Відповісти
Де Баканов таких чортів набрав? Викрадачі прокололися на тому, що вистежували суддю Чауса на орендованих машинах з GPS-маячками, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 6678
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06.05.2021 20:50 Відповісти
По телефонному дзвінку.
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06.05.2021 20:59 Відповісти
А звінок від кого? Невже від піаніста? Викрадачі прокололися на тому, що вистежували суддю Чауса на орендованих машинах з GPS-маячками, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 2028
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06.05.2021 22:25 Відповісти
03, в психушку позвонил....
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07.05.2021 00:25 Відповісти
А какой смысл похищать этого Чауса, когда уже рассматривался вопрос о его экстрадиции, пять лет ждали могли б с полгода подождать? Чего это так "пригорело"? Зачем ещё один "вагнергейт"? Не всё так однозначно с этим похищением.
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06.05.2021 20:58 Відповісти
Нам треба перевірити усі наші бази. І якщо якесь рило вспливе негайно відкривати на нього справу, поки це не зробили за нас. А якщо це не наші клоуни то треба все валити на кацапів, мета яких зіпсувати репутацію України та зменьшити підтримку заходу.
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06.05.2021 21:00 Відповісти
Черговий ЛЯП ЗЕ-команди . Підставили дружню Україні Санду і саму Україну.
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06.05.2021 21:01 Відповісти
Викрадачі прокололися на тому, що вистежували суддю Чауса на орендованих машинах з GPS-маячками, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 3979
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06.05.2021 21:09 Відповісти
И кот же тогда опубликовал фото Чауса? Что-то не сходится.
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06.05.2021 21:14 Відповісти
Перегляд чаусового шпіля на арендованих тачках з GPS маячками привыв выдчизняних петрова і баширова до повного провалу. Коли вони тягнули чауса до автівки, "шпіль" чауса встиг написати на асфальті слово "памагіте"))) Наглядний приклад того коли на службі лишились тупі свині.
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06.05.2021 21:35 Відповісти
И фамилие этих идийотов - Петренко и Боширенко
Почему в разведки стран бывшего СССР набирают одинаковых кретинов?
Может, при четырежды немобилизованном гавнокомандующем это - норма?
Эх, правильно пел Семен Слепаков: "Мы не разведчики, мы ********..."
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06.05.2021 21:48 Відповісти
Где-то на даче в Подмосковье угарают от смеха Мышкин с Чепигой 😁😁😁
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06.05.2021 21:50 Відповісти
З такими профі і ворогів не треба..
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06.05.2021 21:56 Відповісти
Им бы ловить мужичков что продают флаги с совковой символикой
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06.05.2021 22:15 Відповісти
Вот на такие фокусы и тратятся государственные деньги. Государство-это "хотелки Зеленского". Вот что хочу, то и делаю- царь я, или не царь, в конце концов!
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06.05.2021 22:39 Відповісти
Главное задачу выполнили.В наше время современных технологий не спалиться фактически не возможно.
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06.05.2021 22:48 Відповісти
Мамкины "массадовцы"...
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07.05.2021 02:05 Відповісти
Использовать "жигуль" без GPS маячка - это ниже достоинства Джеймсов Бондов.
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07.05.2021 02:36 Відповісти
українські спец. служби настільки бідні, що не можуть дозволити собі купити машину і приходиться брати в оренду!
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07.05.2021 04:26 Відповісти
Спецоперацію було схвалено ОПою "найвеличнішого геополітика **********". Викрадачі Чауса прокололися на тому, що вистежували його на орендованих машинах з GPS-маячками, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1117

Викрадачі Чауса прокололися на тому, що вистежували його на орендованих машинах з GPS-маячками, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 2315
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07.05.2021 07:05 Відповісти
Если это действительно люди из ГУР, то у нас появились свои Петров и Баширов. И вот что интересно: чтобы попасть в Молдову по короткому пути, из Одессы, надо ехать через Приднестровье, где стоит российская армия. Рисковали парни. Либо с Приднестровьем есть какой-то секретный договор о пропуске агентуры на молдавскую территорию.
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07.05.2021 07:11 Відповісти
в Україні немає українських спец. служб - всі на короткому гачку у кацапів, тому всі претензії до сраних москалів!
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07.05.2021 08:07 Відповісти
Або не створювати собі геморой, і заїхати (як і було) через перехід в Могилів-Подільському, Вінницької області.
Не створюйте додаткового «білого шуму».
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07.05.2021 10:55 Відповісти
ось це і цікаво через який саме перехід вони виїхали!
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07.05.2021 14:56 Відповісти
Зебуїнські виродки пішли по стопам своїх братів по неразуму із кацапстана і здійснили злочин на території іншої держави, підставивши Україну на міжнародному рівні.
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07.05.2021 07:52 Відповісти
Неь пойму, ну зачем этим зебанутым идиотам надо было выкрадать Чауса, если через месяц его и так отдали-бы.
ЗЕбанутое быдло, ну как вам живется под властью зьобнутого шута?
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07.05.2021 08:27 Відповісти
Люди делали свою работу. Кто им дал приказ?
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07.05.2021 08:28 Відповісти
"Если Кирпич - вор, он должен сидеть в тюрьме.
И людей не беспокоит, каким способом я его туда упрячу!"

І кожна падлюка в мантії, яка за хабарі ламає долі людей, повинна бути впевнена на 100 відсотків що його знайдуть і приведуть до вироку в любій країні світу.
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07.05.2021 10:21 Відповісти
Видать ,учились по одним и тоже учебникам с (Любителями шпилей🛕)
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07.05.2021 10:29 Відповісти
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