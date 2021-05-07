Викрадачі Чауса прокололися на тому, що вистежували його на орендованих машинах з GPS-маячками, - ЗМІ. ФОТО
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Від 15 березня по 3 квітня колишнього суддю Миколу Чауса вистежувала в Молдові група з більш ніж 10 осіб. Частина з них переміщувалися на орендованих машинах з GPS-маячками.
Про це йдеться в розслідуванні RISE Moldova і Слiдство.інфо, повідомляє Цензор.НЕТ.
Викраденням, за їхніми даними, займалася група українських громадян, які прибули в Республіку Молдова по-різному: хтось на рейсових автобусах, а хтось перейшов кордон пішки. При цьому як мінімум п'ятеро з них пред'явили на митниці паспорти з вигаданими прізвищами і датами народження.
Паспорти з вигаданими іменами, які викрадачі Чауса пред'явили на митниці Молдови
Один із них, Юрій Коваленко, 17 березня орендував у кишинівському прокаті автомобілів червоний Hyundai Accent, оснащений системою GPS, що дозволило з точністю до хвилин відстежити його маршрути переміщення.
Документи на ім'я Юрія Коваленка
Наступні три дні він їздив на цьому авто Кишиневом за майже ідентичним маршрутом - до готелю напарника і до дому, де проживав Чаус.
Будинок у Кишиневі, в якому жив суддя Чаус
25 березня Коваленко вирушив у ту ж компанію оренди авто і взяв на два дні Volkswagen Jetta і теж з GPS.
30 березня цей Volkswagen орендував українець Олексій Нечаєв. Він також приїжджав до дому Чауса, і 31 березня паркувався поруч із трьома машинами біля парку Сергія Лазо - Ford Transit, Mercedes Benz і Renault Scenic, дві з яких були використані для викрадення судді.
Група українців покинула Молдову через кілька годин після викрадення Чауса, зазначають розслідувачі. 10 чоловіків у темному одязі, більшість із них у чорних кепках, з рюкзаками або дорожніми сумками, один за одним відбули з території Молдови в Україну.
Ймовірні викрадачі Чауса залишають територію Молдови
Нагадаємо, 9 серпня 2016 року суддя Микола Чаус був затриманий співробітниками НАБУ за одержання хабаря в розмірі $150 тис. Відразу після цього суддя пішов у відпустку, де перебував із 10 серпня по 1 вересня 2016 року. 6 вересня Верховна Рада дала згоду на арешт судді. Однак до цього часу суддя залишив територію України і 12 вересня 2016 року він був оголошений у розшук. У березні 2017 року Микола Чаус був затриманий на території Молдови, де перебуває до сьогодні. У липні 2017 року у Вищу раду правосуддя надійшла скарга Нелі Ластовки на систематичну відсутність Миколи Чауса на роботі, після чого 2 серпня щодо судді було відкрито дисциплінарну справу.
4 жовтня 2017 року Третя Дисциплінарна палата Ради правосуддя відсторонила Миколу Чауса від здійснення правосуддя і рекомендувала його звільнити. 6 жовтня стало відомо, що Молдова відмовила Миколі Чаусу в політичному притулку. Зараз у Кишиневі розглядається справа про екстрадицію Миколи Чауса в Україну.
4 квітня 2021 року столо відомо, що в Молдові невідомі викрали Чауса. Наступного дня в МВС Молдови повідомили, що українського суддю Миколу Чауcа, який перебував у Кишиневі, викрали іноземні громадяни. Вони вже залишили Молдову, перейшовши молдавсько-український кордон.
Детальніше про ситуацію з суддею Чаусом читайте в статті головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова: "Викрадення судді Чауса співробітниками ГУР МО: скандал у Молдові задля дискредитації Бурби і вагнергейту".
Будь ласка, зачекайте...
Вибач, але дозволь людині, що вивчала міжнародне право, трошки розбирається у судовій медицині і у вигляді тілесних ушкоджень, мать свою думку з цього приводу... Навіть вища освіта по спеціальності філологія чи астрономія не допоможе у випадку оцінки питань правознавства...
Так что ЗЕ очень интересные вещи светят, помимо госизмены и коррупции.
Почему в разведки стран бывшего СССР набирают одинаковых кретинов?
Может, при четырежды немобилизованном гавнокомандующем это - норма?
Эх, правильно пел Семен Слепаков: "Мы не разведчики, мы ********..."
Не створюйте додаткового «білого шуму».
ЗЕбанутое быдло, ну как вам живется под властью зьобнутого шута?
И людей не беспокоит, каким способом я его туда упрячу!"
І кожна падлюка в мантії, яка за хабарі ламає долі людей, повинна бути впевнена на 100 відсотків що його знайдуть і приведуть до вироку в любій країні світу.