Блінкен пообіцяв, що США ні з ким не будуть домовлятися щодо України без України, - Кулеба
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Державний секретар США Ентоні Блінкен пообіцяв, що США ні з ким не будуть домовлятися щодо України без України.
Про це на своїй сторінці в фейсбук повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.
"Блінкен сказав дуже важливу річ, що Україна ніколи не повинна сумніватися в США, і що ніколи Сполучені Штати не домовлятимуться ні з ким щодо України без України", - сказав Кулеба.
Міністр підкреслив, що ця обіцянка дуже чітко прозвучала від державного секретаря.
За словами Кулеби, зі свого боку він сказав Блінкену, що російська агресія проти України зазнає краху і припиниться тільки після того, коли Москва чітко усвідомить, що колективний Захід сприймає Україну як невід'ємну частину себе.
"Не як баланс, не як щось посередині між Заходом і Росією, не як частину, яка відірвалася від "русского мира", чи є такі популярні концепції, як "міст між Росією і Заходом", або, як кажуть деякі, як "буфер між Росією і Заходом". Тільки чіткий сигнал у бік Москви про те, що Україна є частиною Заходу, невід'ємною частиною демократичного світу - це і буде початок кінця російської агресії проти України", - підкреслив Кулеба.
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уверен, амеры после своего рыжего хорошо понимают нас и просто ждут
точнее, непросто
не тока я етого не понимаю - нихто не в курсе, шо с украинцами случилось?
Олександр Бригинець
@bryhynets
·8 год
У Зеленського звичайно ж була істерика від того, що Блінкен зустрівся з Порошенком, що не передбачалося попереднім планом, та ще й до зустрічі з самим Зеленським, але як допомогти Україні не послухавши Порошенка?
куплет из интернационала
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Держава - гнёт, закон лишь маска,
Налоги душат невтерпёж.
Никто богатым не указка,
И прав у бедных не найдёшь.
Довольно государства, право,
Услышьте Равенства завет:
Отныне есть у нас лишь право,
Законов же у равных нет!
Herman Aksom
@eternalrailway
·7 год
"Я ваш вирок!" - Зеленський.
"Главное убрать Петю!" - Коломойський.
"После віборов будем садіть Парашенка!" - Дубінський.
Коломойського і Дубінського США визнали ворогами країни.
До Зеленського-Ермака відношення як до Януковича.
А з Порошенком першим зустрічається держсекретар.