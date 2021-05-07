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Блінкен пообіцяв, що США ні з ким не будуть домовлятися щодо України без України, - Кулеба

Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

Блінкен пообіцяв, що США ні з ким не будуть домовлятися щодо України без України, - Кулеба

Державний секретар США Ентоні Блінкен пообіцяв, що США ні з ким не будуть домовлятися щодо України без України.

Про це на своїй сторінці в фейсбук повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

"Блінкен сказав дуже важливу річ, що Україна ніколи не повинна сумніватися в США, і що ніколи Сполучені Штати не домовлятимуться ні з ким щодо України без України", - сказав Кулеба.

Міністр підкреслив, що ця обіцянка дуже чітко прозвучала від державного секретаря.

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За словами Кулеби, зі свого боку він сказав Блінкену, що російська агресія проти України зазнає краху і припиниться тільки після того, коли Москва чітко усвідомить, що колективний Захід сприймає Україну як невід'ємну частину себе.

"Не як баланс, не як щось посередині між Заходом і Росією, не як частину, яка відірвалася від "русского мира", чи є такі популярні концепції, як "міст між Росією і Заходом", або, як кажуть деякі, як "буфер між Росією і Заходом". Тільки чіткий сигнал у бік Москви про те, що Україна є частиною Заходу, невід'ємною частиною демократичного світу - це і буде початок кінця російської агресії проти України", - підкреслив Кулеба.
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Топ коментарі
+3
Гидрант сегодня нажрется с перепугу...
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06.05.2021 19:02
+2
Кремлевская крыса Ермак уже доложила в ботоксный бункер?
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06.05.2021 19:04
+2



Олександр Бригинець

@bryhynets

·8 год

У Зеленського звичайно ж була істерика від того, що Блінкен зустрівся з Порошенком, що не передбачалося попереднім планом, та ще й до зустрічі з самим Зеленським, але як допомогти Україні не послухавши Порошенка?
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06.05.2021 19:12
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Гидрант сегодня нажрется с перепугу...
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06.05.2021 19:02 Відповісти
вот только нашим кацапо-сепорским властям ничего доверять нельзя ..
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06.05.2021 19:02 Відповісти
Отак@EFpxLTdBNLC4ht3 2 ч

уверен, амеры после своего рыжего хорошо понимают нас и просто ждут
точнее, непросто
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06.05.2021 19:02 Відповісти
tak
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06.05.2021 19:02 Відповісти
Кремлевская крыса Ермак уже доложила в ботоксный бункер?
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06.05.2021 19:04 Відповісти
клован прикацапленый, 4 раза отказавшийся защищать родину, в то время когда ето было особенно нужно - сегодня президент страны и головной камандир - не смешно ли?
не тока я етого не понимаю - нихто не в курсе, шо с украинцами случилось?
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06.05.2021 19:08 Відповісти



Олександр Бригинець

@bryhynets

·8 год

У Зеленського звичайно ж була істерика від того, що Блінкен зустрівся з Порошенком, що не передбачалося попереднім планом, та ще й до зустрічі з самим Зеленським, але як допомогти Україні не послухавши Порошенка?
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06.05.2021 19:12 Відповісти
Подивимось на підсумки . Вони не забаряться .
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06.05.2021 19:22 Відповісти
Зеленський був дуже знервований. Аж язик заплітався.
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06.05.2021 19:24 Відповісти
Скоро подивимось незалежні відео .
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06.05.2021 19:30 Відповісти
У Порошенка язик був завжди поставлений , бо окрім свого бізнесу нізащо не переживав . )
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06.05.2021 19:33 Відповісти
Переживав. Але як в дипломату найвищого рангу, по досвіду і просто по розуму в нього значно більше переваг порівняно з зеленським.
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06.05.2021 19:36 Відповісти
Так , переживав . Що за останній рік просів в рейтингу міліардерів до рівня 1, 2 лярда ... . А попереднього року , був у трійці найбагатших в Україні . )) .
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06.05.2021 19:47 Відповісти
статки виросли завдяки капіталізації підприємств. В т.ч. завдяки "сліпому трасту" Ротшильдів, який умовив відкрити офшори; - нехай не для транзакцій, але для "най буде".
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06.05.2021 21:21 Відповісти
це тільки дебіли вважають, що той мільярд - це під подушкою (чи в банках). А насправді - це оцінка того, за скільки можна продати всі його підприємства.
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06.05.2021 21:23 Відповісти
------------------
куплет из интернационала
-----------------------
Держава - гнёт, закон лишь маска,
Налоги душат невтерпёж.
Никто богатым не указка,
И прав у бедных не найдёшь.
Довольно государства, право,
Услышьте Равенства завет:
Отныне есть у нас лишь право,
Законов же у равных нет!
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06.05.2021 19:24 Відповісти
в качестве напоминалова с какими зверями имеем дело...
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06.05.2021 19:36 Відповісти



Herman Aksom

@eternalrailway

·7 год

"Я ваш вирок!" - Зеленський.
"Главное убрать Петю!" - Коломойський.
"После віборов будем садіть Парашенка!" - Дубінський.
Коломойського і Дубінського США визнали ворогами країни.
До Зеленського-Ермака відношення як до Януковича.
А з Порошенком першим зустрічається держсекретар.
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06.05.2021 19:26 Відповісти
 
 