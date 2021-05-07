Блінкен пообіцяв, що США ні з ким не будуть домовлятися щодо України без України, - Кулеба

Державний секретар США Ентоні Блінкен пообіцяв, що США ні з ким не будуть домовлятися щодо України без України.

Про це на своїй сторінці в фейсбук повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

"Блінкен сказав дуже важливу річ, що Україна ніколи не повинна сумніватися в США, і що ніколи Сполучені Штати не домовлятимуться ні з ким щодо України без України", - сказав Кулеба.

Міністр підкреслив, що ця обіцянка дуже чітко прозвучала від державного секретаря.

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За словами Кулеби, зі свого боку він сказав Блінкену, що російська агресія проти України зазнає краху і припиниться тільки після того, коли Москва чітко усвідомить, що колективний Захід сприймає Україну як невід'ємну частину себе.

"Не як баланс, не як щось посередині між Заходом і Росією, не як частину, яка відірвалася від "русского мира", чи є такі популярні концепції, як "міст між Росією і Заходом", або, як кажуть деякі, як "буфер між Росією і Заходом". Тільки чіткий сигнал у бік Москви про те, що Україна є частиною Заходу, невід'ємною частиною демократичного світу - це і буде початок кінця російської агресії проти України", - підкреслив Кулеба.