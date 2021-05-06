При будівництві моста через Дніпро в Запоріжжі пошкодили один із найпотужніших плавучих кранів Європи. ФОТО
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Один з найпотужніших плавучих кранів Європи - Zakhariy - зіткнувся з підводною скелею, внаслідок чого пошкодив дно.
Про це повідомила турецька компанія "Onur Group", яка будує мости в Запоріжжі, інформує Цензор.НЕТ.
За інформацією "Onur Group", кран Lifting LK - 800 (Zakhariy) постраждав через неправильно прокладений річковий маршрут - "кран натрапив на підводну скелю".
Внаслідок пошкодження дна плавучого крана роботи з будівництва моста через Дніпро припинено.
Також у повідомленні зазначається, що ремонт пошкодженої частини Lifting LK - 800 (Zakhariy) буде виконано у максимально короткі терміни.
Відомо, що зараз 100-метровий річковий кран перебуває посередині Дніпра в районі о.Хортиця.
Топ коментарі
+51 Вал Кочин
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+27 Maxim Ak-Murza
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+25 Артур Пирожков 0437828b
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трускавецкерчь.
Сегодня Запорожье с рабочей поездкой посетил Президент Украины Владимир Зеленский. Глава государства принял участие в открытии моста, который соединил Хортицкий район с островом Хортица. Завершен первый этап строительства нового мостового перехода в Запорожье между правым и левым берегами Днепра через остров Хортица.
и плавкраны и водолазов ихних и 5й подольский отряд буксировщиков...
- завтра не пойду, с хлопцами на Десну поедем...
- так и я ж туда иду могу всех взять.
- спасибо - но ты идешь поздно.....
- махнешь с берега ?
- не вопрос....
махнул - и тут вся ета бригада носом в берег и пожрать попить...
меня хлопцы чуть не убили - пошел по селам покупать....
-Так.А потiм тебе з тою скалой расписують
кругом -зебилы и саботажники: на земле, и на воде, ведь их же всё таки 73 % ...
иначе - не объяснить
напильником подпилят скалу и рога капитану буксира , и всё будет нормалёк.
Тільки повернувся в Україну - знов за старе!
Кран бы не повредили, и дешевле бы вышло.
А когда рулят хабадники - всё как всегда.
Столько "дипломированных" специалистов развелось, что скоро для удаление аппендикса, прийдется в Польшу ехать.
Что бы не спорить со смертью.