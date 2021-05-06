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При будівництві моста через Дніпро в Запоріжжі пошкодили один із найпотужніших плавучих кранів Європи. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Події

Один з найпотужніших плавучих кранів Європи - Zakhariy - зіткнувся з підводною скелею, внаслідок чого пошкодив дно.

Про це повідомила турецька компанія "Onur Group", яка будує мости в Запоріжжі, інформує Цензор.НЕТ.

За інформацією "Onur Group", кран Lifting LK - 800 (Zakhariy) постраждав через неправильно прокладений річковий маршрут - "кран натрапив на підводну скелю".

Внаслідок пошкодження дна плавучого крана роботи з будівництва моста через Дніпро припинено.

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Також у повідомленні зазначається, що ремонт пошкодженої частини Lifting LK - 800 (Zakhariy) буде виконано у максимально короткі терміни.

Відомо, що зараз 100-метровий річковий кран перебуває посередині Дніпра в районі о.Хортиця.

При будівництві моста через Дніпро в Запоріжжі пошкодили один із найпотужніших плавучих кранів Європи 01
При будівництві моста через Дніпро в Запоріжжі пошкодили один із найпотужніших плавучих кранів Європи 02
При будівництві моста через Дніпро в Запоріжжі пошкодили один із найпотужніших плавучих кранів Європи 03
При будівництві моста через Дніпро в Запоріжжі пошкодили один із найпотужніших плавучих кранів Європи 04
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Топ коментарі
+51
Рукожопи...
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06.05.2021 19:27
+27
Не всякий плавкран может дойти до середины Днепра...
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06.05.2021 19:35
+25
При строительстве моста через Днепр в Запорожье повредили один из самых мощных плавучих кранов Европы - Цензор.НЕТ 7648
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06.05.2021 19:38
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06.05.2021 19:27 Відповісти
послать на курсі мостостроения в трускавец керчь.
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06.05.2021 19:32 Відповісти
Я здесь все мели знаю!
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06.05.2021 19:40 Відповісти
от турки
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06.05.2021 20:13 Відповісти
да? может подскажешь почему они под водой оказались?
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06.05.2021 19:59 Відповісти
Тому що криводупі служби у нас державні. Кілька тижнів назад на тому ж камені мабуть пробилося судно класу ріка-море, і це регулярно стається. І це регулярна проблема. Судновласники судяться потім з державою і звичайно виграють суди. Але повний бардак. Спочатку штучних перешкод набудували типу шлюзів та мостів, потім ще й судновласників гроші беруть за їх прохід (що є нонсенсом у світовій практиці), та й при цьому не можуть навіть підтримувати нормальний рівень води.
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06.05.2021 22:18 Відповісти
Как бы там ни было, нужно разбирать плотину и строить обводной канал.
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06.05.2021 22:29 Відповісти
Точно, и подкинуть энергоблоков нашим атомкам
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06.05.2021 22:33 Відповісти
Ага, если бы не плотины по Днепру, хер бы там что-то вообще ходило выше ЗП.
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06.05.2021 22:32 Відповісти
А при чому тут "понабудували"? Питання не в тому, що побудували, питання в тому що на цьому роблять величезні гроші, але чхають на проблеми які створили, хоча їх вирішення це питання навіть не великих грошей а просто якісно адміністрування. Ну і питання у тому, що за перешкоди які створили беруть ще й гроші з постраждалих, не надаючи навіть нормальних умов.
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28.05.2021 11:21 Відповісти
если бы бабочке пришить член, был бы дедочка до и после ЗП.
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07.05.2021 01:06 Відповісти
Це 200 років назад може так було. А зараз є така штука як днопоглиблення. Запорізький шлюз побудовано чисто заради побудови найбільшої ГЕС в Європі.
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28.05.2021 11:18 Відповісти
Естественно. Производство алюминия же тоже нужно было обеспечить. А с атомом в 30е как-то еще не сложилось.
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31.05.2021 13:54 Відповісти
Та ніхто ж не сперечається що гідроенергетика то чудова річ і треба будувати. І мости звичайно треба. Питання ж у тому, що при цьому треба думати як не сильно спаскудити життя тим хто від такого рішення може постраждати - переселенці, річковий транспорт, аграрії, тощо. Не підтримати достатній рівень води бо хтось завтикав вчасно відкрити ворота, ну це смішно...
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07.06.2021 14:41 Відповісти
Я так, а ви? )
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28.05.2021 11:22 Відповісти
Велике бл..івництво
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06.05.2021 20:25 Відповісти
24.12.2020 15:40
Сегодня Запорожье с рабочей поездкой посетил Президент Украины Владимир Зеленский. Глава государства принял участие в открытии моста, который соединил Хортицкий район с островом Хортица. Завершен первый этап строительства нового мостового перехода в Запорожье между правым и левым берегами Днепра через остров Хортица.
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06.05.2021 19:29 Відповісти
бедоносец
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06.05.2021 19:34 Відповісти
Там где побывало оно,все идет на дно...
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06.05.2021 19:37 Відповісти
руко сраки
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06.05.2021 19:34 Відповісти
Что то этому крану пороблено. При Яныке он в Киеве опрокинулся, при Зеленском в Запорожье на скалу напоролся. Совпадение?
При строительстве моста через Днепр в Запорожье повредили один из самых мощных плавучих кранов Европы - Цензор.НЕТ 2591
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06.05.2021 19:34 Відповісти
Тот же Захарий... Ничего удивительного тогда капитан понтон отстегнул левый и кран перевернулся, теперь напоролся на камень..... Его 4 января этого года только в Запорожье прпхали с "Океана" Николаевского... и ему опять пипец) Фееричный захарий
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06.05.2021 21:28 Відповісти
При строительстве крана погибли две молодые малярщицы, которые находились внутри стрелы, вспыхнули пары краски. Того ему такая непруха.
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06.05.2021 22:32 Відповісти
Не всякий плавкран может дойти до середины Днепра...
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06.05.2021 19:35 Відповісти
плавкран без буксиров не идет никуда...
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06.05.2021 19:40 Відповісти
на Днепре я видел все!
и плавкраны и водолазов ихних и 5й подольский отряд буксировщиков...
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06.05.2021 19:43 Відповісти
- пойдеш со мной в рейс?
- завтра не пойду, с хлопцами на Десну поедем...
- так и я ж туда иду могу всех взять.
- спасибо - но ты идешь поздно.....
- махнешь с берега ?
- не вопрос....
махнул - и тут вся ета бригада носом в берег и пожрать попить...
меня хлопцы чуть не убили - пошел по селам покупать.... При строительстве моста через Днепр в Запорожье повредили один из самых мощных плавучих кранов Европы - Цензор.НЕТ 3688
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06.05.2021 20:00 Відповісти
При строительстве моста через Днепр в Запорожье повредили один из самых мощных плавучих кранов Европы - Цензор.НЕТ 7648
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06.05.2021 19:38 Відповісти
Быстро такие повреждения не ремонтируются. Еще повезет если повреждение незначительное и можно обойтись без докования, а если док, то это полная жопа.
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06.05.2021 19:42 Відповісти
уже давно одно название осталось от того завода.
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06.05.2021 20:14 Відповісти
Захарий снова пробил дно...
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06.05.2021 23:33 Відповісти
Идиоты, а Проверка дна на участке строительства разве не входит в обязательные подготовительные работы???!!!
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06.05.2021 19:55 Відповісти
Нам хрустальный кран подавай, и то не факт что не сломаем.
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06.05.2021 20:03 Відповісти
Да уж.Каждый кран,натыкается на скалу куме.
-Так.А потiм тебе з тою скалой расписують
При строительстве моста через Днепр в Запорожье повредили один из самых мощных плавучих кранов Европы - Цензор.НЕТ 5059 При строительстве моста через Днепр в Запорожье повредили один из самых мощных плавучих кранов Европы - Цензор.НЕТ 987
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06.05.2021 20:15 Відповісти
Может всё таки повреждение получил корпус плавкрана, а не ДНО.
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06.05.2021 20:20 Відповісти
У судна - днище.
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06.05.2021 21:27 Відповісти
Цей кран пошкоджується під час будівництва кожного мосту. А ще він любить купатися в Дніпрі.
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06.05.2021 20:46 Відповісти
При строительстве моста через Днепр в Запорожье повредили один из самых мощных плавучих кранов Европы - Цензор.НЕТ 5012
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06.05.2021 21:00 Відповісти
Ну прям суэцкий канал.
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06.05.2021 20:47 Відповісти
На данный момент этот кран находится в бухте,где собираются секции для моста,а всю неделю был на строительстве.Но он не работает(включены сигнальные огни)-я с балкона вижу метров 5 стрелы(между мною и краном-дом) Команда буксира виновата,больше некому При строительстве моста через Днепр в Запорожье повредили один из самых мощных плавучих кранов Европы - Цензор.НЕТ 5440
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06.05.2021 20:59 Відповісти
Та ну ёпта... Как так то((
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06.05.2021 21:10 Відповісти
проект большая скала от зели
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06.05.2021 21:24 Відповісти
ха.. а перед этим когда строили мост в Киеве то повредили тоже один из самых мощных кранов , который пЭтя выкупил, починил на своей "Рыбальской верфи" и продал Турции по нормальной цене где он сейчас кста и работает, а мост в Киеве так и стоит не достроенным.. При строительстве моста через Днепр в Запорожье повредили один из самых мощных плавучих кранов Европы - Цензор.НЕТ 5316
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06.05.2021 21:25 Відповісти
Так це і є той кран.
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06.05.2021 22:23 Відповісти
судя по фото -кран сознательно оттащили от моста туда, где была мель и посадили...
кругом -зебилы и саботажники: на земле, и на воде, ведь их же всё таки 73 % ...
иначе - не объяснить
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06.05.2021 21:56 Відповісти
Судя по положению стрелы, повреждение незнчительное - заведут латку,
напильником подпилят скалу и рога капитану буксира , и всё будет нормалёк.
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06.05.2021 22:21 Відповісти
В 2011-м этот же кран перевернули в Киеве при строительстве Подольского моста. Теперь купают в Запорожье. Даа... Деградация всего и вся на марше. Кива- доктор философии, "дегетализаторы" трудятся, деньги проедаются, государственные долги растут.
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06.05.2021 22:32 Відповісти
перекиули - всякое бывает, но на скалу насадить кран может только пьяный капитан буксира.
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07.05.2021 00:52 Відповісти
Ты статью то хоть читал? Там синим по рябому писано- при разработке маршрута прогавили подводную скалу.
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07.05.2021 08:43 Відповісти
Як що це було б в Кацапії то винним би зробили Госдеп і Байдена При будівництві моста через Дніпро в Запоріжжі пошкодили один із найпотужніших плавучих кранів Європи - Цензор.НЕТ 5881
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06.05.2021 22:46 Відповісти
Якщо це було б в Кацапії, то винним би зробили катаклизьмЪ мозгов ВеликАГА шовинизьМУ - бояру.
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07.05.2021 01:01 Відповісти
Вы там тавой членовредительством не занимайтесь, знаем мы вас хитросделаных, вам ещё мост в Кременчуге строить.
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07.05.2021 01:02 Відповісти
Так це і є той кран.
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07.05.2021 01:58 Відповісти
Этот кран возрождается каждый раз - как птица Феникс. При будівництві моста через Дніпро в Запоріжжі пошкодили один із найпотужніших плавучих кранів Європи - Цензор.НЕТ 9471
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07.05.2021 02:27 Відповісти
Дну ничего не сделалось. Пострадало днище крана.
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07.05.2021 06:39 Відповісти
То, что одни люди создали другие всегда смогут поломать!
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07.05.2021 07:57 Відповісти
а какого чёрта он там вообще оказался? фарватер намного ближе к левому берегу.
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07.05.2021 09:24 Відповісти
В Киеве уже подобное было с Захарием. Поэтому я уверен это специальная диверсия, чтобы саботировать дорожно-мостовое строительство зеленского. Ну и порошенко заработает на ремонте крана, поэтому СБУ нужно копать в этом направлении.
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07.05.2021 10:11 Відповісти
копай у напрямку Великого Крадівництва, копатєль
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07.05.2021 13:45 Відповісти
Закономерность! Случилось ЧП на стройке - публикация в отдельном блоке новостей, куча умных комментариев что было не так. А когда этот кран пару недель назад поднял свой рекордный груз и поставил первый пролет моста - ну такое и редкие комментарии что китайцы все равно быстрее строят.
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07.05.2021 13:37 Відповісти
Що цікаво - у турків кілька років робив - ніяких аварій!

Тільки повернувся в Україну - знов за старе!
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07.05.2021 13:47 Відповісти
Куда нам к ним, мы ничего не умеем, нет надежды, все пропало
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07.05.2021 14:06 Відповісти
Надо было поручить эту стройку туркам.
Кран бы не повредили, и дешевле бы вышло.
А когда рулят хабадники - всё как всегда.
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07.05.2021 16:15 Відповісти
Пускай дальше раздают ученные степени таким дебилам как Кива!
Столько "дипломированных" специалистов развелось, что скоро для удаление аппендикса, прийдется в Польшу ехать.
Что бы не спорить со смертью.
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07.05.2021 18:13 Відповісти
Какой только техники сейчас не придумают и фишка в том, что почти любую можно для работы арендовать. Конкретно про этот кран не знаю, но вот тут можно найти какие только пожелаете автокраны и не только https://autoline.com.ua/. В аренду брать намного дешевле чем покупать.
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10.09.2021 14:17 Відповісти
 
 