Голови МЗС Бельгії, Нідерландів і Люксембургу відвідали КПВВ "Щастя" в зоні ООС. ФОТОрепортаж

Міністри закордонних справ Бельгії, Нідерландів і Люксембургу Софі Вільмес, Стеф Блок і Жан Ассельборн відвідали контрольний пункт в'їзду-виїзду "Щастя" на лінії розмежування в Луганській області.

Про це в Твіттері повідомив заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар, інформує Цензор.НЕТ.

"Міністри закордонних справ Бельгії, Люксембургу та Нідерландів на КПВВ "Щастя", - написав дипломат, розмістивши відповідні фотографії.





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Нагадуємо, 6-7 травня голови бельгійської, нідерландської та люксембурзької дипломатії перебувають зі спільним робочим візитом в Україні.

7 травня очільник МЗС Дмитро Кулеба проведе переговори з колегами з Бельгії, Нідерландів і Люксембургу, на яких сторони обговорять консолідацію міжнародної підтримки України для стримування Росії від подальшої агресії, зміцнення регіональної безпеки, підтримку європейської та євроатлантичної інтеграції України, просування внутрішніх трансформацій у державі.