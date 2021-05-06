Голови МЗС Бельгії, Нідерландів і Люксембургу відвідали КПВВ "Щастя" в зоні ООС. ФОТОрепортаж
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Міністри закордонних справ Бельгії, Нідерландів і Люксембургу Софі Вільмес, Стеф Блок і Жан Ассельборн відвідали контрольний пункт в'їзду-виїзду "Щастя" на лінії розмежування в Луганській області.
Про це в Твіттері повідомив заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар, інформує Цензор.НЕТ.
"Міністри закордонних справ Бельгії, Люксембургу та Нідерландів на КПВВ "Щастя", - написав дипломат, розмістивши відповідні фотографії.
Нагадуємо, 6-7 травня голови бельгійської, нідерландської та люксембурзької дипломатії перебувають зі спільним робочим візитом в Україні.
7 травня очільник МЗС Дмитро Кулеба проведе переговори з колегами з Бельгії, Нідерландів і Люксембургу, на яких сторони обговорять консолідацію міжнародної підтримки України для стримування Росії від подальшої агресії, зміцнення регіональної безпеки, підтримку європейської та євроатлантичної інтеграції України, просування внутрішніх трансформацій у державі.
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И что выдумаете? даже листик не шелохнётся, на пути следования европейских бонз. Это ни хорошо, ни плохо, просто таким образом, Россия дает понять/палится, что все бибизяны на Донбассе - это абсолютно подконтрольное ей стадо
Надіслати план пересування у районі Горлівки і пересунути війська в саму Горлівку )))