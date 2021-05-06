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Бельгія (239) Боднар (125) Нідерланди (1113) Донбас (21733) Люксембург (76) Блок Стеф (21) Ассельборн Жан (9) КПВВ (320)

Голови МЗС Бельгії, Нідерландів і Люксембургу відвідали КПВВ "Щастя" в зоні ООС. ФОТОрепортаж

Новини Цензор.НЕТ Політика України Фоторепортаж Війна в Україні

Міністри закордонних справ Бельгії, Нідерландів і Люксембургу Софі Вільмес, Стеф Блок і Жан Ассельборн відвідали контрольний пункт в'їзду-виїзду "Щастя" на лінії розмежування в Луганській області.

Про це в Твіттері повідомив заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар, інформує Цензор.НЕТ.

Голови МЗС Бельгії, Нідерландів і Люксембургу відвідали КПВВ Щастя в зоні ООС 01

"Міністри закордонних справ Бельгії, Люксембургу та Нідерландів на КПВВ "Щастя", - написав дипломат, розмістивши відповідні фотографії.

Голови МЗС Бельгії, Нідерландів і Люксембургу відвідали КПВВ Щастя в зоні ООС 02
Голови МЗС Бельгії, Нідерландів і Люксембургу відвідали КПВВ Щастя в зоні ООС 03

Читайте на "Цензор.НЕТ": Голови МЗС Бельгії, Нідерландів і Люксембурга прибули з візитом на Донбас. ФОТОрепортаж


Голови МЗС Бельгії, Нідерландів і Люксембургу відвідали КПВВ Щастя в зоні ООС 04

Нагадуємо, 6-7 травня голови бельгійської, нідерландської та люксембурзької дипломатії перебувають зі спільним робочим візитом в Україні.

7 травня очільник МЗС Дмитро Кулеба проведе переговори з колегами з Бельгії, Нідерландів і Люксембургу, на яких сторони обговорять консолідацію міжнародної підтримки України для стримування Росії від подальшої агресії, зміцнення регіональної безпеки, підтримку європейської та євроатлантичної інтеграції України, просування внутрішніх трансформацій у державі.
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Не захотіли щоб їх везли аваківськими французькими гелікоптерами в яких гвинти в польоті відвалюються, пересіли на надійний Мі-8
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06.05.2021 19:37 Відповісти
Дик сів вже в Жулянах їх літак.
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06.05.2021 20:30 Відповісти
вот что любопытно: перед каждым заездом европейских или американских шишек, Украина направляет план их передвижения/маршрут, в МИД России.

И что выдумаете? даже листик не шелохнётся, на пути следования европейских бонз. Это ни хорошо, ни плохо, просто таким образом, Россия дает понять/палится, что все бибизяны на Донбассе - это абсолютно подконтрольное ей стадо
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06.05.2021 23:40 Відповісти
А что тут непонятного,они бы ещё с чемоданами прилетели бы... Конечно подконтрольное стадо.... особенно после случая с бамбуковым факапом там прошла дрессировка...
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07.05.2021 00:09 Відповісти
Так можна і Добас звільнити.
Надіслати план пересування у районі Горлівки і пересунути війська в саму Горлівку )))
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07.05.2021 14:45 Відповісти
 
 