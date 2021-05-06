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Зеленський підписав закон про створення Національної премії імені Бориса Патона

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Зеленський підписав закон про створення Національної премії імені Бориса Патона

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про державні нагороди України № 1399-IX, ухвалений Верховною Радою 15 квітня.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба глави держави.

"Цей документ перейменовує державну премію України в галузі науки і техніки в національну премію України імені Бориса Патона для увічнення пам'яті видатного українського вченого", - зазначили в релізі.

Законом вводиться нова номінація державної премії України в галузі освіти - професійна передвища освіта.

Закон набере чинності з дня, наступного за днем ​​опублікування.

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Топ коментарі
+6
Совок аж прет...
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06.05.2021 20:14
+6
Лучше имени Кивы
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06.05.2021 20:58
+4
Интересно, потерпевший вiслюк сможет без суфлёра рассказать, кто такой Борис Патон? (Вопрос риторический, если шо).
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06.05.2021 20:17
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Совок аж прет...
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06.05.2021 20:14 Відповісти
Потім перейменуємо цю премію в премію генерала Паттона.
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06.05.2021 20:41 Відповісти
Лучше имени Кивы
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06.05.2021 20:58 Відповісти
Патена
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06.05.2021 21:15 Відповісти
Навіщо? Чим вже тобі Патон не вгодив?
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06.05.2021 23:43 Відповісти
Сварщиков будут награждать! лутших! Зеленский подписал закон про создание Национальной премии имени Бориса Патона - Цензор.НЕТ 7587
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06.05.2021 20:16 Відповісти
Интересно, потерпевший вiслюк сможет без суфлёра рассказать, кто такой Борис Патон? (Вопрос риторический, если шо).
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06.05.2021 20:17 Відповісти
почему то не люблю и не верю я этому Патону.
Что то слышал, что он - типа Калашникова - внедрение ворованного.
Для внедрения наворованного промышленным шпионажем раздувается имя верного совку члена.
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06.05.2021 20:18 Відповісти
он больше на авторитете отца был.. Зеленский подписал закон про создание Национальной премии имени Бориса Патона - Цензор.НЕТ 7060
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06.05.2021 20:30 Відповісти
Тебя это тоже касается.
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06.05.2021 20:23 Відповісти
Способный думать совком не является. Это фундаментальное отличие от человека от совка и всего остального. Зедодики(зебобики) мыслить не умеют думать и не желают этому учиться. Паталогически. Что по сути и делает их тупыми совками. Пусть и с айфонами.
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06.05.2021 20:27 Відповісти
Да что с тобой говорить, у тебя даже имени нет, одна кликуха паганая.
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06.05.2021 21:57 Відповісти
Ультрасовременный "руководитель" оказался насквозь тупым совком в самом худшем его проявлении. Кроме опилок, в его голове остались урывки программы "Время" и "Прожектор перестройки". Эпизодически они у него мелькают перед глазами и новый "лидер всех времен и народов" разрождается очередным идиотизмом, который блестяще реализует на практике. Ругая совков зебобики в реальности остались такими же совками. Как по мне, это очень иронично.
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06.05.2021 20:33 Відповісти
Патона - могільщик української науки.
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06.05.2021 21:16 Відповісти
Патона - могільщика української науки.
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06.05.2021 21:18 Відповісти
Ківа перший кандидат на премію.
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06.05.2021 21:19 Відповісти
Науковий титан Ківа, лівою рукою написав дисертацію, бо права права весь час "поправляла член".
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06.05.2021 21:24 Відповісти
Скоро зеленському доведеться нову медаль заснувати: "За відвагу при викраденні судді чауса" трьох ступенів. Чаусу посмертно першого ступеня.
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06.05.2021 21:50 Відповісти
"Зеленский подписал закон о создании Национальной премии..."
За "создание" премії сміливо можна давати (присуджувати) премію! Треба тальки знати автора цього витвору- створення премії... Бо, насправді, премію можна тільки заснувати, закласти, установити, запровадити (російською- учредить, учреждать). Але, якщо "какая разница", то...
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06.05.2021 22:29 Відповісти
 
 