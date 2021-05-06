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Зеленський підписав закон про створення Національної премії імені Бориса Патона
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
Президент України Володимир Зеленський підписав закон про державні нагороди України № 1399-IX, ухвалений Верховною Радою 15 квітня.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба глави держави.
"Цей документ перейменовує державну премію України в галузі науки і техніки в національну премію України імені Бориса Патона для увічнення пам'яті видатного українського вченого", - зазначили в релізі.
Законом вводиться нова номінація державної премії України в галузі освіти - професійна передвища освіта.
Закон набере чинності з дня, наступного за днем опублікування.
Топ коментарі
+6 mrSmith
показати весь коментар06.05.2021 20:14
+6 user009
показати весь коментар06.05.2021 20:58
+4 Valery Greff
показати весь коментар06.05.2021 20:17
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Что то слышал, что он - типа Калашникова - внедрение ворованного.
Для внедрения наворованного промышленным шпионажем раздувается имя верного совку члена.
За "создание" премії сміливо можна давати (присуджувати) премію! Треба тальки знати автора цього витвору- створення премії... Бо, насправді, премію можна тільки заснувати, закласти, установити, запровадити (російською- учредить, учреждать). Але, якщо "какая разница", то...