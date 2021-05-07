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поранення (2656) Донбас (21733) втрати (3818) перемир'я (779) Цимбалюк Євген (50)

За 9 місяців перемир'я на Донбасі загинуло 34 і поранено понад 100 українських військових, - Україна в ОБСЄ

Новини Цензор.НЕТ Політика України Події Війна в Україні

За 9 місяців перемир'я на Донбасі загинуло 34 і поранено понад 100 українських військових, - Україна в ОБСЄ

Від початку дії 27 липня 2020 року оновленого режиму припинення вогню на сході України внаслідок обстрілів з боку російських окупаційних сил загинуло 34 українські бійціі, ще понад 100 воїнів зазнали поранень.

Про це заявив постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк під час засідання Постійної ради ОБСЄ у четвер, 6 травня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"З 27 липня 2020 року 34 українських військовослужбовців було вбито та понад сотню поранено. Такою є ціна наших зусиль, спрямованих на збереження режиму припинення вогню та забезпечення безпеки для цивільного населення", - заявив дипломат.

Представник України поінформував присутні іноземні делегації про те, що за 9 місяців з липня 2020 року збройні формування РФ здійснили майже 1400 порушень режиму припинення вогню. Щонайменше 246 цих порушень були здійснені з використанням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. У 16 випадках мали місце обстріли житлових кварталів, також було зафіксовано 34 випадки дистанційного мінування з боку російських окупаційних сил. Крім того, було виявлено 67 випадків використання російською стороною безпілотників, що також заборонено Додатковими заходами щодо посилення режиму припинення вогню від 22 липня 2020 року.

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За словами Цимбалюка, багато з цих даних було підтверджено Спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ, "хоча здатність місії здійснювати моніторинг безпекової ситуації залишається серйозно підірваною через введені Росією обмеження".

Український посол також вказав на те, що російська сторона пов’язує встановлення всебічного і стійкого режиму припинення вогню на сході України з виконанням необгрунтованих вимог Кремля щодо прямої кооперації ЗСУ з незаконними збройними формуваннями. За його словами, Росія дає вказівки цим підконтрольним формуванням продовжувати обстріли, "допоки шантаж Кремля не досягне своєї мети".
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Топ коментарі
+11
Називати це "перемир'ям"- цинізм.
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06.05.2021 20:45
+9
вчитайтесь - за 9 месяцев ПЕРЕМИРИЯ погибли 34 воина и более 100 ранены...
за время перемирия... какое к херам перемирие????? перемирие в башке закончившего войну клована ??? или таки параллельная реальность???
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06.05.2021 20:57
+7
Вічна пам"ять Героям! Пораненим найшвидшого одужання!
А від слова "перемирення" у мене дуже нехороші відчуття і асоціації. (((
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06.05.2021 20:47
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Це фактично злочин влади проти української армії. Якби ЗСУ активно застосовували артилерію та танки, цих втрат можна було б уникнути! Коли ворог безкарно стріляє по нашим військам, ми несемо необгрунтовані втрати, за які буде кримінальна відповідальність для тих хто не вводить воєнний стан і не дає дозвіл на абсолютно законне знищення терористів!
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06.05.2021 20:44 Відповісти
Ігорьонь, на хвилинку! Це не та влада. Зараз президент не барига-офшорний-вальцман-мальдівсько-липецький.
Це та влада, за яку ти тут зі штанів вискакував і рекламував після першого туру в 2019 .
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07.05.2021 00:08 Відповісти
Називати це "перемир'ям"- цинізм.
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06.05.2021 20:45 Відповісти
Наведи кількість втрат за 9 місяців до перемир'я. А потім будемо судити.
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06.05.2021 21:17 Відповісти
"У безхатьків слуг немає." З'ясуйте самостійно скільки було вбито українських воїнів за час правління вашого миролюбного лідера.
Ян Осока (1244). *****.Те
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06.05.2021 21:34 Відповісти
А вам - аби поговорити? Ви маєте альтернативні пропозиції, які дозволили б не мати втрат на війні? Тоді поділіться. Може ви такий вумний?
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06.05.2021 21:41 Відповісти
Війни без втрат не буває, на мій превеликий жаль. Та є різниця між воєнними втратами і розстрілом.
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06.05.2021 22:03 Відповісти
Тобто, у вас пропозицій по зменшенню втрат на війні не має. Є тільки "конструктивна" критика тих, хто щось робить, щоби мінімізувати втрати.
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06.05.2021 23:06 Відповісти
Тобто, ви продовжуєте ОДНОСТОРОННЄ замороження бойових дій та РОЗСТРІЛ український військових називати "режимом тиші" і МІНІМІЗАЦІЄЮ втрат? Ви при здоровому глузді?
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07.05.2021 11:03 Відповісти
Ви інколи читаєте "Цензор.нет"? Тут маса інформації про те, які втрати понесли "ди-ни-ри" за час " одностороннього замороження бойовий дій"? За цими матеріалами-вони не співставні з нашими втратами. Чи втрати тільки з нашого боку? Отже, ваші слова про безкарний розстріл наших бійців- це не що інше, як ворожий закид, який ви так смачно повторюєте.
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07.05.2021 12:28 Відповісти
Вічна пам"ять Героям! Пораненим найшвидшого одужання!
А від слова "перемирення" у мене дуже нехороші відчуття і асоціації. (((
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06.05.2021 20:47 Відповісти
вчитайтесь - за 9 месяцев ПЕРЕМИРИЯ погибли 34 воина и более 100 ранены...
за время перемирия... какое к херам перемирие????? перемирие в башке закончившего войну клована ??? или таки параллельная реальность???
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06.05.2021 20:57 Відповісти
Не истери и почитай про потери при перемириях при миротворце.
Количество перемирий тоже посчитай.
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06.05.2021 21:22 Відповісти
При якому "миротворці"? ВАЗеленському?
Запам'ятували? Порошенко і "ЄС" ви оголосили "партією війни".
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06.05.2021 21:37 Відповісти
горите в аду, с.уки кацапские

погиб целый школьный класс, лучшие люди со всей страны...
из-за гнид, которые пришли хозяйничать на нашей земле
не пора ли всем собраться и уничтожить их всех разом
пока он не выстреляли нас по одному !
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06.05.2021 21:14 Відповісти
Так может это не перемирие? Сколько должно погибнуть, что бы это перестали называть перемирием? 100 ? 1000? 10000?
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06.05.2021 23:42 Відповісти
 
 