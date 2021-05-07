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ООН вітає готовність США тимчасово відмовитися від патентів на вакцини проти COVID-19

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

ООН вітає готовність США тимчасово відмовитися від патентів на вакцини проти COVID-19

Генсек ООН Антоніу Гутерріш заявив, що вважає правильним рішення США підтримати ідею про тимчасову відмову від патентів на вакцини від коронавірусу COVID-19.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Я вітаю безпрецедентне рішення адміністрації США у випадку з вакцинами від COVID-19 зробити виняток з правила про захист інтелектуальної власності" - написав він.

"Ми всі згодні, що ніхто не буде захищений від вірусу, поки захист не отримають усі", - додав Гутерріш.

Раніше в адміністрації США заявили, що підтримують ініціативу СОТ про тимчасову відмову від патентів на вакцини від COVID-19. Передбачається, що такий крок може дозволити наростити виробництво вакцин у світі. Однак, як зазначають західні ЗМІ, виробники медичних препаратів не виключають, що відмова від патентів не приведе до такого ефекту.

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Більше того, противники ініціативи адміністрації Джо Байдена наголошують, що його рішення позбавить доходів безпосередньо розробників інноваційних вакцин.

Торгпред США Кетрін Тай, коментуючи рішення, зазначила, що "надзвичайні обставини вимагають прийняття надзвичайних заходів".

Вона пояснила, що тепер США розпочнуть переговори в СОТ з цього питання. За словами Тай, на цю роботу може знадобитися чимало часу.
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Топ коментарі
+1
Хороший шаг на пути глобализации, правильный.
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06.05.2021 20:59
+1
Глобалізація+вакцинація=рабство
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06.05.2021 21:21
+1
Короче американцы отдали свою вакцину,копируйте и выпускайте кто хочет. Интересно кто первым скопирует и выдаст за свою? Китай или Россия?
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06.05.2021 21:29
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Хороший шаг на пути глобализации, правильный.
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06.05.2021 20:59 Відповісти
Ааааа! Караул! Крадуцький і стєпашка б'ються в конвульсіях від такої новини, як чорт від ладана та святої води!
Ось тепер і стєпашці, і ЗЕ (та й решті), що волали про виробництво власної вакцини, просто удар під дих та по мудям!
Потужності є, фахівці є, розробка не потрібна, купівля ліцензії не потрібна... І?
Чекаю завтра (на крайній випадок у понеділок) заяви влади (від ЗЕ і нижче) про підготовку, переобладнання, запрошення фахівців (при необхідності) для організації випуску вакцини в Україні.
А чом би й ні? Ріфа бездоказово вони звинуватили у вбивстві? РНБО терміново зібрали щоб надати перевагу "правильним" контрабандистам? ВРУ позачергово збирали (і не раз) щоб призначити потрібних людей на посади?
Очікую такої ж бурної реакції і на цю заяву. Хоча... Ну кого я дурю? З цього ж не вийде "прібарахліться, чтоб і внукам хватіло"...
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06.05.2021 21:21 Відповісти
Глобалізація+вакцинація=рабство
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06.05.2021 21:21 Відповісти
Тільки незрозуміло, яка роль щеплення.
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06.05.2021 21:34 Відповісти
А паспорти вакцинації?
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06.05.2021 21:35 Відповісти
Під кожний штам свій паспорт, світ без кордонів огороджується новими, спочатку вакцинація безкоштовно, потім тільки слухняним і т.п.
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06.05.2021 21:44 Відповісти
Дякую.
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06.05.2021 22:18 Відповісти
Шо в вакцині?
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06.05.2021 22:19 Відповісти
Короче американцы отдали свою вакцину,копируйте и выпускайте кто хочет. Интересно кто первым скопирует и выдаст за свою? Китай или Россия?
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06.05.2021 21:29 Відповісти
Технологія без патенту дорожче коштує
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06.05.2021 21:46 Відповісти
 
 