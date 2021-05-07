Загибель прикордонника під Одесою розслідують за статтею "недбале ставлення до військової служби", - ДБР

Загибель прикордонника в Одеській області, тіло якого було знайдено 6 травня, розслідується за статтею недбале ставлення до військової служби, вчинене в умовах особливого періоду. Слідство призначило експертизи, встановлюються особи, відповідальні за технічний стан човна.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба Державного бюро розслідувань (ДБР).

У ДБР зазначили, що досудове розслідування проводять співробітники територіального управління в Миколаєві. Кримінальну справу порушено за ч. 3 ст. 425 КК України - недбале ставлення до військової служби, вчинене в умовах особливого періоду.

Проводяться слідчі дії, під час яких встановлюються особи, відповідальні за експлуатацію човна і його технічний стан, а також за проведення відповідних інструктажів. Призначено низку експертиз.

Нагадаємо, увечері 5 травня стало відомо, що при патрулюванні кордону на озері Тудоров в Одеській області перекинувся моторний човен з чотирма прикордонниками. Трьом вдалося врятуватися. Всі зазнали переохолодження. В одного з військовослужбовців - травма ніг.

Ще один прикордонник зник безвісти. Його тіло знайшли вранці 6 травня в річці Турунчук в районі села Ясько. Загиблим виявився майор Костянтин Коняєв.