Загибель прикордонника під Одесою розслідують за статтею "недбале ставлення до військової служби", - ДБР
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Загибель прикордонника в Одеській області, тіло якого було знайдено 6 травня, розслідується за статтею недбале ставлення до військової служби, вчинене в умовах особливого періоду. Слідство призначило експертизи, встановлюються особи, відповідальні за технічний стан човна.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба Державного бюро розслідувань (ДБР).
У ДБР зазначили, що досудове розслідування проводять співробітники територіального управління в Миколаєві. Кримінальну справу порушено за ч. 3 ст. 425 КК України - недбале ставлення до військової служби, вчинене в умовах особливого періоду.
Проводяться слідчі дії, під час яких встановлюються особи, відповідальні за експлуатацію човна і його технічний стан, а також за проведення відповідних інструктажів. Призначено низку експертиз.
Нагадаємо, увечері 5 травня стало відомо, що при патрулюванні кордону на озері Тудоров в Одеській області перекинувся моторний човен з чотирма прикордонниками. Трьом вдалося врятуватися. Всі зазнали переохолодження. В одного з військовослужбовців - травма ніг.
Ще один прикордонник зник безвісти. Його тіло знайшли вранці 6 травня в річці Турунчук в районі села Ясько. Загиблим виявився майор Костянтин Коняєв.
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