УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13991 відвідувач онлайн
Новини Події
3 755 11
Одеська область (2488) прикордонники (946) ДБР (2552)

Загибель прикордонника під Одесою розслідують за статтею "недбале ставлення до військової служби", - ДБР

Новини Цензор.НЕТ Події

Загибель прикордонника під Одесою розслідують за статтею

Загибель прикордонника в Одеській області, тіло якого було знайдено 6 травня, розслідується за статтею недбале ставлення до військової служби, вчинене в умовах особливого періоду. Слідство призначило експертизи, встановлюються особи, відповідальні за технічний стан човна.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба Державного бюро розслідувань (ДБР).

У ДБР зазначили, що досудове розслідування проводять співробітники територіального управління в Миколаєві. Кримінальну справу порушено за ч. 3 ст. 425 КК України - недбале ставлення до військової служби, вчинене в умовах особливого періоду.

Проводяться слідчі дії, під час яких встановлюються особи, відповідальні за експлуатацію човна і його технічний стан, а також за проведення відповідних інструктажів. Призначено низку експертиз.

Нагадаємо, увечері 5 травня стало відомо, що при патрулюванні кордону на озері Тудоров в Одеській області перекинувся моторний човен з чотирма прикордонниками. Трьом вдалося врятуватися. Всі зазнали переохолодження. В одного з військовослужбовців - травма ніг.

Ще один прикордонник зник безвісти. Його тіло знайшли вранці 6 травня в річці Турунчук в районі села Ясько. Загиблим виявився майор Костянтин Коняєв.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ну а для чего ж у нас ГБР создавалось.
показати весь коментар
06.05.2021 21:19 Відповісти
Только теперь вшестером на той же лодке на следственный экспиремент.
показати весь коментар
06.05.2021 21:27 Відповісти
99% рыбалка "удочкой в клеточку"......нерест как--никак
показати весь коментар
06.05.2021 21:20 Відповісти
4 человека в амуниции, Карл в одной лодке.
показати весь коментар
06.05.2021 21:23 Відповісти
А як там справа відносно Віслючка за загибель Журавля???)))
показати весь коментар
06.05.2021 21:32 Відповісти
Это сколько раз гугл-переводчиком прогнали для получения такой статьи?
Приглашаем вас с карликом Миллером ...
показати весь коментар
06.05.2021 21:39 Відповісти
Рятувальні жилети потрібно, перед тим як сісти в лодку, вдягати...
показати весь коментар
06.05.2021 21:43 Відповісти
Тудорове - озеро в Одеському районі Одеської області, лежить між річками Дністер і Турунчук. Довжина - приблизно 3 км, ширина - до 1,5 км. Загальна площа - 4,5 км². Глибина озера становить у середньому 1 м... Інша- Длина - 2.9 км. Средняя ширина - км, самый крупный - 1.5 км. средняя глубина - 0.7 м, максимальнвя - 1 м ? ЯК?!
показати весь коментар
07.05.2021 08:10 Відповісти
та отримав він лодкою по голові і на том усе. лодку судить?
показати весь коментар
07.05.2021 08:25 Відповісти
 
 