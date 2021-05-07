Корупція - це інструмент, який Росія використовує для підриву українського суверенітету зсередини, - Блінкен
Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні
Росія використовує корупцію, щоб підірвати український суверенітет зсередини.
Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен в інтерв’ю американському телеканалу MSNBC під час візиту до Києва, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Україна має агресію ззовні, з боку Росії, але також і зсередини – з точки зору корупції, яка потенційно роз'їдає її демократію, й олігархів, котрі просувають власні інтереси, а не інтереси українського народу. Корупція - це інструмент, який Росія використовує, намагаючись підірвати український суверенітет зсередини", - зазначив Блінкен.
За його словами, він докладно обговорив з українськими колегами зусилля України щодо реформ. "Вони зробили кілька хороших кроків, але є й інші сфери, у яких потрібен реальний прогрес, і вони визнають це", - зазначив державний секретар. За його словами, корпоративне управління - одна з них.
"Слід також переконатися, що судова система реформована і що є справді незалежний антикорупційний орган, який ми допомагали створити ще 2015 року", - сказав Блінкен.
Будь ласка, зачекайте...
Состояние Рината Ахметова выросло за год в 2,7 раза: с $2,8 млрд до $7,6 млрд.
У Виктора Пинчука с $1,4 млрд до $2,5 млрд.
У Константина Жеваго с $1,1 млрд до $2,1 млрд.
У Игоря Коломойского $1 млрд до до $1,8 млрд
https://biz.censor.net/n3253164
Среди новых участников в списке Forbes оказался Виктор Медведчук. Его состояние журнал оценил в $620 млн.
https://biz.censor.net/n3263793
Якщо беня відслюнявив Зе $41лмн з виведених $5млрд з Привату - то за скільки беня домовиться з клованом за продаж України?
А корупцію подолають притримуючись того ж алгоритму: спочатку корупціонерів та крадіїв-держслужбовців оголосять олігархами, а потім їх мужньо здолають!
Нажаль у найвеличнішого випав суфлер з вуха і він не зміг це пояснити Блінкену. Тому доведеться чекати наступних зустрічей.
Уважно перечитай мій пост (можеш з тлумачним словником) і наведи мені ту фразу, де я хоча б натякаю на те, про що ти нафантазував.
Sich - Січ / Ukrainian Historical Music ( Kievan Rus Trap Production )
https://youtu.be/yfLA6PxK1wY
Но, если вспомнить, как за ЗЕ до выборов топила вся российская пропаганда...
------------------------------------------------------------
Вот тут Блинкен попал в десятку. Прав на все 100% и точнее не скажешь.
За останній рік показники України в Індексі сприйняття корупції (Corruption Perceptions Index - CPI) виросли на 3 бали. Із 33 балами зі 100 можливих ми отримали 117 місце зі 180 країн у списку СРІ.
Поруч із нами у рейтингу Єгипет, африканська Есватіні (Свазіленд), Непал, Сьєрра-Леоне та Замбія - всі ці країни так само у CPI-2020 набрали по 33 бали.
И, по законам военного времени ...
maidanfire.blogspot.com