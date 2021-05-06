ЄС готовий обговорювати тимчасову відмову від патентів на вакцини проти COVID-19, - Єврокомісія

Єврокомісія готова обговорювати рішення адміністрації США підтримати виняток із правил про захист інтелектуальної власності для вакцин проти COVID-19, але ще мають бути дискусії в Євросоюзі і у Світовій організації торгівлі.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявила офіційний представник ЄК Дана Спінант.

"Пропозиція США про відступ від авторських прав може бути частиною рішення (постачання бідних країн вакцинами - ред). Ми готові це обговорювати, як і інші прагматичні пропозиції", - сказала прессекретар у четвер на брифінгу в Брюсселі.

Журналістів цікавило питання, чи означає готовність ЄС, який виступав раніше проти такої ідеї, обговорювати американську пропозицію, що його позиція змінилася, і чи не відбулося це під впливом заяви адміністрації США.

Приводом для дискусії на брифінгу став виступ раніше того ж дня глави Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн в Європейському університетському інституті Флоренції.

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Вона, зокрема, заявила: "Європа експортує стільки вакцин, скільки приносить своїм громадянам. І щоб внести ясність, Європа - єдиний демократичний регіон у світі, який експортує вакцини у великих кількостях. Європейський союз також готовий обговорювати будь-які пропозиції, які дозволять вирішити кризу ефективним і прагматичним чином. Ось чому ми готові обговорити, як пропозиція США про відмову від захисту інтелектуальної власності щодо вакцин COVID-19 може допомогти в досягненні цієї мети".

Пояснюючи слова фон дер Ляєн, Спінант заявила: "Наша позиція наступна: ми готові оцінити, як ця американська пропозиція могла б дозволити нам досягти мети вакцинувати весь світ і забезпечити доставку вакцин в усі куточки світу. Ми готові обговорювати, розглядати, яким чином можливо просунутися в цьому напрямі. В очікуванні цього ми закликаємо всіх виробників вакцин у світі бути такими ж відкритими і справедливими, як Європейський союз, і експортувати якомога більше вакцин решті світу".

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Прессекретарка сказала, що не знає, чи було якесь попереднє узгодження між адміністрацією США і керівництвом ЄС про можливість обговорення винятку з правил. Вона просила врахувати, що з часу заяви США не минуло й доби, і ця тема обговорюється поки тільки перші години.

"Європейські лідери, звичайно, будуть обговорювати все це - вакцини, вакцинацію тощо - під час майбутньої зустрічі в Порту (на неформальному саміті ЄС 7-8 травня - ред)", - зазначила Спінант. На її думку, можна очікувати, що в дискусіях акцент буде зроблено на цій темі.