Україна розраховує на екстрадицію затриманого в Іспанії майданівця Липового, - прокурор Донський
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Про підозру в убивстві "беркутівців" Липового повідомили в 2018 році. Його почали допитувати, але закінчити не встигли - він виїхав з України.
Про це агентству "Інтерфакс-Україна" повідомив керівник департаменту "справ Майдану" в Офісі генпрокурора Олексій Донський, інформує Цензор.НЕТ.
Він розповів, що Офіс генпрокурора звертався до правоохоронних органів Іспанії із запитом про надання правової допомоги та екстрадиції особи, підозрюваної в замаху на вбивство міліціонерів у 2014 році.
Донський наголосив, що повідомлення про підозру цій людині було ще в січні 2018 році. "Він викликався на допит, але закінчити допит не встигли, йому була виписана повістка на наступні дати, тоді цей чоловік не з'явився, втік з країни. Стосовно нього не було навіть мінімального запобіжного заходу, - скориставшись цим, він сховався від органів слідства", - розповів начальник департаменту.
Донський уточнив, що у 2018 році підозрюваний був оголошений у розшук, а в березні 2020 року суд виніс рішення про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою заочно, а після цього були спрямовані доручення про надання правової допомоги та екстрадиції.
"Ми вважаємо, що є всі підстави для його екстрадиції в Україну", - заявив Донський.
Відповідаючи на питання агентства про те, наскільки корелюється кримінальне переслідування цієї людини із законом про амністію учасників Майдану, керівник департаменту у "справах Майдану" зазначив: "Я вже раніше казав, чому цей закон не може застосовуватися - він суперечить кримінально-процесуальному кодексу, оскільки в КПК прямо написано, що будь-який закон, який не відповідає КПК, не може застосовуватися в кримінальному провадженні".
За словами Донського, для того, щоб закон про амністію працював, необхідно привести його у відповідність з КПК.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 5 травня поліція Іспанії повідомила про затримання громадянина України, якого на батьківщині підозрюють у вбивстві співробітників "Беркута" на Майдані. За інформацією головного редактора видання Юрія Бутусова, йдеться про харків'янина Дмитра Липового.
Будь ласка, зачекайте...
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"этот закон" принят Верховной Радой - высшим законодательным органом Украины !
или, по мнению прокурора, УПК крутит Радой ?
-Закон суров но это закон- Прокуроры могут у нас все даже 18 подряд не являться в суд по болензни. Система мутировала в монстра ее нужно менять.
що за нафіг в Україні коється
можно декларацию прокурора Донского в студию ?
с момента рождения и по 5 мая а может 9 мая 2021 года ?
какой подарок пуйлу сделает Зеленский и ко на 9 мая ?
совпадение ?
Так кровавый фашист мордвин )(уйло и его верный ...резидент еврей-иудей
ЗЕ...капитулянт, они уже давным -давно порешали судьбу Украинской державы.
Будет она уже как кацапская колония малороссия с вяликороссией навеки разом.
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сегодняшнее обвинение АТОвца в умышленном убийстве во время самообороны...
совпадения ?
не думаю
Xотя по отчеству и "Ильич"
Зеленский кидало
А як фаховий юрист, який спроможний проаналізувати його численні інтерв'ю, добавлю: 1) Донской страждає манією власної професійної величі і певними комплексами від того, що інші оточуючі фахівці якось не бажають її визнавати; 2) Донской - процесуальний "махновець" і відверто зневажає не те, що якийсь там закон про амністію майданівців, а навіть чинний КПК. Йому головне - "посадити", і пофіг кого і за що. Беркутню за вбивства майданівців, чи майдонівців за знищення беркутні. Реально пофіг.
Я це завжди казав. Однак поки він був "хороший", його бєспредєл виправдовували революційною необхідністю. От тепер і хавайте ...
Був на барикадах Майдану 18 і ранком 19 лютого 2014 р.
Жодного міліціонера не бачив. Тільки члени озвірілої озброєної банди убивць.