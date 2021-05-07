Україна розраховує на екстрадицію затриманого в Іспанії майданівця Липового, - прокурор Донський

Про підозру в убивстві "беркутівців" Липового повідомили в 2018 році. Його почали допитувати, але закінчити не встигли - він виїхав з України.

Про це агентству "Інтерфакс-Україна" повідомив керівник департаменту "справ Майдану" в Офісі генпрокурора Олексій Донський, інформує Цензор.НЕТ.

Він розповів, що Офіс генпрокурора звертався до правоохоронних органів Іспанії із запитом про надання правової допомоги та екстрадиції особи, підозрюваної в замаху на вбивство міліціонерів у 2014 році.

Донський наголосив, що повідомлення про підозру цій людині було ще в січні 2018 році. "Він викликався на допит, але закінчити допит не встигли, йому була виписана повістка на наступні дати, тоді цей чоловік не з'явився, втік з країни. Стосовно нього не було навіть мінімального запобіжного заходу, - скориставшись цим, він сховався від органів слідства", - розповів начальник департаменту.

Донський уточнив, що у 2018 році підозрюваний був оголошений у розшук, а в березні 2020 року суд виніс рішення про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою заочно, а після цього були спрямовані доручення про надання правової допомоги та екстрадиції.

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"Ми вважаємо, що є всі підстави для його екстрадиції в Україну", - заявив Донський.

Відповідаючи на питання агентства про те, наскільки корелюється кримінальне переслідування цієї людини із законом про амністію учасників Майдану, керівник департаменту у "справах Майдану" зазначив: "Я вже раніше казав, чому цей закон не може застосовуватися - він суперечить кримінально-процесуальному кодексу, оскільки в КПК прямо написано, що будь-який закон, який не відповідає КПК, не може застосовуватися в кримінальному провадженні".

За словами Донського, для того, щоб закон про амністію працював, необхідно привести його у відповідність з КПК.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 5 травня поліція Іспанії повідомила про затримання громадянина України, якого на батьківщині підозрюють у вбивстві співробітників "Беркута" на Майдані. За інформацією головного редактора видання Юрія Бутусова, йдеться про харків'янина Дмитра Липового.