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Новини Суспільство Розслідування злочинів на Майдані
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Іспанія (602) екстрадиція (365) Донський (27) Липовий Дмитро (3) Офіс Генпрокурора (2340)

Україна розраховує на екстрадицію затриманого в Іспанії майданівця Липового, - прокурор Донський

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Україна розраховує на екстрадицію затриманого в Іспанії майданівця Липового, - прокурор Донський

Про підозру в убивстві "беркутівців" Липового повідомили в 2018 році. Його почали допитувати, але закінчити не встигли - він виїхав з України.

Про це агентству "Інтерфакс-Україна" повідомив керівник департаменту "справ Майдану" в Офісі генпрокурора Олексій Донський, інформує Цензор.НЕТ.

Він розповів, що Офіс генпрокурора звертався до правоохоронних органів Іспанії із запитом про надання правової допомоги та екстрадиції особи, підозрюваної в замаху на вбивство міліціонерів у 2014 році.

Донський наголосив, що повідомлення про підозру цій людині було ще в січні 2018 році. "Він викликався на допит, але закінчити допит не встигли, йому була виписана повістка на наступні дати, тоді цей чоловік не з'явився, втік з країни. Стосовно нього не було навіть мінімального запобіжного заходу, - скориставшись цим, він сховався від органів слідства", - розповів начальник департаменту.

Донський уточнив, що у 2018 році підозрюваний був оголошений у розшук, а в березні 2020 року суд виніс рішення про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою заочно, а після цього були спрямовані доручення про надання правової допомоги та екстрадиції.

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"Ми вважаємо, що є всі підстави для його екстрадиції в Україну", - заявив Донський.

Відповідаючи на питання агентства про те, наскільки корелюється кримінальне переслідування цієї людини із законом про амністію учасників Майдану, керівник департаменту у "справах Майдану" зазначив: "Я вже раніше казав, чому цей закон не може застосовуватися - він суперечить кримінально-процесуальному кодексу, оскільки в КПК прямо написано, що будь-який закон, який не відповідає КПК, не може застосовуватися в кримінальному провадженні".

За словами Донського, для того, щоб закон про амністію працював, необхідно привести його у відповідність з КПК.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 5 травня поліція Іспанії повідомила про затримання громадянина України, якого на батьківщині підозрюють у вбивстві співробітників "Беркута" на Майдані. За інформацією головного редактора видання Юрія Бутусова, йдеться про харків'янина Дмитра Липового.
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Топ коментарі
+38
В Україні переслідують тільки тих, хто приймав участь у боротьбі з олігархічною системою. Тих, хто вбивав українців, влада тримає у кабінетах, високих кабінетах.
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06.05.2021 22:51
+37
а как насчет беглых депутатов, опзжшников, которые призывали украинцев убивать друг друга? что там с миллионами януковича и ко? аресты со счетов уже сняты или как?
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06.05.2021 22:44
+36
ах ты тварь портновская!
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06.05.2021 22:45
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а как насчет беглых депутатов, опзжшников, которые призывали украинцев убивать друг друга? что там с миллионами януковича и ко? аресты со счетов уже сняты или как?
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06.05.2021 22:44 Відповісти
Давно ,амністовані
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06.05.2021 22:47 Відповісти
ах ты тварь портновская!
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06.05.2021 22:45 Відповісти
Небесна сотня

Корчак Андрій Богданович. Помер 18 лютого 2014 у 17-ій лікарні від розриву внутрішніх органів після побиття «Беркутом».
Шеремет Василь Олександрович. Помер 7 березня 2014 в одній із київських лікарень від ран, отриманих під час сутичок із «беркутівцями» на київському Майдані.
Кіщук Володимир Юрійович. Загинув у Києві 18 лютого 2014 під час сутичок між мітингувальниками та «беркутівцями». Проломлена голова в районі потилиці...
...[...]...
Україна розраховує на екстрадицію затриманого в Іспанії майданівця Липового, - прокурор Донський - Цензор.НЕТ 461
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07.05.2021 12:23 Відповісти
Прокурор Донской-панятна.
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06.05.2021 22:46 Відповісти
Наверняка кореш Татарова
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07.05.2021 06:25 Відповісти
Надо выкрасть
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06.05.2021 22:47 Відповісти
Очень надеюсь, что Испания покажет жирную дулю, гнилым украинским "правоохоронцям".
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06.05.2021 22:50 Відповісти
В Україні переслідують тільки тих, хто приймав участь у боротьбі з олігархічною системою. Тих, хто вбивав українців, влада тримає у кабінетах, високих кабінетах.
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06.05.2021 22:51 Відповісти
я вважаю, прийде час і таких прокурорів по стовбах будуть розвішувати для нагадування..
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06.05.2021 22:53 Відповісти
Ох і мутна ж ця справа.
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06.05.2021 22:53 Відповісти
Ні фсьо так адназначна, да?
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06.05.2021 22:56 Відповісти
Саме той випадок коли потрібно надавати політичний притулок!
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06.05.2021 22:55 Відповісти
Справді цікавий момент. Вбивця після допитів на волі,а той,хто надав йому зброю-три роки в бєгах.
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06.05.2021 22:58 Відповісти
Элементарно, кто стрелял надо ещё доказать, а человек отдал своё зарегистрированное оружие майдановцам, тут есть за что ухватиться рыговским шавкам
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07.05.2021 02:51 Відповісти
...ватка поджигает слегка...но на свою жопу в итоге... Україна розраховує на екстрадицію затриманого в Іспанії майданівця Липового, - прокурор Донський - Цензор.НЕТ 8786
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06.05.2021 22:59 Відповісти
"Я уже ранее говорил, почему этот закон не может применяться - он противоречит уголовному процессуального кодексу, так как в УПК прямо написано, что любой закон, который не соответствует УПК, не может применяться в уголовном производстве"

"этот закон" принят Верховной Радой - высшим законодательным органом Украины !
или, по мнению прокурора, УПК крутит Радой ?
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06.05.2021 23:01 Відповісти
Если прокурор хочет отменить закон пусть обращается в Верховну раду или КС. Как там
-Закон суров но это закон- Прокуроры могут у нас все даже 18 подряд не являться в суд по болензни. Система мутировала в монстра ее нужно менять.
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07.05.2021 04:23 Відповісти
Патріотів України влада щось дуже легко судить і саджає, а сєпаров не саджають,
що за нафіг в Україні коється Україна розраховує на екстрадицію затриманого в Іспанії майданівця Липового, - прокурор Донський - Цензор.НЕТ 7285
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06.05.2021 23:03 Відповісти
Украина повторяет путь УНР.
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07.05.2021 03:46 Відповісти
А я розраховую на фізичну екстермінацію усієї цієї шелупоні, що верзе від імені МОЄЇ ДЕРЖАВИ!
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06.05.2021 23:03 Відповісти
вот всё что надо знать об этой ублюдочной власти,гнусавый наркоман сегодня это подтвердил на встрече с Блинкеным
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06.05.2021 23:09 Відповісти
нехило
можно декларацию прокурора Донского в студию ?
с момента рождения и по 5 мая а может 9 мая 2021 года ?
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06.05.2021 23:27 Відповісти
Парни с Цензора делайте скрин
какой подарок пуйлу сделает Зеленский и ко на 9 мая ?
совпадение ?
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06.05.2021 23:28 Відповісти
Україна розраховує на екстрадицію затриманого в Іспанії майданівця Липового, - прокурор Донський - Цензор.НЕТ 5624
Так кровавый фашист мордвин )(уйло и его верный ...резидент еврей-иудей
ЗЕ...капитулянт, они уже давным -давно порешали судьбу Украинской державы.
Будет она уже как кацапская колония малороссия с вяликороссией навеки разом.
--------------------
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07.05.2021 05:58 Відповісти
фамилия Липовый может фекйкалии и тролинг 10 лвл ..как в мульте -а может и не было никого воробышка
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06.05.2021 23:30 Відповісти
преследование майдановца,
сегодняшнее обвинение АТОвца в умышленном убийстве во время самообороны...

совпадения ?
не думаю Україна розраховує на екстрадицію затриманого в Іспанії майданівця Липового, - прокурор Донський - Цензор.НЕТ 5721
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06.05.2021 23:34 Відповісти
Прокурор конечно нищеброд - только две квартиры 55 м и 68 м (вторая очевидно родителей, бо еще с 1986 года), и ни машин тебе, ни земельныx участков - обнять и плакать Україна розраховує на екстрадицію затриманого в Іспанії майданівця Липового, - прокурор Донський - Цензор.НЕТ 6308
Xотя по отчеству и "Ильич" Україна розраховує на екстрадицію затриманого в Іспанії майданівця Липового, - прокурор Донський - Цензор.НЕТ 246
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07.05.2021 00:23 Відповісти
Интересно, а этот прокурвол вкурсе, что если есть коллизия норм, то применяется более поздний закон ? Так, что насрать, что там в УПК написано
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07.05.2021 05:18 Відповісти
А нынешняя прокурня УК в глаза не видели - а зачем
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07.05.2021 08:20 Відповісти
Якийсь цей прокурор недолугий,а вірніше і є сам злочинцем.Сидить собі таке чучело і відміняє закони ВР,організували зі своїми начальниками-підлеглими банду і використовуючи своє службове становище діють у власних інтересах,інших осіб,держав а не по законам України.В яку сраку при цьому заглядають решта спецслужб і правоохоронців всім відомо по подіям 14року,сором нації,так як зганьбилися всі ці мєнти,себеу,судді,прокурори та інша наволоч вимагає якраз їх перевірки,відкриття кримінальних справ щодо їх діяльності,пожиттєву заборону їх надходження на держ.службі...Всі ці покидьки з приходом зеленої мавпи посмілішали і вважають що наступив їх час і вони знову можуть творити беззаконня,але це навпаки лише дуже погіршить їхню майбутню долю.
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07.05.2021 06:21 Відповісти
Мрази роют рылами в Украине,
Зеленский кидало
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07.05.2021 07:23 Відповісти
Прокурні корисно поцікавитися про жовті черевики в Будапешті 1956 року
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07.05.2021 08:19 Відповісти
Не Україна, а портновська мразота розраховує, брехнею, змусити Європу стати спільницею в порушенні українського законодавства.
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07.05.2021 09:50 Відповісти
Все вірно !
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07.05.2021 10:20 Відповісти
Щоб там не казав цей Донской, будучи обвинувачем у справах Майдану, нам слід пам'ятати, що він в першу чергу український прокурор, плоть від плоті цієї системи, себто кар'єрно-кон'юктурна мразота, ладна за гроші та/ або посаду в церкві набздіти.

А як фаховий юрист, який спроможний проаналізувати його численні інтерв'ю, добавлю: 1) Донской страждає манією власної професійної величі і певними комплексами від того, що інші оточуючі фахівці якось не бажають її визнавати; 2) Донской - процесуальний "махновець" і відверто зневажає не те, що якийсь там закон про амністію майданівців, а навіть чинний КПК. Йому головне - "посадити", і пофіг кого і за що. Беркутню за вбивства майданівців, чи майдонівців за знищення беркутні. Реально пофіг.

Я це завжди казав. Однак поки він був "хороший", його бєспредєл виправдовували революційною необхідністю. От тепер і хавайте ...
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07.05.2021 11:40 Відповісти
Ну от чому так: як тільки прокурвор, так одразу тупий до дебілізму?

Був на барикадах Майдану 18 і ранком 19 лютого 2014 р.
Жодного міліціонера не бачив. Тільки члени озвірілої озброєної банди убивць.
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07.05.2021 13:53 Відповісти
 
 