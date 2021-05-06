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вакцина (3528) Степанов Максим (2015) COVAX (35) Pfizer (168) AstraZeneca (128) Sinovac (27)

Степанов: За 2 тижні отримаємо 500 тис. доз вакцини Pfizer, а Індія незабаром може відновити експорт AstraZeneca

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

Степанов: За 2 тижні отримаємо 500 тис. доз вакцини Pfizer, а Індія незабаром може відновити експорт AstraZeneca

Україна в травні отримає до 500 тисяч доз вакцини Pfizer і 1 млн доз вакцин виробництва Sinovac, це дозволить прискорити темпи вакцинації.

Про це міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив в ефірі одного з телеканалів, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на НВ.

За словами Степанова, до 20 травня МОЗ очікує поставки до 500 тисяч доз Pfizer. Також у травні Україна має отримати 1 млн доз вакцин виробництва Sinovac.

"Сьогодні провів зустріч із власником Serum Institute [Індійський інститут сироватки, який виробляє вакцину AstraZeneca] ... Він обіцяє, що уряд Індії надасть дозвіл на експорт вакцин ... Щонайменше 500 тисяч доз очікуємо цього місяця. Ще 1,4 млн доз AstraZeneca очікуємо з ініціативи COVAX ", - розповів міністр.

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Глава МОЗ додав, що партнери України, з якими країна уклала контракти, у травні - липні "суттєво збільшать поставки", що дозволить прискорити вакцинацію.

Нагадаємо, Індія наприкінці березня призупинила експорт вакцини AstraZeneca, яку в тому числі законтрактувала Україна, щоб задовольнити попит на внутрішньому ринку.
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А де реакція на те, що американські компанії відмовляються від авторських прав на вакцину? (чи як воно там в бізнесі обзивається)
Де заява про домовленості з відкриття виробництва вакцини в Україні? Ти ж сам казав про потребу "домашнього" виробництва! То де реакція?
Чи ще не порахували різницю відкатів та кількість "прокладок"?
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06.05.2021 23:02 Відповісти
Litve xocet delat vakcinu takze.Odna kompanija i teper delajet komponenti dlia vakcin Pfizer ili Moderna,a drugaja oni lekarstva zdelali ot koroni teper na stadiji ispytaniji,vot eta xocet i vakcinu delat
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06.05.2021 23:20 Відповісти
Степанов врет и не моргает - в Индии сегодня 20 млн заражённых коронавирусом , в день умирает по 400 тыс
Они сами не успевают с вакциной для своих граждан .
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06.05.2021 23:41 Відповісти
Та страшне - ховайся і ширяйся.
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07.05.2021 00:43 Відповісти
Даже индусы поняли в чем подвох!! Народ массово пистит полицию и медработников (полиция сопровождает медиков-вакцинаторов) - говорят что этот рост смертности только из-за вакцинации(очень плохая вакцина).. а нашим Зеиндейцам я смотрю все пох ..
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07.05.2021 00:43 Відповісти
Ну да, якби вакцина була б хороша, то в Індії було б як у Ізраїлі, де навіть маски вже носити не треба...
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07.05.2021 00:53 Відповісти
Индийский институт сыворотки, который производит вакцину AstraZeneca]…Источник: https://censor.net/ru/n3263951


Не, то вроде ковишилд. Астра Зенека все же не в Индии производится Степанов: За 2 тижні отримаємо 500 тис. доз вакцини Pfizer, а Індія незабаром може відновити експорт AstraZeneca - Цензор.НЕТ 9022
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07.05.2021 01:32 Відповісти
 
 