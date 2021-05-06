Степанов: За 2 тижні отримаємо 500 тис. доз вакцини Pfizer, а Індія незабаром може відновити експорт AstraZeneca
Новини Цензор.НЕТ Здоров'я
Україна в травні отримає до 500 тисяч доз вакцини Pfizer і 1 млн доз вакцин виробництва Sinovac, це дозволить прискорити темпи вакцинації.
Про це міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив в ефірі одного з телеканалів, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на НВ.
За словами Степанова, до 20 травня МОЗ очікує поставки до 500 тисяч доз Pfizer. Також у травні Україна має отримати 1 млн доз вакцин виробництва Sinovac.
"Сьогодні провів зустріч із власником Serum Institute [Індійський інститут сироватки, який виробляє вакцину AstraZeneca] ... Він обіцяє, що уряд Індії надасть дозвіл на експорт вакцин ... Щонайменше 500 тисяч доз очікуємо цього місяця. Ще 1,4 млн доз AstraZeneca очікуємо з ініціативи COVAX ", - розповів міністр.
Глава МОЗ додав, що партнери України, з якими країна уклала контракти, у травні - липні "суттєво збільшать поставки", що дозволить прискорити вакцинацію.
Нагадаємо, Індія наприкінці березня призупинила експорт вакцини AstraZeneca, яку в тому числі законтрактувала Україна, щоб задовольнити попит на внутрішньому ринку.
Будь ласка, зачекайте...
Де заява про домовленості з відкриття виробництва вакцини в Україні? Ти ж сам казав про потребу "домашнього" виробництва! То де реакція?
Чи ще не порахували різницю відкатів та кількість "прокладок"?
Они сами не успевают с вакциной для своих граждан .
Не, то вроде ковишилд. Астра Зенека все же не в Индии производится