Український воїн зазнав смертельного поранення внаслідок ворожого обстрілу, - ОТУ "Схід"
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6 травня внаслідок ворожого обстрілу загинув український військовослужбовець.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОТУ "Схід".
"Сьогодні, 6 травня, в районі проведення операції Об'єднаних сил, у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", внаслідок обстрілу озброєними формуваннями Російської Федерації позицій наших захисників, один військовослужбовець ЗС України зазнав вогнепального кульового поранення несумісного з життям", - сказано в повідомленні.
На обстріли російсько-окупаційних військ було відкрито вогонь у відповідь.
На місці події працює керівний склад військової частини і робоча група військової служби правопорядку ЗСУ.
Стосовно дій збройних формувань РФ повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.
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Як умру, то не ховайте мене у могилі, з кродним полум'ям віддайте тіло Батьківщині!
Хай мій дух із димом білим в височінь здійметься, знайте, серцю полум'яним
і в землі не гнеться!
Та хай ворог не радіє, мати хай не плаче, що загинув за Соборну Україну молодий козаче,
Повернуся я додому, з попелу повстану, соколом злечу на землю - знов до війська стану!
Поженем тоді ми, браття, плем'я це кацапське, щоб відчули як гуляють шаблі гайдамацькі!
Довго - довго ворог - лютий вже панує у нашій країні.. Атакуйте ж, соколи!
Слава! Слава! Слава Україні!!!
(Невідомий автор)-