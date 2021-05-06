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Український воїн зазнав смертельного поранення внаслідок ворожого обстрілу, - ОТУ "Схід"

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Український воїн зазнав смертельного поранення внаслідок ворожого обстрілу, - ОТУ

6 травня внаслідок ворожого обстрілу загинув український військовослужбовець.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОТУ "Схід".

"Сьогодні, 6 травня, в районі проведення операції Об'єднаних сил, у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", внаслідок обстрілу озброєними формуваннями Російської Федерації позицій наших захисників, один військовослужбовець ЗС України зазнав вогнепального кульового поранення несумісного з життям", - сказано в повідомленні.

На обстріли російсько-окупаційних військ було відкрито вогонь у відповідь.

На місці події працює керівний склад військової частини і робоча група військової служби правопорядку ЗСУ.

Стосовно дій збройних формувань РФ повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.

Український воїн зазнав смертельного поранення внаслідок ворожого обстрілу, - ОТУ Схід 01
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Украинский воин получил смертельное ранение в результате вражеского обстрела, - ОТГ "Восток" - Цензор.НЕТ 6762
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06.05.2021 22:59 Відповісти
Украинский воин получил смертельное ранение в результате вражеского обстрела, - ОТГ "Восток" - Цензор.НЕТ 9800
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06.05.2021 23:01 Відповісти
Зєлєнского помічники обдурили. Стріляють снайпери кацапські. І стріляють результативно. Збережи, Господи, українських воїнів.
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06.05.2021 23:15 Відповісти
теперь чтобы Зебила не расстраивать и не разрушать его реноме мироносца, в сводках остались одни смертельные ранения
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07.05.2021 01:48 Відповісти

___________________ЗАПОВІТ_____________________

Як умру, то не ховайте мене у могилі, з кродним полум'ям віддайте тіло Батьківщині!
Хай мій дух із димом білим в височінь здійметься, знайте, серцю полум'яним
і в землі не гнеться!
Та хай ворог не радіє, мати хай не плаче, що загинув за Соборну Україну молодий козаче,
Повернуся я додому, з попелу повстану, соколом злечу на землю - знов до війська стану!
Поженем тоді ми, браття, плем'я це кацапське, щоб відчули як гуляють шаблі гайдамацькі!
Довго - довго ворог - лютий вже панує у нашій країні.. Атакуйте ж, соколи!
Слава! Слава! Слава Україні!!!
(Невідомий автор)-
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07.05.2021 03:28 Відповісти
капец , отвкетка не?
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07.05.2021 04:25 Відповісти
Вічна пам'ять полеглому за Батьківщину Герою....

Український воїн зазнав смертельного поранення внаслідок ворожого обстрілу, - ОТУ "Схід" - Цензор.НЕТ 5712
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07.05.2021 07:56 Відповісти
 
 