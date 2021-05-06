Український воїн зазнав смертельного поранення внаслідок ворожого обстрілу, - ОТУ "Схід"

6 травня внаслідок ворожого обстрілу загинув український військовослужбовець.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОТУ "Схід".

"Сьогодні, 6 травня, в районі проведення операції Об'єднаних сил, у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", внаслідок обстрілу озброєними формуваннями Російської Федерації позицій наших захисників, один військовослужбовець ЗС України зазнав вогнепального кульового поранення несумісного з життям", - сказано в повідомленні.

На обстріли російсько-окупаційних військ було відкрито вогонь у відповідь.

На місці події працює керівний склад військової частини і робоча група військової служби правопорядку ЗСУ.

Стосовно дій збройних формувань РФ повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.