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Байден (2314) Зеленський (17387) Єрмак Андрій (1228)

Конкретної дати немає, але є підстави вважати, що вона відбудеться скоро, - Єрмак про зустріч Байдена і Зеленського

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Конкретної дати немає, але є підстави вважати, що вона відбудеться скоро, - Єрмак про зустріч Байдена і Зеленського

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак анонсував можливу швидку зустріч лідерів України та США Володимира Зеленського і Джо Байдена.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Телеграмі повідомляє пресслужба глави держави.

"Є велика надія побачити президента Байдена в Україні цього року", - сказав Єрмак.

Водночас він уточнив, що конкретної дати зустрічі президентів поки немає, проте є підстави вважати, що вона відбудеться скоро, "оскільки є зацікавленість на високому рівні - і з боку українського президента, і ми почули від держсекретаря про такий інтерес з боку президента Байдена".

Також Єрмак зазначив, що в 2021 році Україна святкує 30-річчя незалежності.

Читайте також: Блінкен про можливість зустрічі Зеленського з президентом США: Передам Байдену запрошення, ми знайдемо відповідний час
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Топ коментарі
+11
Чому цей ворожий агент ще не заарештований?!
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06.05.2021 22:57
+6
о, насєлєніє вже тут
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06.05.2021 23:07
+6
Дерьмак уже заготовил очередную слезоточительную историю про другого брата, убитого Пэдрой на Донбассе?
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06.05.2021 23:16
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таких оснований нет.
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06.05.2021 22:56 Відповісти
.... че он чешет Конкретної дати немає, але є підстави вважати, що вона відбудеться скоро, - Єрмак про зустріч Байдена і Зеленського - Цензор.НЕТ 4164 , вчера Блинкен ясно и отчётливо сказал -"....он ( Байден) занят!))" ...а просто - послал "курить бамбук!"
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07.05.2021 08:32 Відповісти
Чому цей ворожий агент ще не заарештований?!
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06.05.2021 22:57 Відповісти
Условием встречи может быть отставка Ермака.
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06.05.2021 22:57 Відповісти
Ты гуманный до невозможности ! Где место изменнику?
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06.05.2021 23:14 Відповісти
Вопрос привлечения его к ответственности будет решаться следующей властью, какой она будет трудно сказать, нарид выздоравливает медленно и с частыми рецидивами синдрома совка.
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06.05.2021 23:38 Відповісти
https://twitter.com/shcherbininainn/status/1390321146420150284?s=19
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06.05.2021 22:59 Відповісти
Дайте угадаю - Ермак с Песковым в одной школе учились?
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06.05.2021 23:00 Відповісти
Якби не розумово-відстале насєлєнія, яке вибрало клоуна, то Байден з Порохом вже би такі реформи мутили, що гай би шумів.
І срані депутати голосували би як треба.
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06.05.2021 23:02 Відповісти
Порошенко только мутить и умеет. Барыга редкий. Наследственное. Раньше таких садили и надолго, а еще раньше расстреливали.
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06.05.2021 23:05 Відповісти
о, насєлєніє вже тут
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06.05.2021 23:07 Відповісти
Зеофилы.
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06.05.2021 23:15 Відповісти
Конкретної дати немає, але є підстави вважати, що вона відбудеться скоро, - Єрмак про зустріч Байдена і Зеленського - Цензор.НЕТ 1755
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07.05.2021 07:30 Відповісти
Интересно, а за 4 уклонения от призыва во время войны шо делали раньше?
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06.05.2021 23:17 Відповісти
повышали в головнюки.
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06.05.2021 23:21 Відповісти
Четко и ясно в апреле 19го украинцы проорали - "на кацапию хотим!"
я бы им не мешал...
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06.05.2021 23:30 Відповісти
ето была единственная причина почему я свалил...
лет череz 50 перетрусите мои кости - украинцы проголосуют точно так же.....
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06.05.2021 23:36 Відповісти
Ось таких брехунів ватних потрібно ставити під стінку , першими ,
бо тобі до Пороха , як до зірок 😡
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06.05.2021 23:55 Відповісти
ги ги
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07.05.2021 06:19 Відповісти
агент "козырь"никогда так не был близко к провалу
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06.05.2021 23:04 Відповісти
.
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06.05.2021 23:10 Відповісти
Капец.. а как брехали))))
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06.05.2021 23:11 Відповісти
Коли вже цей завгосп займеться своїми прямими обов'язками - чисткою сортирів???
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06.05.2021 23:15 Відповісти
Дерьмак уже заготовил очередную слезоточительную историю про другого брата, убитого Пэдрой на Донбассе?
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06.05.2021 23:16 Відповісти
На Миколи , та й ніколи 😁
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06.05.2021 23:51 Відповісти
***.. ну сколько еще можно терпеть эту тварь !!!
"Керівник офісу президента України Андрій Єрмак намагався заблокувати зустріч предстоятеля ПЦУ митрополита Епіфанія та державного секретаря США Ентоні Блінкена, який прибув з офіційним візитом до Києва. Повідомляючи про спроби керівника ОП заблокувати цю зустріч, "Релігійна правда", що є близькою до керівництва ПЦУ, вказує на бізнес-зв'язки Єрмака в росії" (с)
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07.05.2021 00:30 Відповісти
Як? Як людина з відверто проросійською позицією, яка можливо причетна до справи вагнерівців може продовжувати працювати в ОПУ? Єрмак не хотів зустріч Блінкена з Онуфрієм? Невже ми дійсно читаємо реальні новини?(с)
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07.05.2021 00:57 Відповісти
Байден может приехать в Украину, но не при зеленском!
Во-первых, зебил со 100% своей прокуроршей, открыли ( и до сих пор не закрыли!) уголовное дело против Байдена-Порошенко.
Во-вторых, зебил проходит в США по делу об отмывании денег (штат Делавер)
В-третьих, встречаться с беспринципным неучем,коррупционером,брехуном, неадекватом, пустым местом, мнящим себя найвелычнейшим "пабедуном"--незачем, да и унизительно.
Спасибо, 73% идиотам!
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07.05.2021 02:07 Відповісти
Ермак, иди туалетную бумагу пересчитай - займись скот своими прямыми обязанностями... Для разнообразия.... Конкретної дати немає, але є підстави вважати, що вона відбудеться скоро, - Єрмак про зустріч Байдена і Зеленського - Цензор.НЕТ 2687
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07.05.2021 02:28 Відповісти
Чим відрізняється мажорна гнида звичайна від гниди батька служаки рашистської імперії - у другої зовсім інший поріг безстидобного похрінізму , тому й зраджувати свою батьківщину він буде так просто по-мажорськи без принципів а чіста за бабкі
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07.05.2021 04:10 Відповісти
Я який сенс Президенту Країни зустрічатися з дешевим кремлівським шутом?!
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07.05.2021 05:17 Відповісти
Визит президента Байдена на 30-летие независимости Украиньі , с участием в "Крьімской платформе" , будет очень кстати .
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07.05.2021 07:57 Відповісти
 
 