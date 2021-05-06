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Конкретної дати немає, але є підстави вважати, що вона відбудеться скоро, - Єрмак про зустріч Байдена і Зеленського
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Керівник Офісу президента Андрій Єрмак анонсував можливу швидку зустріч лідерів України та США Володимира Зеленського і Джо Байдена.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в Телеграмі повідомляє пресслужба глави держави.
"Є велика надія побачити президента Байдена в Україні цього року", - сказав Єрмак.
Водночас він уточнив, що конкретної дати зустрічі президентів поки немає, проте є підстави вважати, що вона відбудеться скоро, "оскільки є зацікавленість на високому рівні - і з боку українського президента, і ми почули від держсекретаря про такий інтерес з боку президента Байдена".
Також Єрмак зазначив, що в 2021 році Україна святкує 30-річчя незалежності.
Топ коментарі
+11 Myroslav Hrabovsky
показати весь коментар06.05.2021 22:57
+6 maravillo
показати весь коментар06.05.2021 23:07
+6 Maxim Ak-Murza
показати весь коментар06.05.2021 23:16
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Будь ласка, зачекайте...
І срані депутати голосували би як треба.
я бы им не мешал...
лет череz 50 перетрусите мои кости - украинцы проголосуют точно так же.....
бо тобі до Пороха , як до зірок 😡
"Керівник офісу президента України Андрій Єрмак намагався заблокувати зустріч предстоятеля ПЦУ митрополита Епіфанія та державного секретаря США Ентоні Блінкена, який прибув з офіційним візитом до Києва. Повідомляючи про спроби керівника ОП заблокувати цю зустріч, "Релігійна правда", що є близькою до керівництва ПЦУ, вказує на бізнес-зв'язки Єрмака в росії" (с)
Во-первых, зебил со 100% своей прокуроршей, открыли ( и до сих пор не закрыли!) уголовное дело против Байдена-Порошенко.
Во-вторых, зебил проходит в США по делу об отмывании денег (штат Делавер)
В-третьих, встречаться с беспринципным неучем,коррупционером,брехуном, неадекватом, пустым местом, мнящим себя найвелычнейшим "пабедуном"--незачем, да и унизительно.
Спасибо, 73% идиотам!