Є позитивні сигнали про те, що США допоможуть Україні з вакцинами від коронавірусу, - Кулеба

Міністерство закордонних справ України працює над тим, щоб США допомогли Україні з вакцинами від Covid-19, і вже є позитивні сигнали про те, що така допомога буде.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі "1+1" у четвер.

"Ми працюємо з американською адміністрацією, я абсолютно вас запевняю, що по лінії МЗС ця робота ведеться, наше посольство у Вашингтоні працює над тим, щоб Сполучені Штати допомогли Україні з вакцинами, і у нас є вже позитивні сигнали про те, що така допомога буде. Ми над цим працюємо", - сказав Кулеба.

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