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Є позитивні сигнали про те, що США допоможуть Україні з вакцинами від коронавірусу, - Кулеба

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

Є позитивні сигнали про те, що США допоможуть Україні з вакцинами від коронавірусу, - Кулеба

Міністерство закордонних справ України працює над тим, щоб США допомогли Україні з вакцинами від Covid-19, і вже є позитивні сигнали про те, що така допомога буде.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі "1+1" у четвер.

"Ми працюємо з американською адміністрацією, я абсолютно вас запевняю, що по лінії МЗС ця робота ведеться, наше посольство у Вашингтоні працює над тим, щоб Сполучені Штати допомогли Україні з вакцинами, і у нас є вже позитивні сигнали про те, що така допомога буде. Ми над цим працюємо", - сказав Кулеба.

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сигналять до фіга. Але "фа-фа" вакцини не замінить
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06.05.2021 23:38 Відповісти
хочеш степаха тебе свою куртку перепродаст? - 25.000...
5 штук не навар
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06.05.2021 23:44 Відповісти
Да нахрен с вакцинами, лучше бы с пво помогли Є позитивні сигнали про те, що США допоможуть Україні з вакцинами від коронавірусу, - Кулеба - Цензор.НЕТ 9773
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07.05.2021 00:18 Відповісти
Вам ворам вообще ничего давать нельзя - все равно или разворуете, или испортите....
Быдло при власти. Быдло и преступники.
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07.05.2021 02:25 Відповісти
 
 