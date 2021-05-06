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Батько Медведчука, не реабілітований за співпрацю з нацистами, працював бухгалтером ректорату КНУ, - Кіпіані

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Батько Медведчука, не реабілітований за співпрацю з нацистами, працював бухгалтером ректорату КНУ, - Кіпіані

Журналіст Вахтанг Кіпіані оприлюднив нові факти з біографії батька Віктора Медведчука - Володимира.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.

Кіпіані зазначив, що журналістка Дарина Гірна своїми зверненнями змусила дати відповідь керівництво Київського національного університету імені Тараса Шевченка про факт роботи у виші батька Медведчука.

"Тепер ми знаємо, що батько Медведчука, не реабілітований на той момент злочинець, стаття - "зрада Батьківщини", який у роки Другої світової війни співпрацював із нацистами, виявляється, спокійно працював бухгалтером ректорату (!) Головного університету УРСР. І це в той час, коли репресовані і їхні діти були людьми другого сорту. Цікава сімейка", - підкреслив Кіпіані.

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Батько Медведчука, не реабілітований за співпрацю з нацистами, працював бухгалтером ректорату КНУ, - Кіпіані 01
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Топ коментарі
+61
Яка реабілітація?
Той мертвечук був звичайним поліцаєм в фашистів.
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06.05.2021 23:36
+51
Веселая семейка. Оба на фашистов работают.
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06.05.2021 23:38
+50
а цей мертведчук зрадник і колаборант та співпрацює з кацапофашистами.
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07.05.2021 00:18
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ОПЗЖ - організація поліцаїв,зрадників,жидів.
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07.05.2021 09:07 Відповісти
да и воспитание сыночка было соответствующим - надо найти только важную задницу, сынок, которую надо лизать - и все у тебя будет хорошо..., сынок так и поступил... и до сих пор поступает...
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07.05.2021 09:32 Відповісти
Я все понял. Это отец Медведчука был наставником "амфаша" в Киевском Университете! Откуда и все последствия... Батько Медведчука, не реабілітований за співпрацю з нацистами, працював бухгалтером ректорату КНУ, - Кіпіані - Цензор.НЕТ 6809
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07.05.2021 10:07 Відповісти
Изменник Родины воспитал такого же изменника - медведчука младшего.
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07.05.2021 10:11 Відповісти
стукачок гебешний
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07.05.2021 10:31 Відповісти
Предательство-семецная традиция медведчуков.
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07.05.2021 10:40 Відповісти
Ой да ладно, не бандерівець же, якщо всіх, хто співпрацював з нацистами знищити, хто з більшовиків залишиться, брат Міхалкова взагалі в СС був і нічого.
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07.05.2021 12:17 Відповісти
То ж не КНУ, а КДУ.
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07.05.2021 13:17 Відповісти
Не удивительно, что этот ублюдок, медведчук-младший так рьяно лижет жопу другому фюреру-Путину. Поддонок и предатель Украины!!
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07.05.2021 13:37 Відповісти
Оказывается Мертверчук ко всему еще и гитлеровский недоносок, сын предателя Родины.
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07.05.2021 14:33 Відповісти
Почему то вчера мой коммент УДАЛИЛИ. А написано было так : Пусть эта ТВАРЬ цепляет на всю свою СКОТСКУЮ грудь КОЛОРАДСКУЮ ленточку, берет портрет БАТИ и в ПОЛК . Вот КУМ то как обрадуется.
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07.05.2021 17:39 Відповісти
Папік ведмедчука співпрацював з нацистами. Його маму звали... Фаїна Абрамівна. А ведмедчук дере собі на пузі майку за зкріпи і *****.
...Куди подівся пан Глузман?
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07.05.2021 22:22 Відповісти
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