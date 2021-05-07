Парламент Латвії визнав геноцид вірмен в Османській імперії у 1915 році. МЗС Туреччини назвало це незаконним

Сейм Латвії 6 травня ухвалив декларацію про геноцид вірмен в Османській імперії,

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба латвійського парламенту.

У парламенті Латвії наголосили, що відповідальність за насильницьку депортацію, насильство і загибель вірмен у 1915 році - на владі Османської імперії.

У документі підкреслюється, що Латвія засуджує злочини проти людяності. Депутати вважають за необхідне увічнити пам'ять загиблих унаслідок геноциду вірмен.

Дискусія з історичних питань нерозривно пов'язана з розвитком "здорових і зрілих демократій", зазначають вони.

Міністерство закордонних справ Туреччини засудило цю "незаконну декларацію" і заявило, що документ - "незначна спроба переписати історію з політичних мотивів".

У МЗС наполягають, що в 1915 році "не було створено жодної з умов, необхідних для використання терміну "геноцид".

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