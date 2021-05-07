Блінкен підтвердив участь США на високому рівні в саміті "Кримської платформи", - Кулеба
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Державний секретар Ентоні Блінкен під час візиту до Києва підтвердив, що США на саміті "Кримської платформи" будуть представлені на високому рівні.
Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі програми "Право на владу" на каналі "1+1".
"Сполучені Штати під час цього візиту підтвердили: перше - вони повністю підтримують ініціативу "Кримської платформи", друге - вони будуть представлені на високому рівні на саміті "Кримської платформи", третє - вони заохочують і закликають інші країни також підтримувати "Кримську платформу" і брати участь в її роботі", - сказав Кулеба.
Держсекретар США Блінкен 6 травня відвідав Україну з офіційним візитом. Він провів зустрічі з керівництвом держави та представниками громадянського суспільства.
"Кримська платформа" - новий консультативний і координаційний формат, ініційований Україною з метою підвищення ефективності міжнародного реагування на окупацію Криму, посилення міжнародного тиску на Росію, запобігання порушенням прав людини, а також досягнення головної мети - деокупації півострова.
Перший саміт "Кримської платформи" запланований на 23 серпня 2021 року.
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Теперь перейдем к бубочке. Еще до вчерашнего вечера зекоМанда надеялась, что из-за Ермака встреча с "визитерами из США" не состоится. Бубочка совсем не готовился, даже текст не подготовил. Но американцы переступив через "парашют", таки пришли на встречу. И как только начались вопросы от американцев, бубочка поплыл, а после вопроса про Джулиани, язык тела "величайшего" криком кричал: мама роди меня обратно. Глаза забегали, что чуть с орбит не выпали, весь бледный, дрожит, заикается, лепечет, что попало...Сложилось впечатление, что все его ночные кошмары воплотились в этой встрече тет-а-тет. А обосрался так, что остальные за столом почувствовали запах. Таким перепуганным, бубочку еще не видели. Очень удачная встреча.
Ivan Luti ll
Как-то так. Май будет интересным, а сентябрь - решающим. Именно в сентябре станет окончательно ясно, досидит Зе до конца президентского срока или нет. Чтобы досидеть, нужно будет хорошо поработать над домашним заданием. В противном случае - волшебный пендель и новые выборы. На которых своё слово опять скажет "мудрый народ". А когда слово берёт "мудрый народ", мои прогнозы перед ним становятся бессильными.
Helgi Sharp