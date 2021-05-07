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Блінкен підтвердив участь США на високому рівні в саміті "Кримської платформи", - Кулеба

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Блінкен підтвердив участь США на високому рівні в саміті

Державний секретар Ентоні Блінкен під час візиту до Києва підтвердив, що США на саміті "Кримської платформи" будуть представлені на високому рівні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі програми "Право на владу" на каналі "1+1".

"Сполучені Штати під час цього візиту підтвердили: перше - вони повністю підтримують ініціативу "Кримської платформи", друге - вони будуть представлені на високому рівні на саміті "Кримської платформи", третє - вони заохочують і закликають інші країни також підтримувати "Кримську платформу" і брати участь в її роботі", - сказав Кулеба.

Держсекретар США Блінкен 6 травня відвідав Україну з офіційним візитом. Він провів зустрічі з керівництвом держави та представниками громадянського суспільства.

"Кримська платформа" - новий консультативний і координаційний формат, ініційований Україною з метою підвищення ефективності міжнародного реагування на окупацію Криму, посилення міжнародного тиску на Росію, запобігання порушенням прав людини, а також досягнення головної мети - деокупації півострова.

Перший саміт "Кримської платформи" запланований на 23 серпня 2021 року.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна просуватиме "Кримську платформу" в Європі й Азії для активного залучення міжнародних учасників, - Чийгоз

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+5
Порох смог обставить все так, чтобы Блинкен и Нуланд до встречи с бубочкой встретились с главами фракций. На встрече Порошенко и Блинкена не было переводчиков. Часть лидеров фракций сидела молча, чтобы не опозориться. Юля, например, улыбалась и со всем соглашалась. Это называется - дипломатическая хитрость. Это было очень тонко - пригласить на встречу людей, которые не знают английского, поэтому могут только кивать гривой, но при этом формальность соблюдена.
.
Теперь перейдем к бубочке. Еще до вчерашнего вечера зекоМанда надеялась, что из-за Ермака встреча с "визитерами из США" не состоится. Бубочка совсем не готовился, даже текст не подготовил. Но американцы переступив через "парашют", таки пришли на встречу. И как только начались вопросы от американцев, бубочка поплыл, а после вопроса про Джулиани, язык тела "величайшего" криком кричал: мама роди меня обратно. Глаза забегали, что чуть с орбит не выпали, весь бледный, дрожит, заикается, лепечет, что попало...Сложилось впечатление, что все его ночные кошмары воплотились в этой встрече тет-а-тет. А обосрался так, что остальные за столом почувствовали запах. Таким перепуганным, бубочку еще не видели. Очень удачная встреча.
Ivan Luti ll
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07.05.2021 01:38
+4
Ещё могу с уверенность утверждать, что нынешний визит Госсекретаря станет программным в плане определения внешнеполитического вектора Украины на остаток президентского срока Зе. Грубо говоря, будет озвучена альтернатива: если ты, Вова, с нами - получишь перспективу вступления в НАТО плюс значительную военно-техническую и финансовую помощь. В том числе, по линии МВФ. Если при помощи агента "Козырь" решишь пропетлять между Коломойским и Путиным, Виктория Нуланд снова начнёт раздавать печеньки на Майдане. Но на месте Януковича уже будешь ты, а на твоём - Порошенко.

Как-то так. Май будет интересным, а сентябрь - решающим. Именно в сентябре станет окончательно ясно, досидит Зе до конца президентского срока или нет. Чтобы досидеть, нужно будет хорошо поработать над домашним заданием. В противном случае - волшебный пендель и новые выборы. На которых своё слово опять скажет "мудрый народ". А когда слово берёт "мудрый народ", мои прогнозы перед ним становятся бессильными.
Helgi Sharp
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07.05.2021 01:40
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Порох смог обставить все так, чтобы Блинкен и Нуланд до встречи с бубочкой встретились с главами фракций. На встрече Порошенко и Блинкена не было переводчиков. Часть лидеров фракций сидела молча, чтобы не опозориться. Юля, например, улыбалась и со всем соглашалась. Это называется - дипломатическая хитрость. Это было очень тонко - пригласить на встречу людей, которые не знают английского, поэтому могут только кивать гривой, но при этом формальность соблюдена.
.
Теперь перейдем к бубочке. Еще до вчерашнего вечера зекоМанда надеялась, что из-за Ермака встреча с "визитерами из США" не состоится. Бубочка совсем не готовился, даже текст не подготовил. Но американцы переступив через "парашют", таки пришли на встречу. И как только начались вопросы от американцев, бубочка поплыл, а после вопроса про Джулиани, язык тела "величайшего" криком кричал: мама роди меня обратно. Глаза забегали, что чуть с орбит не выпали, весь бледный, дрожит, заикается, лепечет, что попало...Сложилось впечатление, что все его ночные кошмары воплотились в этой встрече тет-а-тет. А обосрался так, что остальные за столом почувствовали запах. Таким перепуганным, бубочку еще не видели. Очень удачная встреча.
Ivan Luti ll
показати весь коментар
07.05.2021 01:38 Відповісти
Ещё могу с уверенность утверждать, что нынешний визит Госсекретаря станет программным в плане определения внешнеполитического вектора Украины на остаток президентского срока Зе. Грубо говоря, будет озвучена альтернатива: если ты, Вова, с нами - получишь перспективу вступления в НАТО плюс значительную военно-техническую и финансовую помощь. В том числе, по линии МВФ. Если при помощи агента "Козырь" решишь пропетлять между Коломойским и Путиным, Виктория Нуланд снова начнёт раздавать печеньки на Майдане. Но на месте Януковича уже будешь ты, а на твоём - Порошенко.

Как-то так. Май будет интересным, а сентябрь - решающим. Именно в сентябре станет окончательно ясно, досидит Зе до конца президентского срока или нет. Чтобы досидеть, нужно будет хорошо поработать над домашним заданием. В противном случае - волшебный пендель и новые выборы. На которых своё слово опять скажет "мудрый народ". А когда слово берёт "мудрый народ", мои прогнозы перед ним становятся бессильными.
Helgi Sharp
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07.05.2021 01:40 Відповісти
тогда перед кем ты кривляешься, прогнозер?
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07.05.2021 11:09 Відповісти
До тех пор пока не решится вопрос с потоком газа в Европу ни один политик сего мира неможет чтото предпринять.....до осени посиделки бессмысленны......
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07.05.2021 01:52 Відповісти
Алиев и Азербайджан,большой друг Украины тоже обещают принять участие. Как обещали в 2017 году газ для Украины.
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07.05.2021 05:58 Відповісти
...ну, прямо шаман, аж страшно: влез в голову какого-то высокопоставленного американца, расшифровал его планы и давай чревовещать... аццкиймидовец окоянный (это похвала!!!)
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07.05.2021 06:05 Відповісти
А сам Блинкен хоть знает, что он подтвердил участие США в Крымской платформе? Чувствую, что после визита госсекретаря США зеля очередной раз победит рашку.
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07.05.2021 06:10 Відповісти
Конечно успешно. Печеньки вставлены куда нужно, мозги клоунам прочищены. Все отлично.
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07.05.2021 11:06 Відповісти
А Лукашенко тоже там будет? Впрочем, это не вопрос, а скорее утверждение. По крайней мере такой шаг готовится дерьмаком. Вот тогда и посмотрим на реакцию США и Европы в контексте присутствия там "легитимного" правителя страны, которая по сути аннексирована. Сильный ход *****, но будет ли он эффективным - пока вопрос.
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07.05.2021 11:05 Відповісти
 
 