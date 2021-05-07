У Києві відбудеться низка заходів з нагоди річниці закінчення Другої світової війни, - КМДА
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У Києві на День пам'яті та примирення до 76-ї річниці закінчення Другої світової війни відбудеться низка заходів.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба київської міськдержадміністрації.
"8 травня Київ відзначить День пам’яті та примирення, а 9 травня – 76-ту річницю перемоги над нацизмом у Другій світовій війні", - йдеться в повідомленні.
Зокрема, заплановано церемонії покладання квітів, тематичні виставки, зустріч з ветеранами бойових дій тощо. Також передбачені виплати ветеранам Другої світової війни, учасникам Антитерористичної операції, воїнам-інтернаціоналістам, учасникам Революції Гідності та деяким іншим категоріям громадян.
У КМДА затверджено відповідний план заходів.
Так, 6 травня відкрилася фотовиставка "Мить історії" у Національному історико-архітектурному музеї "Київська фортеця". Триватиме захід до 16 травня.
Із 7 до 21 травня триватиме виставка архівних документів до Дня пам’яті та примирення та Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Перегляд виставки буде доступний на вебсайті Державного архіву м. Києва.
8 травня, у День пам’яті та примирення, у парку Вічної Слави відбудеться урочиста церемонія покладання квітів до могили Невідомого солдата.
Також 8 травня запланована зустріч з ветеранами бойових дій у Музеї окупації Києва, а в Публічній бібліотеці ім. Лесі Українки відкриється книжкова виставка "Пам’ятати заради майбутнього".
Крім того, 9 травня відбудуться урочистості "Пам’ятаємо – Перемагаємо!" на території Національного музею історії України. Також проведуть поминальне богослужіння, присвячене пам’яті загиблих, що полягли у боротьбі за визволення України та перемогу над нацизмом, молебень за мир в Україні.
Також протягом травня відбудуться тематичні уроки, виховні години, лекції, наукові проєкти, акції, просвітницькі, мистецькі та меморіальні заходи. Триватимуть патріотичні онлайн-проєкти, присвячені Дню пам’яті та примирення. Проходитимуть тематичні виставки творчих робіт з образотворчого мистецтва, наукові тематичні проєкти.
Будь ласка, зачекайте...
Кто именно считает, что войны - это метод решения (а не создания) проблем.
Кто использует войны для регуляции населения и для захвата власти.
Кто финансирует войны, кто натравливает одни народы на другие.
Это всё интересно.
или одевай на себя картонный самолет или танк и, айда кружить по улицам и площадям....
посмотрят, оценят
надежда только лишь на полное веешнее управленіе
начни с азов, купи глобус
Крысы позорные....
Захворюваність росте тому що дебільна влада на чолі з популярним російським клоуном провалила як вакцинацію, так і саму боротьбу з ковідом, поки ділили бюджетні кошти, кому й скільки стирити. А за геноцид, хай і ненавмисний, чисто здуру- таки доведеться відповідати.
І передайте Подоляку- вкрадені і продані, частина з них в РФ маски та деззасоби Радуцкім, корєфаном ЗЕ- не забуті і відповідати таки доведеться. Навіть не дивлячись на те що Ізраїль не видає своїх.
Обнаружил поразительный факт у любителей победы: ни один из них не поедет в далекое село, чтобы убрать на братской могиле воинов ркка тем самым почтить память победителей. Поэтому день победы - это бестолковый праздник, который ничему не учит новые поколения, как присваивать себе чужие достижения. 8-е мая - день памяти, как во всем мире, но 9-е мая это не праздник, праздновать нечего.
Газ обходится нам очень недёшево, и почитать память погибших можно экономнее.
Кому очень надо - пусть приходит со своим личным газовым баллоном.
Давно такого не було.