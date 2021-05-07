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У Києві відбудеться низка заходів з нагоди річниці закінчення Другої світової війни, - КМДА

Новини Цензор.НЕТ Київські новини

У Києві відбудеться низка заходів з нагоди річниці закінчення Другої світової війни, - КМДА

У Києві на День пам'яті та примирення до 76-ї річниці закінчення Другої світової війни відбудеться низка заходів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба київської міськдержадміністрації.

"8 травня Київ відзначить День пам’яті та примирення, а 9 травня – 76-ту річницю перемоги над нацизмом у Другій світовій війні", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, заплановано церемонії покладання квітів, тематичні виставки, зустріч з ветеранами бойових дій тощо. Також передбачені виплати ветеранам Другої світової війни, учасникам Антитерористичної операції, воїнам-інтернаціоналістам, учасникам Революції Гідності та деяким іншим категоріям громадян.

У КМДА затверджено відповідний план заходів.

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Так, 6 травня відкрилася фотовиставка "Мить історії" у Національному історико-архітектурному музеї "Київська фортеця". Триватиме захід до 16 травня.

Із 7 до 21 травня триватиме виставка архівних документів до Дня пам’яті та примирення та Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Перегляд виставки буде доступний на вебсайті Державного архіву м. Києва.

8 травня, у День пам’яті та примирення, у парку Вічної Слави відбудеться урочиста церемонія покладання квітів до могили Невідомого солдата.

Також 8 травня запланована зустріч з ветеранами бойових дій у Музеї окупації Києва, а в Публічній бібліотеці ім. Лесі Українки відкриється книжкова виставка "Пам’ятати заради майбутнього".

Також дивіться: Зеленський застеріг від повторення помилок часів Другої світової війни: Ми маємо пам'ятати, до чого призводить агресія. ВIДЕО

Крім того, 9 травня відбудуться урочистості "Пам’ятаємо – Перемагаємо!" на території Національного музею історії України. Також проведуть поминальне богослужіння, присвячене пам’яті загиблих, що полягли у боротьбі за визволення України та перемогу над нацизмом, молебень за мир в Україні.

Також протягом травня відбудуться тематичні уроки, виховні години, лекції, наукові проєкти, акції, просвітницькі, мистецькі та меморіальні заходи. Триватимуть патріотичні онлайн-проєкти, присвячені Дню пам’яті та примирення. Проходитимуть тематичні виставки творчих робіт з образотворчого мистецтва, наукові тематичні проєкти.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+19
ВМВ вроде в сентябре 1945 закончилась.Че они там отмечают в мае?
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07.05.2021 02:52
+18
"Втора́я мирова́я война́ (1 сентября 1939 - 2 сентября 1945)". Это так к сведению. Причем здесь Май? Повальная безграмотность, просто ужас!
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07.05.2021 03:41
+15
Якщо твоїх предків навчили користуватися вілкай і ложкай лише за совка - твоя позиція зрозуміла.
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07.05.2021 05:43
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ВМВ вроде в сентябре 1945 закончилась.Че они там отмечают в мае?
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07.05.2021 02:52 Відповісти
Неплохо бы на тематических уроках раскрыть всю подноготную организации войн.
Кто именно считает, что войны - это метод решения (а не создания) проблем.
Кто использует войны для регуляции населения и для захвата власти.
Кто финансирует войны, кто натравливает одни народы на другие.
Это всё интересно.
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07.05.2021 03:08 Відповісти
кацапы до сих пор - в состоянии ВОВ. Они же с японцами еще не помирились .
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07.05.2021 05:39 Відповісти
Спортсмены без знамён, солдаты без пАгон, могилы без имён- угадайте страну
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07.05.2021 06:48 Відповісти
7 травня підписання капітуляції. Для Європи це день закінчення бойових дій на її території.
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07.05.2021 05:45 Відповісти
Друга світова війна закінчилася ДРУГОГО ВЕРЕСНЯ 1945 року після капітуляції Японії.
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07.05.2021 07:04 Відповісти
Й до чого цей загальновідомий факт?
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07.05.2021 21:24 Відповісти
Відзначатимуть капітуляцію Третього Рейху.
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07.05.2021 08:18 Відповісти
это день, когда русские победили рурских
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07.05.2021 11:20 Відповісти
... и прусских
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07.05.2021 11:21 Відповісти
"Втора́я мирова́я война́ (1 сентября 1939 - 2 сентября 1945)". Это так к сведению. Причем здесь Май? Повальная безграмотность, просто ужас!
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07.05.2021 03:41 Відповісти
В мае бухается лучше.
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07.05.2021 03:59 Відповісти
День Побе́ды - праздник победы Красной Армии и советского народа над нацистской Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Установлен Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 мая 1945 года[2] и отмечается 9 мая каждого года. В 1945-1947 и с 1965 года День Победы - нерабочий праздничный день[3].
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07.05.2021 05:03 Відповісти
пора этот рудимент совка отменить
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07.05.2021 05:12 Відповісти
если перестанешь есть еду, всё равно на кацапа походить не перестанешь...
или одевай на себя картонный самолет или танк и, айда кружить по улицам и площадям....
посмотрят, оценят
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07.05.2021 06:00 Відповісти
русскій в паслєднєй стадіі.
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07.05.2021 07:08 Відповісти
Якщо твоїх предків навчили користуватися вілкай і ложкай лише за совка - твоя позиція зрозуміла.
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07.05.2021 05:43 Відповісти
Кацапи ;в глубінкє; досі їдять руками.
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07.05.2021 06:14 Відповісти
Ти так пишеш, інби до совка вилок і ложок не було...
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07.05.2021 09:45 Відповісти
победу над нацистской германией и мир европе принесли украинские и беларусские фронты....
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07.05.2021 05:55 Відповісти
атмосферные? В Киеве пройдет ряд мероприятий по случаю годовщины окончания Второй мировой войны, - КГГА - Цензор.НЕТ 392
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07.05.2021 06:08 Відповісти
это каким же образом быдло, кторое гнали на пулеметы как скот, могло кого-то победить?????!!!! сталин только расстрелял по приговорам трибуналов за период 41-45 столько же, сколько американцы потеряли на европейском театре.
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07.05.2021 06:44 Відповісти
а по делу??? или у кацапов кроме мечты о сортире ничего другого в бошку не приходит. хлебни бояры, урод, попустит!
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07.05.2021 06:54 Відповісти
И где в Вашей ссылке речь об окончании 2 мировой?
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07.05.2021 06:22 Відповісти
Ага... Ну, і заодно, святкувать по всій території колишнього СРСР, а також в Польщі, Фінляндії, 2-го листопада День створення Російської імперії... Указ Петра І, від 2 листопада 1721 року ніхто не скасовував... В Киеве пройдет ряд мероприятий по случаю годовщины окончания Второй мировой войны, - КГГА - Цензор.НЕТ 9454...............
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07.05.2021 06:23 Відповісти
Вот вот. Победа красной армии и совецкого народа. Где сейчас красная армия и где совеццкий нарот?
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07.05.2021 07:52 Відповісти
Там, де скоро буде русскій "народ".
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07.05.2021 08:12 Відповісти
Побєдобєсіє ...
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07.05.2021 07:05 Відповісти
давайте уже окупаціонные войска
надежда только лишь на полное веешнее управленіе
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07.05.2021 04:37 Відповісти
Тю , а ВМВ для каазлабада еще не закончилась. Кремль с Японией еще не заключил мир. Какое 9-е? А мы каким боком к 9-му? Другое дело отмечать Победу со всем Миром 8-го.
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07.05.2021 05:35 Відповісти
украинские и беларусские фронты освободили европу не к дате, а просто так
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07.05.2021 06:02 Відповісти
Какую европу освободили? Ты хоть в школе на уроках истории был?
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07.05.2021 06:55 Відповісти
так, ты даже европы не знаешь?...
начни с азов, купи глобус
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07.05.2021 09:30 Відповісти
Франция, Бельгия, Нидерланды, Италия.. напомни, в каком году эти страны освобождал белорусский и украинский фронт?
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07.05.2021 10:50 Відповісти
что, на глобусе этого не пишут?
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07.05.2021 10:56 Відповісти
Хорошо, что КГГА не имеет отношения к глупому заголовку новости,
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07.05.2021 06:02 Відповісти
День Памяти и Скорби...и более ничего... ни принесли Гитлер и Сралин 23 августа 1939 года в Москве в лице Молотова и Риббентропа...
Крысы позорные....
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07.05.2021 06:39 Відповісти
В Киеве пройдет ряд мероприятий по случаю годовщины окончания Второй мировой войны, - КГГА - Цензор.НЕТ 9147 В Киеве пройдет ряд мероприятий по случаю годовщины окончания Второй мировой войны, - КГГА - Цензор.НЕТ 205423 августа 1939 год.Молотов подписывает договор о начале 2 Мировой войны,слева крайний фон Риббентроп...
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07.05.2021 06:45 Відповісти
А потом удивляемся, почему растёт заболеваемость ковид. Без этих мероприятий уж точно можно обойтись
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07.05.2021 06:50 Відповісти
Погоджуся що і на хрін воно не треба. Але...

Захворюваність росте тому що дебільна влада на чолі з популярним російським клоуном провалила як вакцинацію, так і саму боротьбу з ковідом, поки ділили бюджетні кошти, кому й скільки стирити. А за геноцид, хай і ненавмисний, чисто здуру- таки доведеться відповідати.
І передайте Подоляку- вкрадені і продані, частина з них в РФ маски та деззасоби Радуцкім, корєфаном ЗЕ- не забуті і відповідати таки доведеться. Навіть не дивлячись на те що Ізраїль не видає своїх.
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07.05.2021 07:12 Відповісти
Вы можете себе представить "совецкого человека" без победы? Нет! Без победы - все совковые достижения умножается на ноль. Ведь кроме как танцев на костях погибших десятков миллионов граждан, союз ничего не смог предложить своим гражданам взамен: ни прав, ни свобод, ни качества жизни как в том же ненависном совкам - сша.
Обнаружил поразительный факт у любителей победы: ни один из них не поедет в далекое село, чтобы убрать на братской могиле воинов ркка тем самым почтить память победителей. Поэтому день победы - это бестолковый праздник, который ничему не учит новые поколения, как присваивать себе чужие достижения. 8-е мая - день памяти, как во всем мире, но 9-е мая это не праздник, праздновать нечего.
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07.05.2021 07:26 Відповісти
Газовый факел, сжигаемый у памятников - это советская символика, или что ?
Газ обходится нам очень недёшево, и почитать память погибших можно экономнее.
Кому очень надо - пусть приходит со своим личным газовым баллоном.
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07.05.2021 07:27 Відповісти
Отменить "пабеду" 9 мая и назначить на 2 сентября. Как и должно быть. А то устраивают промакшанский совковый шабаш.
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07.05.2021 07:40 Відповісти
Выставки, торжественные церемонии, встречи... Встречи с кем? Ладно, у Путина там Народу побольше, и ветеранов даже на посадку Навального наскреб! А откуда у Зеленского столько ветеранов, чтобы все, что можно устроить, но очередной раз отказаться от демонстрации силы и мощи украинской армии? Два года трусливого заглядывания в глаза Путину так ни чему этого мальчика и не научило! 8-9 мая даты серьезные для того, чтобы из них устраивать шоу для президента! За этими шоу все равно проглядываются трусость маминого мальчика, воспитанного мамой из форточки: "Вова! Ты там, где темно, не ходи!"
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07.05.2021 07:43 Відповісти
Тень победы.
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07.05.2021 07:44 Відповісти
А чё это так заранее? До 2 сентября его уйма времени
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07.05.2021 07:48 Відповісти
Почтить память людей погибших в этой ужасной войне, а не устраивать победобесие на костях, а наследники тоталитарной власти кремля вообще должны сидеть тихо, "благодаря" их преступной деятельности сколько жертв.
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07.05.2021 08:29 Відповісти
Вообще то НАМ пора одуматься и подписать МИР с Японией. Потому как тяжба о островах ведётся лаптестаном и конца этому не будет, а у нас несколько другие планы на мирное сосуществование с нормальными странами.
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07.05.2021 08:30 Відповісти
Накінець правда восторжествувала і ми навчились вірно визначати номінування історичних подій. Не перемога, а закінчення війни. Не Вітчизняна, а Друга світова. Може таки будуть з нас достойні націоналісти.
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07.05.2021 08:43 Відповісти
А воїни інтернаціоналісти, це та категорія, що сьогодні воює в лавах терористичних лорганізацій "ДНР" І "ЛНР", а раніше воювали у В'єтнамі, Сірії, Афганістані?
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07.05.2021 09:16 Відповісти
Ну заради справедливості варто сказати, що у добробатах повно афганців, та й на Майдані вони допомогли - бтр ментовський, кажуть, саме вони розібрали...

У Києві відбудеться низка заходів з нагоди річниці закінчення Другої світової війни, - КМДА - Цензор.НЕТ 2234
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07.05.2021 09:47 Відповісти
День пам'яті повинен буть . З в 8-30 за віном реве музика.
Давно такого не було.
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07.05.2021 09:36 Відповісти
Правильно, события имеют логическое развитие - если страна превратилась в табор дебилов, тогда здесь дебил погоняет дебилом. Не удивлен, что у мера Киева Кличко такие помощники - он сам разговарить не научился нормально - только бекает и мекает перед камерами. Куда не плюнь - попадешь в глаз дебилу. Какая история, какие даты, если каникулы в школах - бесконечные, вместо учебы - пляски, орущие песни и вопли на улицах дети? Учебники с ошибками. Плакаты с поздравлениями и фашистскими солдатами. Не зря Израиль похолодел к Украине - Вовочка и Петенька забыли, кого закопали в Бабьем Яру - а история может повториться.
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07.05.2021 11:02 Відповісти
Израиль не "похолодел", а всегда относился к Украине холодно.
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07.05.2021 11:43 Відповісти
История повторится - и что? Опять будут закапывать?
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07.05.2021 13:52 Відповісти
Не, я понимаю, что у нас при власти еще те "историки"! Может им кто-нибудь подскажет, что Вторая Мировая закончилась в сентябре 1945 года капитуляцией Японии? ********.
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07.05.2021 13:55 Відповісти
 
 