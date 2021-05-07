Блінкен назвав продуктивним свій візит до Києва: "США сповнені рішучості перед лицем російської агресії". ФОТО

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив про продуктивність зустрічі з українським президентом Володимиром Зеленським та заявив про готовність США підтримати реформи для суверенного майбутнього України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у своєму Twitter.

"Продуктивне проведення часу в Києві з президентом України Володимиром Зеленським та з усіма, з ким я зустрівся. США сповнені рішучості перед лицем російської агресії і в нашій підтримці роботи в проведенні реформ, необхідних для забезпечення суверенного, демократичного та процвітаючого майбутнього України", - написав він.

Раніше Блінкен сказав, що США розглянуть будь-який запит України на надання військової допомоги. За його словами, Пентагон є "головним партнером України", тому США активно вивчають, які озброєння можуть надати Україні.

Фото: Блінкен / Twitter

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