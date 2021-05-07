Блінкен назвав продуктивним свій візит до Києва: "США сповнені рішучості перед лицем російської агресії". ФОТО
Новини Цензор.НЕТ Політика України Фоторепортаж
Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив про продуктивність зустрічі з українським президентом Володимиром Зеленським та заявив про готовність США підтримати реформи для суверенного майбутнього України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у своєму Twitter.
"Продуктивне проведення часу в Києві з президентом України Володимиром Зеленським та з усіма, з ким я зустрівся. США сповнені рішучості перед лицем російської агресії і в нашій підтримці роботи в проведенні реформ, необхідних для забезпечення суверенного, демократичного та процвітаючого майбутнього України", - написав він.
Раніше Блінкен сказав, що США розглянуть будь-який запит України на надання військової допомоги. За його словами, Пентагон є "головним партнером України", тому США активно вивчають, які озброєння можуть надати Україні.
Фото: Блінкен / Twitter
Будь ласка, зачекайте...
Страны раком ставят. Волосы на себе рвать надо от горя.
Раз визит был продуктивным, значит пилюли ЗЕ были выданы в полном объеме.
ЗЕ конечно опять попробует отпетлять, но на этот раз наверное бить будут уже не словами, а деньгами.
Десь місяць тому відбулася зустріч малопомітна для українських політичних експертів подія.
На Алясці відбулися дводенні переговори американських і китайських дипломатів найвищого рівня. Говорили про майбутні відносини між країнами і роль країн в світі.
США на тій зустрічі представляв Блінкен і Салліван (радник Байдена з нацбезпеки).
Так от... зустріч виявилася дуже гострою і дуже прямою, нехарактерною для дипломатів. Настільки, що деякі скандальні моменти зустрічі стали публічними і багато хто з реальних політичних експертів (а не тих дятлів які протирають штани на нащих телеканалах) був здивований таким перебігом.
Десь через день після того в Китай прискакав Лавров.
Веду до того, що пан Блінкен - це той чувак, який може говорити жорсткі і неприємні речі і він це продемонстрував на зустрічі з представниками сильної держави.
Очевидно, нічого йому не заважало стримуватись і сьогодні, на зустрічі з нікчемою.
І це теж видно як по реакції Зеленського (точніше її відсутності за цілий день), так по реакції оточення (його теж нема, нема звичного прославляння), так і по тому, що немає жодної конкретики про результати зустрічі, домовленостей, прогресу ітд.
Очевидно, Блінкен і не приїжджав домовлятись, а приїжджав з іншою метою.
І не менш очевидно, що шапіто було до цього не готове, вони сподівались, що й далі проканає тактика вішання лапші на вуха. Але тут вона дала збій.
Чи означає це, що слід чекати позитивних змін? - Ні, не означає.
Зараз цю нікчему відкачають, долиють водички в теплу ванну, переконають знову що він найвеличніший лідор ітд. І спробують знову пропетляти між крапельок, бо це природня модель поведінки хробаків.
Тільки от проблема в тому що петляти-то особливо нема куди. Шапіто довело країну до критичного стану, яке шапіто вирішити не зможе. То ж вибір прийдеться робити.
І тут нам не треба забувати про те, який вибір в подібній ситуації зробив янукович.
Mason Lemberg