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Зеленський (17406) Блінкен (936)

Блінкен назвав продуктивним свій візит до Києва: "США сповнені рішучості перед лицем російської агресії". ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Політика України Фоторепортаж

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив про продуктивність зустрічі з українським президентом Володимиром Зеленським та заявив про готовність США підтримати реформи для суверенного майбутнього України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у своєму Twitter.

"Продуктивне проведення часу в Києві з президентом України Володимиром Зеленським та з усіма, з ким я зустрівся. США сповнені рішучості перед лицем російської агресії і в нашій підтримці роботи в проведенні реформ, необхідних для забезпечення суверенного, демократичного та процвітаючого майбутнього України", - написав він.

Блінкен назвав продуктивним свій візит до Києва: США сповнені рішучості перед лицем російської агресії 01

Раніше Блінкен сказав, що США розглянуть будь-який запит України на надання військової допомоги. За його словами, Пентагон є "головним партнером України", тому США активно вивчають, які озброєння можуть надати Україні.

Блінкен назвав продуктивним свій візит до Києва: США сповнені рішучості перед лицем російської агресії 02

Фото: Блінкен / Twitter

Також читайте: Блінкен: Ми розглянемо запит Києва на нову зброю


Блінкен назвав продуктивним свій візит до Києва: США сповнені рішучості перед лицем російської агресії 03

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+33
Блинкену респект✌️🇺🇦❤️🇺🇸.
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07.05.2021 07:15
+19
Продуктивным! Это верно. Зеля столько продуктов в штаны наложил и языком намолол, что ни маски, ни наушники не спасали.
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07.05.2021 07:17
+13
"США сповнені рішучості перед лицем російської агресії": Блінкен назвав продуктивним свій візит до Києва - Цензор.НЕТ 3962
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07.05.2021 09:03
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Блинкену респект✌️🇺🇦❤️🇺🇸.
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07.05.2021 07:15 Відповісти
Продуктивным! Это верно. Зеля столько продуктов в штаны наложил и языком намолол, что ни маски, ни наушники не спасали.
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07.05.2021 07:17 Відповісти
Убедился воочию, что у нас дебил президентствует и с изменившемся лицом побежал к пруду. (
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07.05.2021 07:22 Відповісти
Кажется у Америки с Зеленским все на мази.
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07.05.2021 07:27 Відповісти
У Америки с Зеленским все без мази. Лицо Елдака на встрече с Блинкеном видел? Там мазью и не пахнет Блінкен назвав продуктивним свій візит до Києва: "США сповнені рішучості перед лицем російської агресії" - Цензор.НЕТ 4332
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07.05.2021 13:39 Відповісти
Блинкен натянул по самые гланды зеленого петушка. криворогульное чмо думало, что большая политика - это так же прикольно как номер в юморине, но оказалось совсем не так. Жду не дождусь, когда госдеп наложит санкции на гэбэшную подстилку - дерьмака, а также заблокирует международные счета наркоДегенерата за вмешательство в американские выборы.
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07.05.2021 07:31 Відповісти
Чему радуетесь? Американцы президента нашей
Страны раком ставят. Волосы на себе рвать надо от горя.
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07.05.2021 15:18 Відповісти
Я не выбирал наркоДегенерата управлять моей страной. Поэтому мне покуй на этого ничтожного ублюдка. Чем быстрее оно сдохнет от передоза, тем больше шансов на нормальное будущее у этой страны.
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07.05.2021 15:22 Відповісти
Так мы только за) Хоть американцы поставят)
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07.05.2021 15:25 Відповісти
God bless USA
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07.05.2021 07:55 Відповісти
за что ? за ля-ля ?
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07.05.2021 08:06 Відповісти
За то, что держит ЗЕ на коротком поводке.
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07.05.2021 08:48 Відповісти
ля-ля было, когда Крым аннексировали, сейчас США - локомотив, по сдерживанию рахи.... так бы ивропа вся лежала под пуйлом....
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07.05.2021 09:26 Відповісти
чем кормили ?
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07.05.2021 08:05 Відповісти
Блінкен сказав що повинен був сказати по етикету.
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07.05.2021 08:09 Відповісти
Прилетел, выдал ЗЕ пилюлей и улетел.

Раз визит был продуктивным, значит пилюли ЗЕ были выданы в полном объеме.
ЗЕ конечно опять попробует отпетлять, но на этот раз наверное бить будут уже не словами, а деньгами.
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07.05.2021 08:47 Відповісти
Всё хорошо. Зрада отменяется.
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07.05.2021 08:56 Відповісти
"США сповнені рішучості перед лицем російської агресії": Блінкен назвав продуктивним свій візит до Києва - Цензор.НЕТ 3962
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07.05.2021 09:03 Відповісти
Просчет и ошибки ЗЕ в неспособности собрать сильную команду из патриотов профи....вместо этого он гавкает на Порошенко и собирает Ермака и т.п. а потом типа удивляется сливам инфы по Вагнеровцам и т.п. А сплотить в ОП профи мозгов не хватает... или желания!!!!!!!!
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07.05.2021 09:42 Відповісти
Первый раз в истории Украины,когда представителю Америки не стыдно жать руку украинскому президенту и не брезгливо с ним беседовать.
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07.05.2021 09:47 Відповісти
Це тобі сниться , ти приколовся , тебе не так я зрозумів , чи ти здурів(зебіл) ? Який варіант правильний ?
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07.05.2021 12:00 Відповісти
Тупень ты,Вова.
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07.05.2021 13:17 Відповісти
Блінкен назвав продуктивним свій візит до Києва: "США сповнені рішучості перед лицем російської агресії" - Цензор.НЕТ 4560
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07.05.2021 13:40 Відповісти
Він ідейний зажопець.
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07.05.2021 18:44 Відповісти
Ермак уже побежал звонить путину!
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07.05.2021 09:53 Відповісти
Приїхав, дав пи...дюлів і поїхав

Блінкен назвав продуктивним свій візит до Києва: "США сповнені рішучості перед лицем російської агресії" - Цензор.НЕТ 5199

Десь місяць тому відбулася зустріч малопомітна для українських політичних експертів подія.
На Алясці відбулися дводенні переговори американських і китайських дипломатів найвищого рівня. Говорили про майбутні відносини між країнами і роль країн в світі.
США на тій зустрічі представляв Блінкен і Салліван (радник Байдена з нацбезпеки).

Так от... зустріч виявилася дуже гострою і дуже прямою, нехарактерною для дипломатів. Настільки, що деякі скандальні моменти зустрічі стали публічними і багато хто з реальних політичних експертів (а не тих дятлів які протирають штани на нащих телеканалах) був здивований таким перебігом.

Десь через день після того в Китай прискакав Лавров.

Веду до того, що пан Блінкен - це той чувак, який може говорити жорсткі і неприємні речі і він це продемонстрував на зустрічі з представниками сильної держави.
Очевидно, нічого йому не заважало стримуватись і сьогодні, на зустрічі з нікчемою.

І це теж видно як по реакції Зеленського (точніше її відсутності за цілий день), так по реакції оточення (його теж нема, нема звичного прославляння), так і по тому, що немає жодної конкретики про результати зустрічі, домовленостей, прогресу ітд.
Очевидно, Блінкен і не приїжджав домовлятись, а приїжджав з іншою метою.

І не менш очевидно, що шапіто було до цього не готове, вони сподівались, що й далі проканає тактика вішання лапші на вуха. Але тут вона дала збій.

Чи означає це, що слід чекати позитивних змін? - Ні, не означає.

Зараз цю нікчему відкачають, долиють водички в теплу ванну, переконають знову що він найвеличніший лідор ітд. І спробують знову пропетляти між крапельок, бо це природня модель поведінки хробаків.

Тільки от проблема в тому що петляти-то особливо нема куди. Шапіто довело країну до критичного стану, яке шапіто вирішити не зможе. То ж вибір прийдеться робити.

І тут нам не треба забувати про те, який вибір в подібній ситуації зробив янукович.
Mason Lemberg
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07.05.2021 10:58 Відповісти
Блінкен назвав продуктивним свій візит до Києва: "США сповнені рішучості перед лицем російської агресії" - Цензор.НЕТ 6508
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07.05.2021 13:34 Відповісти
+11Блінкен назвав продуктивним свій візит до Києва: "США сповнені рішучості перед лицем російської агресії" - Цензор.НЕТ 2809 Елена Саховская ******** Лєнок, дорогая, зачем тебе политика - ты же успешной была в секс-индустрии, имею ввиду секс по телефону. Зачем тебе другая 3,14-здёш??
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07.05.2021 13:38 Відповісти
 
 