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Зеленський передав на розгляд США новий елемент стратегії щодо врегулювання ситуації на Донбасі, - Кулеба

Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

Зеленський передав на розгляд США новий елемент стратегії щодо врегулювання ситуації на Донбасі, - Кулеба

Президент України Володимир Зеленський передав на розгляд американської сторони новий елемент стратегії врегулювання ситуації на Донбасі. Це відбулося під час зустрічі з Ентоні Блінкеном.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі програми "Право на владу".

Країни зокрема розглядають можливість спільної розробки з партнерами зі США та G7 нової стратегії з огляду на російську паспортизацію окупованих територій.

"Стратегія потрібна. Сьогодні президент озвучив один новий елемент і передав його, але логіка, яку ви озвучили, в переговорах присутня", - сказав Кулеба.

Він також повідомив, що під час зустрічей з Блінкеном йшлося про призначення спецпредставника Держдепартаменту США з питань України.

"Ми озвучили своє бачення цього питання, державний секретар сказав, що вони проаналізують наше бачення і повернуться до нас із відповіддю", - сказав міністр.

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Нагадаємо, 2 квітня Зеленський вперше поговорив з новим президентом США. Розмова стосувалася реформ та російської агресії проти України.

Після цього посол України в США розповіла, що Українські дипломати та Офіс президента "активно працюють" над організацією зустрічі Зеленського та Байдена.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+5
наркоДегенерат должен завязывать с наркотой.
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07.05.2021 07:33
+5
Надеюсь это был фундаментальный элемент?? 😃
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07.05.2021 07:41
+5
ОП докатилсь до такого состояния ,что ее воспринимают как врага, соответственно и все действия- вражеские. Я не могу вспомнить ничего хорошего что бы сделала для Украины эта камарилья.
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07.05.2021 08:03
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Шо оно могло передать?…
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07.05.2021 07:28 Відповісти
наркоДегенерат должен завязывать с наркотой.
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07.05.2021 07:33 Відповісти
А чому ти не зав'язуєш? Зеленський передав на розгляд США новий елемент стратегії щодо врегулювання ситуації на Донбасі, - Кулеба - Цензор.НЕТ 4050
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07.05.2021 07:45 Відповісти
Надеюсь это был фундаментальный элемент?? 😃
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07.05.2021 07:41 Відповісти
прям зеленский? ермак свои *********-макроновские кластеры втулил
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07.05.2021 07:44 Відповісти
Каким же местом зеля изготовил этот "новый элемент"? Может стоит запатентовать производство таких зеноваций?
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07.05.2021 07:45 Відповісти
Какая работа ? Предательство работой никогда не считалось. Ну а если ты можешь привести конкретный пример -будет интересно узнать. Если же нет- то Зеленський передав на розгляд США новий елемент стратегії щодо врегулювання ситуації на Донбасі, - Кулеба - Цензор.НЕТ 7058
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07.05.2021 07:58 Відповісти
Зрадофіли до президентських виборів отримують отвєтку і не кажіть що мало. Зеленський передав на розгляд США новий елемент стратегії щодо врегулювання ситуації на Донбасі, - Кулеба - Цензор.НЕТ 5649
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07.05.2021 08:02 Відповісти
ОП докатилсь до такого состояния ,что ее воспринимают как врага, соответственно и все действия- вражеские. Я не могу вспомнить ничего хорошего что бы сделала для Украины эта камарилья.
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07.05.2021 08:03 Відповісти
Який елемент віддав Буратіна?
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07.05.2021 08:05 Відповісти
Пятый элемент...вторая серия...
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07.05.2021 08:09 Відповісти
Цей той самий "елемент", яким він грав на піаніно?
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07.05.2021 08:44 Відповісти
вот и славненько.
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07.05.2021 08:58 Відповісти
неужели назвал дату проведения всеукраинского референдума о вступлении Украины в НАТО???
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07.05.2021 09:03 Відповісти
 
 