Зеленський передав на розгляд США новий елемент стратегії щодо врегулювання ситуації на Донбасі, - Кулеба

Президент України Володимир Зеленський передав на розгляд американської сторони новий елемент стратегії врегулювання ситуації на Донбасі. Це відбулося під час зустрічі з Ентоні Блінкеном.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі програми "Право на владу".

Країни зокрема розглядають можливість спільної розробки з партнерами зі США та G7 нової стратегії з огляду на російську паспортизацію окупованих територій.

"Стратегія потрібна. Сьогодні президент озвучив один новий елемент і передав його, але логіка, яку ви озвучили, в переговорах присутня", - сказав Кулеба.

Він також повідомив, що під час зустрічей з Блінкеном йшлося про призначення спецпредставника Держдепартаменту США з питань України.

"Ми озвучили своє бачення цього питання, державний секретар сказав, що вони проаналізують наше бачення і повернуться до нас із відповіддю", - сказав міністр.

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Нагадаємо, 2 квітня Зеленський вперше поговорив з новим президентом США. Розмова стосувалася реформ та російської агресії проти України.

Після цього посол України в США розповіла, що Українські дипломати та Офіс президента "активно працюють" над організацією зустрічі Зеленського та Байдена.