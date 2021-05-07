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напад (1013) Тернопільщина (471) вбивство (2874) Пекельний (9)

"Взяв ножа, щоб налякати", - ветеран АТО Пекельний, який смертельно поранив одного з п'яти нападників на його будинок, розповів подробиці конфлікту. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Події Суспільство

Пересічний конфлікт на сільській дискотеці завершився вбивством. Тепер 24-річного учасника АТО Андрія Пекельного звинувачують в умисному вбивстві, хоча йому довелося захищати свій будинок від п'яти нетверезих нападників. Ініціатора нападу, 23-річного Володимира Воробця, вже поховали, а його рідні припускають, що до трагедії призвело підбурювання з боку його друзів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише ZAXID.NET.

Обвинувачений в умисному вбивстві Андрій Пекельний наразі перебуває під цілодобовим домашнім арештом у своєму рідному селі Глищава за кілька кілометрів від райцентру Теребовля на Тернопільщині. Він розповів, що бійка почалася з того, що він зробив зауваження одному з нападників.

"На дискотеці мене штовхнув хлопець із сусіднього села Іванівка. На це я йому зробив зауваження – сказав, що "тут також люди стоять, і щоб він дивився, куди йде". На що він накинувся на мене з кулаками. Ми пошарпалися і я почав кричати, щоб його забрали від мене, що він неадекватний, нетверезий. Але цього ніхто не зробив і тоді я почав втікати, щоб уникнути подальшого конфлікту з ним", – говорить Пекельний.

Поки він біг, то помітив, що його переслідують кілька незнайомих людей. Серед них був також і хлопець, з яким він пошарпався на дискотеці з села Іванівка.

"Я бачив, що мене переслідують п'ятеро. Вони спеціально бігли за мною, бо самі не місцеві і не знали де я живу", – додає Пекельний.

Взяв ножа, щоб налякати, - ветеран АТО Пекельний, який смертельно поранив одного з пяти нападників на його будинок, розповів подробиці конфлікту 01

Він сховався в хаті і зачинив двері на замок, проте це не зупинило нападників. П’ятеро молодиків забігли на подвір’я, почали бити руками по вікнах, стінах, а пізніше зірвали дверну клямку. У будинку, окрім Андрія, перебувала ще й мати хлопця. Жінка страждає на психологічні розлади та має інвалідність. Хлопець каже, що його мама дуже злякалася і почала кричати. Тоді він вирішив вийти до нападників, аби їх прогнати і заспокоїти маму. А щоб налякати чужу компанію прихопив із собою ніж.

"Я вийшов, демонстративно показав їм ніж. Я думав, що це їх спинить, налякає і вони просто втечуть, бо адекватні люди, навіть п’яні, якщо бачать ніж, то мають втікати. Це мало їх спонукати покинути моє подвір’я, але Володимир знову накинувся на мене з кулаками, коли я вже був з ножем. Я у відповідь вдарив його ножем. Мені дуже шкода, що так сталося, мені шкода, бо, звичайно, це померла людина", – говорить Пекельний.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Захист ветерана Пекельного, якого підозрюють у перевищенні самозахисту, оскаржує домашній арешт, - адвокат

Хлопець розповідає, що Володимир одразу після того кинувся тікати, зміг перескочити паркан, застрибнути в квітник, а потім звідти вибігти на вулицю.

Хлопець разом з іншими нападниками пробіг ще 300 метрів, аж потім зупинився. За словами Андрія, вони стояли всі разом і близько 15-ти хвилин про щось розмовляли. Потім, коли Володимир почав непритомніти, то його друзі намагалися його занести до легкового автомобіля, аби поїхати на зустріч медикам.

В той час Андрій уже подзвонив до поліції і повідомив, що хлопці з сусіднього села здійснили на нього напад, і можливо готують ще один. І попросив викликати швидку допомогу, адже повідомив про одного пораненого.

Однак медики після приїзду змогли лише констатувати факт смерті 23-річного Володимира Воробця.

Взяв ножа, щоб налякати, - ветеран АТО Пекельний, який смертельно поранив одного з пяти нападників на його будинок, розповів подробиці конфлікту 02
Фото: ZAXID.NET

У селі Іванівка про нього позитивно відгукуються – кажуть, гарно вчився, закінчив львівський військовий ліцей імені Героїв Крут. Згодом вступив до Тернопільського національного економічного університету. Був захисником місцевої сільської футбольної команди.

Мати Володимира Воробця працює в магазині у селі Глищава, де стався конфлікт, а батько раніше був вчителем біології в сільській школі, потім поїхав на заробітки в Ізраїль. Терміново повернувся звідти, коли дізнався про смерть сина, і встиг лише на похорон. У сім’ї кажуть, що Володимира, найімовірніше, до бійки та нападу на свого однолітка підбурила компанія хлопців, з якими він дружив.

"Ми не звинувачуємо ні свого Володю, ні того хлопчину. Може, він не хотів вбити, але не можемо повірити, чому він одразу взявся за ніж! Хто винен – повинна розібратися поліція", - каже бабуся загиблого хлопця Катерина Воробець.

У селі Глищава уже другий день проводять опитування свідків та слідчі експерименти. Поліція зібрала усіх можливих учасників біля сільського будинку культури, де розпочалася бійка. Проте з журналістами вони говорити не хочуть.

Гарні відгуки дають односельчани і про Андрія Пекельного. Хлопець теж добре навчався у школі, із червоними дипломами закінчив училище в Хоросткові, а потім і Борщівський агротехнічний коледж. Після навчання одразу пішов за контрактом до Збройних сил України. Три роки відслужив в зоні АТО у 80-й окремій десантно-штурмовій бригаді ЗСУ.

Кілька місяців тому після закінчення контракту повернувся до рідного села.

Також читайте: Аваков про напад на будинок ветерана АТО: Підозра необґрунтована. Справу буде передано до ГСУ Нацполіції

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 24-річного ветерана АТО Андрія Пекельного підозрюють в умисному вбивстві при перевищенні меж необхідної оборони. У його будинок 2 травня увірвалася група з 5 осіб, яким він раніше зробив зауваження на сільській дискотеці. Захищаючись, Пекельний смертельно поранив одного з нападників. На думку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, підозра, висунута проти Пекельного, необґрунтована і справу передадуть до Головного слідчого управління поліції.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+129
Не могут поверить, что он взялся за нож! Да ** твою мать! А что же он должен был делать когда они пришли к нему домой и начали ломать дверь? Наверное выйти и вынести им нож? А может стать на колени и заглянуть в глаза наподевшего и увидеть там мир?!
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07.05.2021 08:09
+106
Якщо це не самооборона, то тоді що самооборона?
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07.05.2021 08:01
+91
в Америці таких суд виправдовує практично моментально, бо напад на людину в її домі - це смертельний злочин!
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07.05.2021 08:06
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Ти диви... в тебе що, срака луснула?
На справді всіх поховали там де я сказав. Що свідок бреше теж правда, вже й експертиза є.
Ти якись ледачий цицькофан. Інформаційну цицьку смокчешь тільки ту, що тобі в рота засовують а інколи це і не цицька зовсім. Тому очі розплющуй щоб у рот, всіляке не встромляли)
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07.05.2021 15:29 Відповісти
Неувядающая классика сельских танцев в клубе. Теперь это называется дискотека, но традиции и последствия прежние. На месте участника АТО мог оказаться победитель соцсоревнования колхозных трактористов!
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07.05.2021 13:50 Відповісти
Ну вот, начали сажать и майдановцев, и атошников. Похоже, любой украинец-патриот является для этой власти врагом. Мож для этого бубочка со Стариком Пью хочет встретиться? Чисто для передачи опыта, как из обычной страны сделать полное дерьмо.
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07.05.2021 15:05 Відповісти
Леонід Маслов

2 год ·

"Если кто-то врывается в ваш дом и пытается вас избить или убить, то вы имеете право на самозащиту"

Ні, нешановний бухгалтер Геращенко, ви своїм ротом як завжди вводите громадян в оману.

А тепер правильна відповідь:

Якщо хтось вдерся в ваш дім (або інше володіння - машину, будку, ділянку) ви маєте право його вбити. Одразу. На місці. Якщо це проти вашої волі і без дозволу суду. Це право виникає незалежно від того, намагається ця людина вас побити чи вбити. Навіть якщо каже, що воно заступник міністра МВС.

Ви маєте право на самозахист а також на захист будь-кого іншого (необхідна оборона) навіть тоді, коли ніхто не намагається вас побити або вбити. Наприклад, ви маєте право нанести середньої тяжкості тілесні ушкодження (зламати руку) злодію, що заліз в трамваї у кишеню вашої сусідки.

Якщо ви перебуваєте поруч з бухгалтером-детективом під час йогго втручання в діяльність судових органів шляхом розповсюдження ним неправдивої інформації про обвинувачених, то з метою негайного припинення цього правопорушення можете несильно вгатити брехуну проміж очей.
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07.05.2021 15:22 Відповісти
Якщо вже загинув, то краще б уже в АТО, як герой, батькам хоч моральна втіха була б. А так...
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07.05.2021 15:37 Відповісти
Свободу Пекельному!!!! Бравый казарлюга!!!
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07.05.2021 15:55 Відповісти
який склад злочину у діях Стерненка?
у тому що на нього гуртом напали уже другий раз і він вирішив догнати свого вбицю та покласти цьому край?

тоді такий самий "склад злочину" у нашому контрнаступу 14-го, коли погнали ворога та звільнили 2/3 захопленого Донбасу.
а могли ж і далі стояти під Славянськом з метою "самозахисту"
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07.05.2021 16:14 Відповісти
ситуация выеденного яйца не стоит. Залезли в чужой двор, ломились в хату, были нетрезвые. Оправдать ветерана и закрыть дело. И не потому что ветеран, а потому что самооборона. А кентам убитого раздать условные сроки, за сговор и нападение группой лиц
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07.05.2021 17:12 Відповісти
группа - это всегда отягчающее! тем более иx действия привели к человеческим жертвам! "Взяв ножа, щоб налякати", - ветеран АТО Пекельний, який смертельно поранив одного з п'яти нападників на його будинок, розповів подробиці конфлікту - Цензор.НЕТ 7658 какие еще условные сроки? по пятерочке как с куста! через три выйдут по УДО "Взяв ножа, щоб налякати", - ветеран АТО Пекельний, який смертельно поранив одного з п'яти нападників на його будинок, розповів подробиці конфлікту - Цензор.НЕТ 8746
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07.05.2021 22:58 Відповісти
и что в итоге эти дебилы доказали? идиоты пля.
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07.05.2021 17:21 Відповісти
одним "дятлом" менше. подумаєш...
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07.05.2021 20:51 Відповісти
Та хоч би взяв і щоб зарізати. Хоч би і всіх їх одразу.
Має бути:
-поліз на чужу приватну власність без дозволу власника.
-власник може захищатися як йому заманеться, і за будь яку шкоду має відповідати нападник(и).
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07.05.2021 20:57 Відповісти
Сплошные юристы собрались

Согласно части 5 статьи 36 УК Украины не является превышением пределов необходимой обороны и не влечет уголовной ответственности применение оружия или любых других средств или предметов (независимо от тяжести вреда, причиненного посягающему) для:
а) защиты от нападения вооруженного лица;
б) защиты от нападения группы лиц;
в) предотвращения противоправного насильственного вторжения в жилище или иное помещение (гараж, дача, офис и т.п.).
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07.05.2021 21:40 Відповісти
Так ведь это компания, которая выламывала двери, была бухая, а хоть бы и трезвая, когда хочешь кого-то растоптать, не удивляйся, если получишь смертельный ответ.
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08.05.2021 07:44 Відповісти
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