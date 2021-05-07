"Взяв ножа, щоб налякати", - ветеран АТО Пекельний, який смертельно поранив одного з п'яти нападників на його будинок, розповів подробиці конфлікту. ФОТО

Пересічний конфлікт на сільській дискотеці завершився вбивством. Тепер 24-річного учасника АТО Андрія Пекельного звинувачують в умисному вбивстві, хоча йому довелося захищати свій будинок від п'яти нетверезих нападників. Ініціатора нападу, 23-річного Володимира Воробця, вже поховали, а його рідні припускають, що до трагедії призвело підбурювання з боку його друзів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише ZAXID.NET.

Обвинувачений в умисному вбивстві Андрій Пекельний наразі перебуває під цілодобовим домашнім арештом у своєму рідному селі Глищава за кілька кілометрів від райцентру Теребовля на Тернопільщині. Він розповів, що бійка почалася з того, що він зробив зауваження одному з нападників.

"На дискотеці мене штовхнув хлопець із сусіднього села Іванівка. На це я йому зробив зауваження – сказав, що "тут також люди стоять, і щоб він дивився, куди йде". На що він накинувся на мене з кулаками. Ми пошарпалися і я почав кричати, щоб його забрали від мене, що він неадекватний, нетверезий. Але цього ніхто не зробив і тоді я почав втікати, щоб уникнути подальшого конфлікту з ним", – говорить Пекельний.

Поки він біг, то помітив, що його переслідують кілька незнайомих людей. Серед них був також і хлопець, з яким він пошарпався на дискотеці з села Іванівка.

"Я бачив, що мене переслідують п'ятеро. Вони спеціально бігли за мною, бо самі не місцеві і не знали де я живу", – додає Пекельний.

Він сховався в хаті і зачинив двері на замок, проте це не зупинило нападників. П’ятеро молодиків забігли на подвір’я, почали бити руками по вікнах, стінах, а пізніше зірвали дверну клямку. У будинку, окрім Андрія, перебувала ще й мати хлопця. Жінка страждає на психологічні розлади та має інвалідність. Хлопець каже, що його мама дуже злякалася і почала кричати. Тоді він вирішив вийти до нападників, аби їх прогнати і заспокоїти маму. А щоб налякати чужу компанію прихопив із собою ніж.

"Я вийшов, демонстративно показав їм ніж. Я думав, що це їх спинить, налякає і вони просто втечуть, бо адекватні люди, навіть п’яні, якщо бачать ніж, то мають втікати. Це мало їх спонукати покинути моє подвір’я, але Володимир знову накинувся на мене з кулаками, коли я вже був з ножем. Я у відповідь вдарив його ножем. Мені дуже шкода, що так сталося, мені шкода, бо, звичайно, це померла людина", – говорить Пекельний.

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Хлопець розповідає, що Володимир одразу після того кинувся тікати, зміг перескочити паркан, застрибнути в квітник, а потім звідти вибігти на вулицю.

Хлопець разом з іншими нападниками пробіг ще 300 метрів, аж потім зупинився. За словами Андрія, вони стояли всі разом і близько 15-ти хвилин про щось розмовляли. Потім, коли Володимир почав непритомніти, то його друзі намагалися його занести до легкового автомобіля, аби поїхати на зустріч медикам.

В той час Андрій уже подзвонив до поліції і повідомив, що хлопці з сусіднього села здійснили на нього напад, і можливо готують ще один. І попросив викликати швидку допомогу, адже повідомив про одного пораненого.

Однак медики після приїзду змогли лише констатувати факт смерті 23-річного Володимира Воробця.



Фото: ZAXID.NET

У селі Іванівка про нього позитивно відгукуються – кажуть, гарно вчився, закінчив львівський військовий ліцей імені Героїв Крут. Згодом вступив до Тернопільського національного економічного університету. Був захисником місцевої сільської футбольної команди.

Мати Володимира Воробця працює в магазині у селі Глищава, де стався конфлікт, а батько раніше був вчителем біології в сільській школі, потім поїхав на заробітки в Ізраїль. Терміново повернувся звідти, коли дізнався про смерть сина, і встиг лише на похорон. У сім’ї кажуть, що Володимира, найімовірніше, до бійки та нападу на свого однолітка підбурила компанія хлопців, з якими він дружив.

"Ми не звинувачуємо ні свого Володю, ні того хлопчину. Може, він не хотів вбити, але не можемо повірити, чому він одразу взявся за ніж! Хто винен – повинна розібратися поліція", - каже бабуся загиблого хлопця Катерина Воробець.

У селі Глищава уже другий день проводять опитування свідків та слідчі експерименти. Поліція зібрала усіх можливих учасників біля сільського будинку культури, де розпочалася бійка. Проте з журналістами вони говорити не хочуть.

Гарні відгуки дають односельчани і про Андрія Пекельного. Хлопець теж добре навчався у школі, із червоними дипломами закінчив училище в Хоросткові, а потім і Борщівський агротехнічний коледж. Після навчання одразу пішов за контрактом до Збройних сил України. Три роки відслужив в зоні АТО у 80-й окремій десантно-штурмовій бригаді ЗСУ.

Кілька місяців тому після закінчення контракту повернувся до рідного села.

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Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 24-річного ветерана АТО Андрія Пекельного підозрюють в умисному вбивстві при перевищенні меж необхідної оборони. У його будинок 2 травня увірвалася група з 5 осіб, яким він раніше зробив зауваження на сільській дискотеці. Захищаючись, Пекельний смертельно поранив одного з нападників. На думку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, підозра, висунута проти Пекельного, необґрунтована і справу передадуть до Головного слідчого управління поліції.