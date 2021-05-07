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В Україні за добу від COVID-19 померли 379 осіб, зафіксовано 8404 нові випадки зараження, 19 453 особи одужали

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В Україні за добу від COVID-19 померли 379 осіб, зафіксовано 8404 нові випадки зараження, 19 453 особи одужали

8404 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 7 травня 2021 року.

Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.

"8404 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 7 травня 2021 року. Зокрема, захворіли 353 дитини та 185 медпрацівників.

Також за минулу добуВ Україні за добу від COVID-19 померли 379 осіб, зафіксовано 8404 нові випадки зараження, 19 453 особи одужали 01

В Україні за добу від COVID-19 померли 379 осіб, зафіксовано 8404 нові випадки зараження, 19 453 особи одужали 02госпіталізовано – 3 080 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 379 осіб, зафіксовано 8404 нові випадки зараження, 19 453 особи одужали 02летальних випадків – 379;

В Україні за добу від COVID-19 померли 379 осіб, зафіксовано 8404 нові випадки зараження, 19 453 особи одужали 02одужало – 19 453 особи;

В Україні за добу від COVID-19 померли 379 осіб, зафіксовано 8404 нові випадки зараження, 19 453 особи одужали 02здійснено тестувань за добу – 94 479 (зокрема методом ПЛР – 39 748, методом ІФА – 14 177, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 40 554).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Степанов: За 2 тижні отримаємо 500 тис. доз вакцини Pfizer, а Індія незабаром може відновити експорт AstraZeneca

За весь час пандемії в УкраїніВ Україні за добу від COVID-19 померли 379 осіб, зафіксовано 8404 нові випадки зараження, 19 453 особи одужали 01

В Україні за добу від COVID-19 померли 379 осіб, зафіксовано 8404 нові випадки зараження, 19 453 особи одужали 07захворіло – 2 105 428 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 379 осіб, зафіксовано 8404 нові випадки зараження, 19 453 особи одужали 07одужало – 1 731 162 особи;

В Україні за добу від COVID-19 померли 379 осіб, зафіксовано 8404 нові випадки зараження, 19 453 особи одужали 07летальних випадків – 45 830;

В Україні за добу від COVID-19 померли 379 осіб, зафіксовано 8404 нові випадки зараження, 19 453 особи одужали 07проведено ПЛР-тестувань – 9 594 857.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (991), Дніпропетровській (622), м. Київ (611), Донецькій (571) та Запорізькій (494) областях", - розповів Степанов.

В Україні за добу від COVID-19 померли 379 осіб, зафіксовано 8404 нові випадки зараження, 19 453 особи одужали 11
В Україні за добу від COVID-19 померли 379 осіб, зафіксовано 8404 нові випадки зараження, 19 453 особи одужали 12
В Україні за добу від COVID-19 померли 379 осіб, зафіксовано 8404 нові випадки зараження, 19 453 особи одужали 13
В Україні за добу від COVID-19 померли 379 осіб, зафіксовано 8404 нові випадки зараження, 19 453 особи одужали 14

Автор: Наталя Джума
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В Украине за сутки от COVID-19 умерли 379 человек, зафиксированы 8 404 новых случая заражения, 19 453 человека выздоровели - Цензор.НЕТ 6025
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07.05.2021 08:18 Відповісти
Привіт від ЗЕ туркам та Ібіпту. В Украине за сутки от COVID-19 умерли 379 человек, зафиксированы 8 404 новых случая заражения, 19 453 человека выздоровели - Цензор.НЕТ 5417
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07.05.2021 08:22 Відповісти
Дуже багато смертей. Нових випадків має бути 30000, а не та брехня, що Стебанов нам втирає, намагаючись втриматись в кріслі міністра. Навіщо відкривали школи, зебобіки?! Чи ви вакцинували всіх вчителів, щоб наражати людей на небезпеку???? Діти перезаражають один-одного і понесуть ковід по селах влітку до старих. Зебіли !
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07.05.2021 09:13 Відповісти
Итак, глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко заявляет\\\\\\\\\\\\\\\

Стебанов, сделай Союз заразившихся и заразивших бабушку(дедушку, обоих и т.д.)
Или Союз верящих наполовину в индийскую вакцину но не против паспорта
нихрена не делаешь, то хотя бы союзами покомандуешь

Или Союз собирающих деньги на гроб соседу(Стебанову))
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07.05.2021 08:22 Відповісти
Святкування мєждунароних русскіх днєй дається взнаки...
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07.05.2021 08:28 Відповісти
Половина померлих на совісті Насвітлішого. Можна зрозуміти, що ковід шириться світом, але там проводять необхідні дії, першою справою є вакцинація. А "наш" вирішив на цьому зекономити кошти, мов нація виробить імунітет перехворівши, і направити їх за рахунок життя українців, на своє велике крадівництво. А цю статистику потрібно примножити мінім на 2, бо там смерті від ковід ховаються в інших хворобах.
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07.05.2021 08:34 Відповісти
 
 