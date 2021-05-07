В Україні за добу від COVID-19 померли 379 осіб, зафіксовано 8404 нові випадки зараження, 19 453 особи одужали

8404 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 7 травня 2021 року.

Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.

"8404 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 7 травня 2021 року. Зокрема, захворіли 353 дитини та 185 медпрацівників.

Також за минулу добу

госпіталізовано – 3 080 осіб;

летальних випадків – 379;

одужало – 19 453 особи;

здійснено тестувань за добу – 94 479 (зокрема методом ПЛР – 39 748, методом ІФА – 14 177, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 40 554).

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За весь час пандемії в Україні

захворіло – 2 105 428 осіб;

одужало – 1 731 162 особи;

летальних випадків – 45 830;

проведено ПЛР-тестувань – 9 594 857.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (991), Дніпропетровській (622), м. Київ (611), Донецькій (571) та Запорізькій (494) областях", - розповів Степанов.







