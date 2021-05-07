Двоє українських воїнів загинули, ще одного важко поранено внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі. За добу - 16 порушень "тиші", - штаб ОС

Минулої доби, 6 травня, в районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано 16 порушень режиму припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

Так, неподалік населеного пункту Луганське ворог двічі відкривав вогонь із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 120- та 82-мм калібрів, великокаліберних кулеметів, автоматичних станкових та станкових протитанкових гранатометів.

Поблизу населеного пункту Новгородське окупанти двічі здійснили обстріли із мінометів 82-мм калібру, ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів, а біля Південного – ще й зі станкових протитанкових гранатометів.

У напрямку українських позицій, біля населеного пункту Пищевик ворог використав великокаліберні кулемети, а поблизу селища Шуми – стрілецьку зброю.

Крім того, в штабі повідомили, що в районі н.п. Талаківка по позиціях ЗСУ було скинуто з БПЛА два постріли ВОГ-17.

У передмісті населеного пункту Новотошківське збройні формування Російської Федерації двічі відкривали вогонь із гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": 6 травня у зоні ООС загинув воїн 93-ї ОМБр Дмитро Товчигречка. ФОТО

Поблизу селища Зайцеве ворог здійснив обстріл з великокаліберних кулеметів.

Неподалік селища Новотроїцьке противник відкривав вогонь із ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

У передмісті Пісків російські загарбники тричі відкривали вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

"В результаті ворожого обстрілу два військовослужбовці зі складу Об’єднаних сил зазнали вогнепального кульового поранення. На жаль, врятувати життя воїнам не вдалося. Командування висловлює щирі та глибокі співчуття рідним та близьким загиблих захисників.

Ще один український військовослужбовець зазнав осколкового поранення. Захиснику оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу. Стан здоров’я пораненого – важкий", - йдеться в повідомленні.

На обстріли російсько-окупаційних військ українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

Поблизу населеного пункту Південне окупанти здійснили дистанційне мінування з ручних протитанкових гранатометів мінами ПОМ-2.

"Про дії збройних формувань Російської Федерації Українська сторона СЦКК повідомила представників ОБСЄ", - зазначили в штабі.

Станом на 7:00 ранку 7 травня зафіксовано 5 порушень режиму припинення вогню. Поблизу Пісків ворог тричі відкривав вогонь з мінометів 82-мм калібру, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів, а біля Авдіївки – з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

У районі населеного пункту Південне окупанти здійснили дистанційне мінування з ручних протитанкових гранатометів мінами ПОМ-2.

"Українські військовослужбовці і надалі контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил", - додали в пресцентрі ОС.



