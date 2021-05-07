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Двоє українських воїнів загинули, ще одного важко поранено внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі. За добу - 16 порушень "тиші", - штаб ОС

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Двоє українських воїнів загинули, ще одного важко поранено внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі. За добу - 16 порушень

Минулої доби, 6 травня, в районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано 16 порушень режиму припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

Так, неподалік населеного пункту Луганське ворог двічі відкривав вогонь із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 120- та 82-мм калібрів, великокаліберних кулеметів, автоматичних станкових та станкових протитанкових гранатометів.

Поблизу населеного пункту Новгородське окупанти двічі здійснили обстріли із мінометів 82-мм калібру, ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів, а біля Південного – ще й зі станкових протитанкових гранатометів.

У напрямку українських позицій, біля населеного пункту Пищевик ворог використав великокаліберні кулемети, а поблизу селища Шуми – стрілецьку зброю.

Крім того, в штабі повідомили, що в районі н.п. Талаківка по позиціях ЗСУ було скинуто з БПЛА два постріли ВОГ-17.

У передмісті населеного пункту Новотошківське збройні формування Російської Федерації двічі відкривали вогонь із гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": 6 травня у зоні ООС загинув воїн 93-ї ОМБр Дмитро Товчигречка. ФОТО

Поблизу селища Зайцеве ворог здійснив обстріл з великокаліберних кулеметів.

Неподалік селища Новотроїцьке противник відкривав вогонь із ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

У передмісті Пісків російські загарбники тричі відкривали вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

"В результаті ворожого обстрілу два військовослужбовці зі складу Об’єднаних сил зазнали вогнепального кульового поранення. На жаль, врятувати життя воїнам не вдалося. Командування висловлює щирі та глибокі співчуття рідним та близьким загиблих захисників.

Ще один український військовослужбовець зазнав осколкового поранення. Захиснику оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу. Стан здоров’я пораненого – важкий", - йдеться в повідомленні.

На обстріли російсько-окупаційних військ українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

Поблизу населеного пункту Південне окупанти здійснили дистанційне мінування з ручних протитанкових гранатометів мінами ПОМ-2.

"Про дії збройних формувань Російської Федерації Українська сторона СЦКК повідомила представників ОБСЄ", - зазначили в штабі.

Станом на 7:00 ранку 7 травня зафіксовано 5 порушень режиму припинення вогню. Поблизу Пісків ворог тричі відкривав вогонь з мінометів 82-мм калібру, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів, а біля Авдіївки – з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

У районі населеного пункту Південне окупанти здійснили дистанційне мінування з ручних протитанкових гранатометів мінами ПОМ-2.

"Українські військовослужбовці і надалі контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил", - додали в пресцентрі ОС.

Двоє українських воїнів загинули, ще одного важко поранено внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі. За добу - 16 порушень тиші, - штаб ОС 01
Двоє українських воїнів загинули, ще одного важко поранено внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі. За добу - 16 порушень тиші, - штаб ОС 02

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+49
Знову снайпери. І це вказує на той факт що дії ворога логічні за своєю суттю і послідовні - завдати максимально можливих втрат для тиску на суспільство. Боротися з таким можна лише повернувши на передову спеців - контр-снайперські групи. Як бачимо, регулярна загибель наших військових мало турбує військове керівництво. Їх більше турбує ефемерна ілюзія зберігати "перемир'я", якого вже давно немає.
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07.05.2021 08:53
+42
Двое украинских воинов погибли, еще один тяжело ранен в результате вражеского обстрела на Донбассе. За сутки - 16 нарушений "тишины", - штаб ОС - Цензор.НЕТ 9697

Царство Небесне ГЕРОЯМ ...
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07.05.2021 08:47
+41
ЗЕбарига на крові знає про це, чи накатує черговий відосик який він маладєтс?
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07.05.2021 08:47
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ЗЕбарига на крові знає про це, чи накатує черговий відосик який він маладєтс?
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07.05.2021 08:47 Відповісти
Двое украинских воинов погибли, еще один тяжело ранен в результате вражеского обстрела на Донбассе. За сутки - 16 нарушений "тишины", - штаб ОС - Цензор.НЕТ 9697

Царство Небесне ГЕРОЯМ ...
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07.05.2021 08:47 Відповісти
роисся "отметила" приезд Блинкена с Нуланд.

Царствие небесное мужикам (((
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07.05.2021 08:51 Відповісти
Знову снайпери. І це вказує на той факт що дії ворога логічні за своєю суттю і послідовні - завдати максимально можливих втрат для тиску на суспільство. Боротися з таким можна лише повернувши на передову спеців - контр-снайперські групи. Як бачимо, регулярна загибель наших військових мало турбує військове керівництво. Їх більше турбує ефемерна ілюзія зберігати "перемир'я", якого вже давно немає.
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07.05.2021 08:53 Відповісти
Вічна пам'ять полеглим за Батьківщину Героям....

Двоє українських воїнів загинули, ще одного важко поранено внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі. За добу - 16 порушень "тиші", - штаб ОС - Цензор.НЕТ 7619
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07.05.2021 08:55 Відповісти
Скорішого одужання і швидкого відновлення нашому воїну-захиснику!
Смерті і важких поранень російським найманцям та їхнім посібникам.
Воїн, пам'ятай - вбити російську мразь твій обов'язок, чим більше ти вб'єш російських тварюк, тим меншими будуть втрати ВСУ.Двоє українських воїнів загинули, ще одного важко поранено внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі. За добу - 16 порушень "тиші", - штаб ОС - Цензор.НЕТ 1611
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07.05.2021 08:56 Відповісти
Прибери цього в косовороткє.
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07.05.2021 09:05 Відповісти
На тлі ізби.
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07.05.2021 09:07 Відповісти
"снайперского огня стало значительно меньше " изрек "зе" но смертей стало больше...Вічна пам'ять
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07.05.2021 08:59 Відповісти
Ну так Зе дебил правильно сказал- качество огня улучшелось. Данінг крюгер
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07.05.2021 12:37 Відповісти
"Ніхт шисен", сказав хрипкуватим від кумару голосом, чотирижди уклоніст, заховавшись у своєму офісі за великими дубовими дверима і двадцятьма кільцями дубів із нацгвардії. Там, на сході, його рідні і дітей немає. Він вирішив отримати премію "миру", за рахунок життів найкращих синів України і здачею їх терииторії.
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07.05.2021 09:03 Відповісти
И жидомразь тут ни при чем
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07.05.2021 09:05 Відповісти
Идиот ты !
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07.05.2021 14:10 Відповісти
интересно, как спится зеле...
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07.05.2021 09:13 Відповісти
После кокса сны особенно яркие , видит себя повелителем вселенной
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07.05.2021 09:16 Відповісти
Нарушили режим тишины , они что там , песни пели громко после 23х ?
От этого люди не погибают, это агрессия, а на агрессию нужно отвечать.
Устроили тир для русни ….
Голубя мира он **** из себя корчит зелёное недоразумение …..
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07.05.2021 09:15 Відповісти
Треба всю зелену мразоту з криворізьким малоросом якомога швидше переселити в окопи на передову - ведь "калічество обстрєлов в действітєльності значітєльно умєньшілось" - нехай на своїй шкурі відчувають "умєньшєніе калічєства обстрєлов".
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07.05.2021 09:29 Відповісти
Двоє українських воїнів загинули, ще одного важко поранено внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі. За добу - 16 порушень "тиші", - штаб ОС - Цензор.НЕТ 5701
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07.05.2021 09:47 Відповісти
Зеля Гальмо надала ліцензію хйлу на безнаказаний розстріл українських солдат орками Московії..(
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07.05.2021 10:13 Відповісти
Царство Небесне загиблим...Вічна пам'ять...
Одужання пораненому.
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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07.05.2021 11:56 Відповісти
А 73% мечтают о мире с русней 😠
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07.05.2021 12:03 Відповісти
Как там Рейган сказал?
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07.05.2021 12:39 Відповісти
Зато Зеленский провёл ненужные переговоры с Блинкеном и Нуландовской. Нащи западные партнёры. Толку с них !
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07.05.2021 14:09 Відповісти
На войне как на войне...Уже все привыкли.
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07.05.2021 14:39 Відповісти
 
 