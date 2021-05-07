За добу у світі виявили 854,6 тис. нових випадків COVID-19, померли 14 тис. осіб. Загальна кількість інфікованих перевищила 156,7 млн. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 7 травня у світі зареєстрували 854 667 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 14 021 особа.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 156 719 257 випадків інфікування, з них 854 667 лише за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 3 270 225 осіб, з них 14 021 за минулу добу.

Побороли хворобу і вилікувалися 134,1 млн осіб.

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У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Франція та Туреччина.

Україна розташовується на 16-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 21-шу позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи – 8-му, за летальними випадками - 7-му і 2-гу позицію відповідно.