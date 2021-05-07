"Слуга народу" на засіданні фракції обговорить питання можливої відставки Степанова, - Арахамія
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Фракція "Слуга народу" найближчим часом планує обговорити питання можливої відставки міністра охорони здоров'я Максима Степанова.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24", про це заявив глава фракції Давид Арахамія.
"У нас є одне питання точно, яке обговорюватиметься на найближчому засіданні фракції, 14 або 15 травня, буде онлайн-фракція проходити стосовно міністра охорони здоров'я пана Степанова. І там будуть різні варіанти, тобто це не 100% ймовірність, що це "людина на виліт". Це можуть бути якісь попередження зроблені, ми на фракції визначимося з цим процесом", - розповів Арахамія.
Він пояснив, що за претензії є до Степанова, а також зазначив, що є ще два питання щодо кадрів у Кабміні.
"Це нагальне питання, тому що є план вакцинації, який неодноразово був перенесений, багато наших виборців незадоволені цим процесом. А далі ще є два кадрові питання рівня Кабінету Міністрів, але збережемо інтригу й поки не будемо розповсюджувати, чого це стосується", - підсумував він.
Як повідомлялося раніше, фракція "Голос" зібрала понад 150 підписів за проведення позачергового засідання парламенту, на якому розглянуть питання відставки міністра охорони здоров'я Максима Степанова.
Будь ласка, зачекайте...
Интересно каково зебилам называвшим Супрун - доктор смерть, как вам этот зеспаситель, не смерть все ок?
Шелига вместе со своей коллегой по партии, депутаткой Яной Житнянской, были замечены в кафе после того, как в Словакии уже начал действовать комендантский час с целью препятствования распространению коронавируса.
Отмечается, что согласно сегодняшним правилам, которые действуют в Словакии, заведения общественного питания также не могут обслуживать людей внутри помещений. В стране разрашено работать только летним площадкам. Также заведениям разрешена выдача заказов на вынос.
Оба политика уже извинились за совершенное ими нарушение. При этом Шелига подчеркнул, что подобные деловые встречи следует проводить не в кафе, а в офисе.
На данный момент политиков не исключили из партии. Новых людей на их должности в парламенте также пока еще не назначали.В 2020 году в Великобритании разгорелся скандал из-за того, что советник главы правительства Бориса Джонсона нарушил карантинные ограничения.
Где в магазинах быстрые тесты? Чтобы каждый как в Европе мог за 100 гривен увидеть результат.
Будем не только вакцину по системе ООН получать, но хлеб, а элиту будет жить припеваючи.