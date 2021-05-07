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Новини Політика України
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"Слуга народу" на засіданні фракції обговорить питання можливої ​​відставки Степанова, - Арахамія

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Фракція "Слуга народу" найближчим часом планує обговорити питання можливої ​​відставки міністра охорони здоров'я Максима Степанова.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24", про це заявив глава фракції Давид Арахамія.

"У нас є одне питання точно, яке обговорюватиметься на найближчому засіданні фракції, 14 або 15 травня, буде онлайн-фракція проходити стосовно міністра охорони здоров'я пана Степанова. І там будуть різні варіанти, тобто це не 100% ймовірність, що це "людина на виліт". Це можуть бути якісь попередження зроблені, ми на фракції визначимося з цим процесом", - розповів Арахамія.

Він пояснив, що за претензії є до Степанова, а також зазначив, що є ще два питання щодо кадрів у Кабміні.

"Це нагальне питання, тому що є план вакцинації, який неодноразово був перенесений, багато наших виборців незадоволені цим процесом. А далі ще є два кадрові питання рівня Кабінету Міністрів, але збережемо інтригу й поки не будемо розповсюджувати, чого це стосується", - підсумував він.

Як повідомлялося раніше, фракція "Голос" зібрала понад 150 підписів за проведення позачергового засідання парламенту, на якому розглянуть питання відставки міністра охорони здоров'я Максима Степанова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ляшко про можливість очолити МОЗ замість Степанова: Усьому свій час

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+6
куртке позавидовали ? ))))
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07.05.2021 09:27
+6
Я предполагаю шо рейтинг Осла начал опять падать и пора принести жертву. Это все Степанов. Набрехав шо вин мастер спорта по борьбе с ковидом и шо будет 100 мильенов вакцин еще в прошлом году. Подлец и обманщик. И ему не место среди уважаемых слуг нарида - дворников фотографов оналистов и проституток.
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07.05.2021 09:37
+5
Хо-хо, земрази не будут дожидаться конца пандемии? Сомневаюсь...

Интересно каково зебилам называвшим Супрун - доктор смерть, как вам этот зеспаситель, не смерть все ок?
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07.05.2021 09:21
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а можно узнать что не так со Степановым ?
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07.05.2021 09:19 Відповісти
Пальтишко за 620 тысяч. Тёпленькое такое. На прокладках.
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07.05.2021 09:34 Відповісти
"Слуга народу" на засіданні фракції обговорить питання можливої ​​відставки Степанова, - Арахамія - Цензор.НЕТ 8151
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07.05.2021 09:41 Відповісти
Степанов фактично провалив всю роботу влади та МОЗ в критично важливий період боротьби з епідемією коронавірусу! Не було введено Надзвичайний стан, не було перекриті дороги, лікарні не були переведені на особливий режим, не були мобілізовані медики, не були розгорнуті мобільні шпиталі, статистика вся сфальсифікована! За це Степанова потрібно віддати під трибунал і розстріляти.
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07.05.2021 12:44 Відповісти
Я предполагаю шо рейтинг Осла начал опять падать и пора принести жертву. Это все Степанов. Набрехав шо вин мастер спорта по борьбе с ковидом и шо будет 100 мильенов вакцин еще в прошлом году. Подлец и обманщик. И ему не место среди уважаемых слуг нарида - дворников фотографов оналистов и проституток.
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07.05.2021 09:37 Відповісти
Ляшко лучше хозяйскую жопу лижет
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07.05.2021 11:24 Відповісти
Хо-хо, земрази не будут дожидаться конца пандемии? Сомневаюсь...

Интересно каково зебилам называвшим Супрун - доктор смерть, как вам этот зеспаситель, не смерть все ок?
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07.05.2021 09:21 Відповісти
Доктор ,, Конь в пальто ,, .
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07.05.2021 09:58 Відповісти
До сраки дверці. Потрібно вигнати з влади всю зелень. Де смєтуни?
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07.05.2021 09:22 Відповісти
Ну поставьте туда --Киву к примеру. Прафессора. Шо это поменяет? Бубочка перестанет врать или Кива перестанет мять яйца? Вас профанов нужно срочно отправить туда откуда вы повылазили. И проводить новые выборы президента и Рады.
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07.05.2021 09:26 Відповісти
Не, кИВУ ниЗЗя, он вместо маНДЕЛЬ будет людям мозги канифолить! Будет всеобщая "любимица" Лиза Богуцкая. Ко всем своим познаниям , она еще и "экстрасенс". Чем не кандидатура?
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07.05.2021 10:05 Відповісти
куртке позавидовали ? ))))
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07.05.2021 09:27 Відповісти
Вице-спикер словацкого парламента Юрай Шелига ушел в отставку из-за того, что нарушил требования комендантского часа, действующие в стране. Об этом сообщает словацкое издание SME.
Шелига вместе со своей коллегой по партии, депутаткой Яной Житнянской, были замечены в кафе после того, как в Словакии уже начал действовать комендантский час с целью препятствования распространению коронавируса.
Отмечается, что согласно сегодняшним правилам, которые действуют в Словакии, заведения общественного питания также не могут обслуживать людей внутри помещений. В стране разрашено работать только летним площадкам. Также заведениям разрешена выдача заказов на вынос.
Оба политика уже извинились за совершенное ими нарушение. При этом Шелига подчеркнул, что подобные деловые встречи следует проводить не в кафе, а в офисе.
На данный момент политиков не исключили из партии. Новых людей на их должности в парламенте также пока еще не назначали.В 2020 году в Великобритании разгорелся скандал из-за того, что советник главы правительства Бориса Джонсона нарушил карантинные ограничения.
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07.05.2021 09:33 Відповісти
Шеліга лошара. Нехай вчиться в узеленських.
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07.05.2021 09:40 Відповісти
Звучит как анонс концерта квартала. Билеты бы еще продавать начали, в бюджете асфальтовая дыра образовалась.
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07.05.2021 09:41 Відповісти
Ваську або менделиху ставте.Проведіть між ними конкурс хто краще твітне.
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07.05.2021 09:50 Відповісти
Отставка отставкой, а ответственность за свои "секретики" сТЕПАНОВ понесет? Или это все для Порошенко, активистов Майдана, АТО-шников и других активных граждан?!!
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07.05.2021 10:10 Відповісти
По обещаниям, мы уже два раза все должны были вакцинироваться, вакциной собственного производства. Страна переболевшая ковидом не меньше чем на треть.
Где в магазинах быстрые тесты? Чтобы каждый как в Европе мог за 100 гривен увидеть результат.
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07.05.2021 11:25 Відповісти
Куртка это святое
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07.05.2021 11:47 Відповісти
при отставке незабыть степанову сраку дёгтем намастыть, шоб на работу нигде не брали
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07.05.2021 11:56 Відповісти
Деньги с Covidного фонда забрали на откаты, не организовали не строительство ни олной больницы, не проводку кислорода, ни помощи в покупке и проищводстве вакцин, где это видано , что бы больницы строил Мин.здрав.охрн., насколько известно брльницы строит правительство и местная власть если выделяются деньги и есть оборудование и строительные мощностя, зато на дороги , которые в 3 раза дороже , чем ЕС, потому, как срок службы в 3 раза меньше и деньги нашлись и строительные мощностя, когда весь мир строит дороги не за счет бюддета, а за счет акцизов в сельской местности и за счет инвестиций , но для этого надо инвест.условия создавать в стране, рыночную экономику на основе демократии и верховенства права, а не грабить в банках и под подушкой путем девальвациии сбережения граждан и делать олигархическую экономику под себя, вот и рынок Земли и приватизацию наролного майна они захотели, что бы все скупить и активы перевести за границу, а население оставить без ничего померать.
Будем не только вакцину по системе ООН получать, но хлеб, а элиту будет жить припеваючи.
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07.05.2021 12:00 Відповісти
 
 