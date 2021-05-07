Тищенко - це хам у кубі. Символ своєї партії. Шкода, що парламент "збагатився" цим любителем гумових жінок, - Сюмар
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Нардеп Микола Тищенко є символом своєї партії "Слуга народу" в Раді - немає ні аргументів, ні логіки, ні правил, але є тотальне хамство.
Про це розповіла в інтерв'ю Цензор.НЕТ нардепка "ЄС" Вікторія Сюмар.
"У мене особливе ставлення до Тищенка. Чесно скажу: не пригадую такого хамства в Раді. Я працювала і парламентським кореспондентом, і в минулому скликанні (вже народним депутатом). Але це хам у кубі. Людина, яка тебе штовхне і потім обуриться, що їй тут "заважають" вільно ходити. Що мене особливо обурює, коли виступають представники опозиції, - він просто стає навпроти трибуни і кричить, тупо намагаючись перекричати. Він як символ своєї партії в Раді - немає ні аргументів, ні логіки, ні правил; є нахабне небажання чути і бачити будь-кого і тотальне хамство. Шкода, що історії українського парламентаризму, що бачила багато, довелося "збагатитися" й ось цим любителем гумових жінок і "велюру", - заявила нардепка.
З повним текстом інтерв'ю Вікторії Сюмар "Виходить, що нинішня влада витрачає на парламент 6 млн доларів на місяць, які заносяться ззовні" можна ознайомитися тут.
Нагадаємо, в 2019 році нардеп від "Слуги народу" Тищенко вирішив пояснити журналістам "формулу Штайнмаєра" за допомогою аналогії з гумовими жінками: "Берете надувну ляльку... Знаєте, як з нею впоратися? Ні!".
Крім того, нардеп "Слуги народу" Микола Тищенко в розпал карантину влаштував пишну вечірку в ресторані київського готелю Fairmont. Поліція відкрила кримінальне провадження.
Пізніше в мережі з'явилися фото і відео з вечірки, яку народний депутат "Слуги народу" Микола Тищенко влаштував 18 квітня на честь дня народження своєї дружини - Алли Баранівської.
Потім ЗМІ оприлюднили відеорепортаж про вечірку "слуги народу" Тищенка: гості без масок, 5 годин святкування і великий салют.
У підсумку, штраф за вечірку "слуги народу" Тищенка в розпал карантину заплатить готель, і він буде мінімальним.
Наприкінці квітня минулого року Тищенко вже потрапляв у подібний скандал під час локдауну в столиці. Журналісти з'ясували, що його ресторан у центрі Києва приймає ВІП-гостей, попри карантин. Сам Тищенко пояснив: "У ресторані проходять особисті зустрічі. Це такий штаб".
Будь ласка, зачекайте...
The top U.S. diplomat pledged an increase of U.S. security assistance to Ukraine but also condemned Kyiv's notoriously corrupt political system.
Ти вважаєш ОЦЕ ОТ нормальним
Лесь Подерв'янський. Тріасовий період або пригоди хтивих павіанів Борі й Жори
А що в цей час КОля робив? Дупою трусив і рекетом займався...
Мені, чесно кажучи, не до вподоби деякі заяви Сюмар, але вибираючи між інтелігенткою і бидло-люмпеном, я у будь-якій ситуації стану на бік інтелігенції!
.
Вывод отсюда один- пшел ты мразь на хрен со своим мнением о нормальных людях. когда сам станешь нормальным (хотя считаю, что с таким интеллектом-никогда) тогда мы, может, тебя послушаем
Спрятаться за пустым ником и изрыгать проклятия - недостойно даже бабы, я не про Женщин и тем более не про Мужчин.
Я - зеркало. Да прибудет вам то, что вы пожелали...