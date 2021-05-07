Тищенко - це хам у кубі. Символ своєї партії. Шкода, що парламент "збагатився" цим любителем гумових жінок, - Сюмар

Нардеп Микола Тищенко є символом своєї партії "Слуга народу" в Раді - немає ні аргументів, ні логіки, ні правил, але є тотальне хамство.

Про це розповіла в інтерв'ю Цензор.НЕТ нардепка "ЄС" Вікторія Сюмар.

"У мене особливе ставлення до Тищенка. Чесно скажу: не пригадую такого хамства в Раді. Я працювала і парламентським кореспондентом, і в минулому скликанні (вже народним депутатом). Але це хам у кубі. Людина, яка тебе штовхне і потім обуриться, що їй тут "заважають" вільно ходити. Що мене особливо обурює, коли виступають представники опозиції, - він просто стає навпроти трибуни і кричить, тупо намагаючись перекричати. ​​Він як символ своєї партії в Раді - немає ні аргументів, ні логіки, ні правил; є нахабне небажання чути і бачити будь-кого і тотальне хамство. Шкода, що історії українського парламентаризму, що бачила багато, довелося "збагатитися" й ось цим любителем гумових жінок і "велюру", - заявила нардепка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тищенко на Закарпатті змусив главу митниці Пожо сказати на камеру, що "угорці - наші друзі". ВIДЕО

З повним текстом інтерв'ю Вікторії Сюмар "Виходить, що нинішня влада витрачає на парламент 6 млн доларів на місяць, які заносяться ззовні" можна ознайомитися тут.

Нагадаємо, в 2019 році нардеп від "Слуги народу" Тищенко вирішив пояснити журналістам "формулу Штайнмаєра" за допомогою аналогії з гумовими жінками: "Берете надувну ляльку... Знаєте, як з нею впоратися? Ні!".

Крім того, нардеп "Слуги народу" Микола Тищенко в розпал карантину влаштував пишну вечірку в ресторані київського готелю Fairmont. Поліція відкрила кримінальне провадження.

Пізніше в мережі з'явилися фото і відео з вечірки, яку народний депутат "Слуги народу" Микола Тищенко влаштував 18 квітня на честь дня народження своєї дружини - Алли Баранівської.

Потім ЗМІ оприлюднили відеорепортаж про вечірку "слуги народу" Тищенка: гості без масок, 5 годин святкування і великий салют.

У підсумку, штраф за вечірку "слуги народу" Тищенка в розпал карантину заплатить готель, і він буде мінімальним.

Наприкінці квітня минулого року Тищенко вже потрапляв у подібний скандал під час локдауну в столиці. Журналісти з'ясували, що його ресторан у центрі Києва приймає ВІП-гостей, попри карантин. Сам Тищенко пояснив: "У ресторані проходять особисті зустрічі. Це такий штаб".