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Новини Політика України
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ВР (11723) Сюмар (263) Тищенко Микола (291)

Тищенко - це хам у кубі. Символ своєї партії. Шкода, що парламент "збагатився" цим любителем гумових жінок, - Сюмар

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Тищенко - це хам у кубі. Символ своєї партії. Шкода, що парламент

Нардеп Микола Тищенко є символом своєї партії "Слуга народу" в Раді - немає ні аргументів, ні логіки, ні правил, але є тотальне хамство.

Про це розповіла в інтерв'ю Цензор.НЕТ нардепка "ЄС" Вікторія Сюмар.

"У мене особливе ставлення до Тищенка. Чесно скажу: не пригадую такого хамства в Раді. Я працювала і парламентським кореспондентом, і в минулому скликанні (вже народним депутатом). Але це хам у кубі. Людина, яка тебе штовхне і потім обуриться, що їй тут "заважають" вільно ходити. Що мене особливо обурює, коли виступають представники опозиції, - він просто стає навпроти трибуни і кричить, тупо намагаючись перекричати. ​​Він як символ своєї партії в Раді - немає ні аргументів, ні логіки, ні правил; є нахабне небажання чути і бачити будь-кого і тотальне хамство. Шкода, що історії українського парламентаризму, що бачила багато, довелося "збагатитися" й ось цим любителем гумових жінок і "велюру", - заявила нардепка.

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З повним текстом інтерв'ю Вікторії Сюмар "Виходить, що нинішня влада витрачає на парламент 6 млн доларів на місяць, які заносяться ззовні" можна ознайомитися тут.

Нагадаємо, в 2019 році нардеп від "Слуги народу" Тищенко вирішив пояснити журналістам "формулу Штайнмаєра" за допомогою аналогії з гумовими жінками: "Берете надувну ляльку... Знаєте, як з нею впоратися? Ні!".

Крім того, нардеп "Слуги народу" Микола Тищенко в розпал карантину влаштував пишну вечірку в ресторані київського готелю Fairmont. Поліція відкрила кримінальне провадження.

Пізніше в мережі з'явилися фото і відео з вечірки, яку народний депутат "Слуги народу" Микола Тищенко влаштував 18 квітня на честь дня народження своєї дружини - Алли Баранівської.

Потім ЗМІ оприлюднили відеорепортаж про вечірку "слуги народу" Тищенка: гості без масок, 5 годин святкування і великий салют.

У підсумку, штраф за вечірку "слуги народу" Тищенка в розпал карантину заплатить готель, і він буде мінімальним.

Наприкінці квітня минулого року Тищенко вже потрапляв у подібний скандал під час локдауну в столиці. Журналісти з'ясували, що його ресторан у центрі Києва приймає ВІП-гостей, попри карантин. Сам Тищенко пояснив: "У ресторані проходять особисті зустрічі. Це такий штаб".

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+26
Люмпени обрали собі подібних. Тобто, бидляків і невігласів
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07.05.2021 09:56
+24
Так кроме тотального хамства это недоразвитое существо по случаю и без демонстрирует свой ужасающе низкий интеллект! И это лицо власти! Дауны, да и только!
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07.05.2021 09:57
+20
Новая методичка для зеленомордых, если не удается отмазать быдлоту партии зеленскага, нужно сравнивать ее с однопартийцами Порошенко, придумывая какие то бредни про "пьяную Сюмар" в данном случае.
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07.05.2021 09:59
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Washington Post

The top U.S. diplomat pledged an increase of U.S. security assistance to Ukraine but also condemned Kyiv's notoriously corrupt political system.
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07.05.2021 09:52 Відповісти
А Зєля думає що ця система нікому на Заході не відома. 😁
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07.05.2021 11:12 Відповісти
Новая методичка для зеленомордых, если не удается отмазать быдлоту партии зеленскага, нужно сравнивать ее с однопартийцами Порошенко, придумывая какие то бредни про "пьяную Сюмар" в данном случае.
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07.05.2021 09:59 Відповісти
Ок, пьяная Сюмар, припустимо. На ранок Сюмар буде тверезою. А Бубочка заснув ідіотом і проснувся ним же .... звичайно, якщо не нюхнув наніч, бо тоді треба множити на коефіцієнт дебілізму. Тищенко - это в хам в кубе. Символ своей партии. Жаль, что парламент "обогатился" этим любителем резиновых женщин, - Сюмар - Цензор.НЕТ 3622
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07.05.2021 10:04 Відповісти
на фб забанили зелесосов, сюда поперли?
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07.05.2021 10:01 Відповісти
Пьяна Сюмар по айкю - це сума трьох айкю зебілів з потоферми СН ім.Арестовича. Тищенко - это в хам в кубе. Символ своей партии. Жаль, что парламент "обогатился" этим любителем резиновых женщин, - Сюмар - Цензор.НЕТ 434
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07.05.2021 10:06 Відповісти
Если не больше )))
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07.05.2021 10:46 Відповісти
Не перебільшуйте - бо то вже цифри з тваринного світу. Тищенко - це хам у кубі. Символ своєї партії. Шкода, що парламент "збагатився" цим любителем гумових жінок, - Сюмар - Цензор.НЕТ 6256
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07.05.2021 10:52 Відповісти
Тобто ти не згоден з нею і вважаєш Колю генієм?))

Ти вважаєш ОЦЕ ОТ нормальним
Тищенко - это в хам в кубе. Символ своей партии. Жаль, что парламент "обогатился" этим любителем резиновых женщин, - Сюмар - Цензор.НЕТ 6645
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07.05.2021 10:07 Відповісти
Тищенко - це хам у кубі. Символ своєї партії. Шкода, що парламент "збагатився" цим любителем гумових жінок, - Сюмар - Цензор.НЕТ 8342
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07.05.2021 10:54 Відповісти
Дійсно, жопа Борі схожа єслі нє на сєвєрноє сіяніє, то по крайнєй мєрє на радугу.

Лесь Подерв'янський. Тріасовий період або пригоди хтивих павіанів Борі й Жори
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07.05.2021 10:59 Відповісти
та ти шо) а клоун як? інтелігент у другій генераціі криворізських совкодрочерів?
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07.05.2021 10:00 Відповісти
Люмпени обрали собі подібних. Тобто, бидляків і невігласів
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07.05.2021 09:56 Відповісти
Так кроме тотального хамства это недоразвитое существо по случаю и без демонстрирует свой ужасающе низкий интеллект! И это лицо власти! Дауны, да и только!
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07.05.2021 09:57 Відповісти
Хам? Он ублюдок и ставленник шута-членограя. Быдло правит бал в Украине
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07.05.2021 09:58 Відповісти
Лучше бы в зеркало глянула...
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07.05.2021 10:02 Відповісти
До чого тут дзеркало? Вона не зовнішність його обговорює.
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07.05.2021 10:07 Відповісти
Колі це б теж не завадило...
Тищенко - это в хам в кубе. Символ своей партии. Жаль, что парламент "обогатился" этим любителем резиновых женщин, - Сюмар - Цензор.НЕТ 464
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07.05.2021 10:08 Відповісти
А чого його твоя партія на мера столиці пхала?
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07.05.2021 10:05 Відповісти
то, что тьі каждому тупому бомжу даешь, маша, не дает тебе права говорить о других
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07.05.2021 10:08 Відповісти
мож просто хобби ??? .. )))) новое , неизведанное..
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07.05.2021 10:08 Відповісти
ему и так каждая даст, вплоть до тибе/ фильтруй базар, любимец афроамериканцев.
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07.05.2021 10:11 Відповісти
БРИГАДА і зелений бандюк тищенко.

Тищенко - это в хам в кубе. Символ своей партии. Жаль, что парламент "обогатился" этим любителем резиновых женщин, - Сюмар - Цензор.НЕТ 5556
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07.05.2021 10:05 Відповісти
Можна одягнутися у костюм від Армані, можна намарафетитися у найдоржчому салоні краси, але нутро босоти не зміниш. Буде просто набріолінена босота у костюмі від Армані.
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07.05.2021 10:06 Відповісти
Походу поломался он у тебя в жопе, бо репетуешь не переставая
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07.05.2021 10:16 Відповісти
Який сам главЗЕбіл, таких і назбирав в свій квартал.
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07.05.2021 10:12 Відповісти
Наш нарід геть зїхів з глузду коли обрав в депутати ВР бандлюка-недоумка Колю Оболонського, який ще відомий як Коля-Котлета, що миє свої лапи в унітазі Тищенко - це хам у кубі. Символ своєї партії. Шкода, що парламент "збагатився" цим любителем гумових жінок, - Сюмар - Цензор.НЕТ 5717
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07.05.2021 10:13 Відповісти
Ну где там честнейший украинский богатырь и патриот Вирастюк, за которого приезжал топить Коля Оболонский? Чего молчит? Чего молчит про Колечку честнейший лидер экс Тартака Положинский? Чего молчит Притулочка? Чего молчит честнейшая партия "@баных п@доров" (с) Д7?
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07.05.2021 10:16 Відповісти
А Положинський що з Кольою Оболонскім дружить? Не чув такого ніби. Він праві погляди має ж ніби, про УПА пісні пише і тд...
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07.05.2021 10:27 Відповісти
Я далеко не фанат Сюмар, але вона викладала в моєму рідному КНУ, стажувалася за кордоном, очолювала українське відділення знаменитого американського фонду "Відродження"...
А що в цей час КОля робив? Дупою трусив і рекетом займався...
Мені, чесно кажучи, не до вподоби деякі заяви Сюмар, але вибираючи між інтелігенткою і бидло-люмпеном, я у будь-якій ситуації стану на бік інтелігенції!
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07.05.2021 10:20 Відповісти
А що ви ще хочете від вуличного гопніка-бандюка з 90 тих , під поганялом - Коля оболонський . ? Тищенко - це хам у кубі. Символ своєї партії. Шкода, що парламент "збагатився" цим любителем гумових жінок, - Сюмар - Цензор.НЕТ 7049 .Ось його справжня -срєда обітанія ( яка його й породила ) а не ВР .
Тищенко - це хам у кубі. Символ своєї партії. Шкода, що парламент "збагатився" цим любителем гумових жінок, - Сюмар - Цензор.НЕТ 5676 .
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07.05.2021 10:34 Відповісти
Конечно, запомнила, в отличии от тебя, зеленогнойного дрочера, у нее нет такой памяти как у вашей братии- как у рыбок гуппи- через 2 сек забыть обо всем, и снова выбирать предателей, насильников, бандюков и воров во власть. Это вы ничего не помните, разве что вам напоминиают регулярно о победобесии, и дедывоевалиможемповторить и о "кровавых преступлениях" Пороха. И то, спроси вас о второй мировой или что же таки Порошенко натворил , кроме ************ криков про дедов и фашиста Порошенко, ни хера не знаете ни историю, ни двух слов не свяжете- что конкретно ПАП сделал, только вонь и срань.. А про политику- тут вы проявляете завидную даже для даунов амнезию- сразу забываете ежедневные зашквары ваших уродливых сук, а котлета коля для вас- это ваш символ счастья и благополучия- воровал, убивал и стал депутатом.
Вывод отсюда один- пшел ты мразь на хрен со своим мнением о нормальных людях. когда сам станешь нормальным (хотя считаю, что с таким интеллектом-никогда) тогда мы, может, тебя послушаем
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07.05.2021 11:55 Відповісти
Мы знакомы?
Спрятаться за пустым ником и изрыгать проклятия - недостойно даже бабы, я не про Женщин и тем более не про Мужчин.
Я - зеркало. Да прибудет вам то, что вы пожелали...
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08.05.2021 00:14 Відповісти
ублюдок окружил себя ублюдками...тварь жидовская...
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07.05.2021 10:50 Відповісти
тищенко - это лицо Украинской политики. Сплошное Быдло начиная с леньки кучмы. ЖЛОБЬЁ КОЛХОЗНОЕ!!!
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07.05.2021 11:18 Відповісти
"Жлобйо" буває різним. Але "жлобйо колхозноє" - це просто діти порівняно зі жлобами міськими. Якраз "Коля Абалонскій" та "Вова Кріварожскій" - яскраві приклади "жлабов гарадскіх".
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07.05.2021 12:21 Відповісти
Хамовитість, некомпетентність і непрофесіоналізм- досягнення влади, її обличчя.
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07.05.2021 11:39 Відповісти
молодець сюмар бо це навіть не партія а зброд тітушок
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07.05.2021 12:59 Відповісти
Монобольшинство приматов
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07.05.2021 13:58 Відповісти
Что вы еще хотели от бандита?
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07.05.2021 14:11 Відповісти
 
 