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Колективний імунітет проти COVID-19 у нас створюють за принципом фільму "Голодні ігри" - хто вижив, той вижив, - Сюмар

Новини Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я

Колективний імунітет проти COVID-19 у нас створюють за принципом фільму

Ключовий провал чинної влади - це провал вакцинації проти коронавірусу.

Про це розповіла в інтерв'ю Цензор.НЕТ нардепка "ЄС" Вікторія Сюмар.

На її думку, міністр охорони здоров'я Максим Степанов зобов'язаний піти у відставку.

"Ось уже кілька тижнів "слуги народу" говорять про те, що потрібно відправляти Степанова у відставку, що вони "все розуміють". До того ж до відставки у нас часто вдаються не як до способу щось виправити, а як до спроби "випустити пару невдоволення". Мовляв, навіть якщо влада помилялася, вона ніби зробила висновки. Але у випадку зі Степановим відставка необхідна навіть з позиції елементарного виживання. Ключовий провал цієї влади - вакцини. Ми наслухалися за час цієї епідемії занадто багато брехні - і це яскрава квінтесенція влади популістів. Про 10 мільйонів тестів, потім про 10 мільйонів вакцин. Вражає різниця між цими заявами і реальністю в життєво важливому для країни питанні. Вражає, що нас штовхають до четвертої хвилі епідемії, тоді як світ поступово повертається до нормального життя. Ну і вражає, що це не веде до обвалу рейтингу влади, що лише підтверджує, що сприйняття політики в українців далеке від раціо", - пояснила нардепка.

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"У мене є джерела, яким я схильна довіряти. Вони говорять про те, що контракти могли бути підписані давно, і вакцини доставлені в країну не в таких мізерних кількостях, якби не бажання окремих чиновників на цьому заробляти, визначати відкат з кожної дози. якщо це так, це вкрай цинічний злочин. Якщо пошукати визначення, то це пряме мародерство на смертях і горі десятків тисяч людей", - акцентувала Сюмар.

"Щоб закупити (вакцини. - Ред.), нам було цілком достатньо того антиковідного фонду, який був створений - але витрачений переважно зовсім не на медицину. Там було достатньо коштів, і на них почали будувати дороги, тоді як країна за місяць втрачає населення маленького містечка ... На дорогах найпростіше заробляти. Складати кеш - головне завдання для багатьох людей у сьогоднішній владі. Дороги - вкрай прості схеми. Ми знаємо синдикати з декількох компаній, які отримують ці величезні підряди. І все це замість того, щоб відразу потрапити в пул країн, які вкладаються в розробку вакцини і першими отримають право на закупівлю цієї вакцини", - продовжила нардепка.

Сюмар зазначила, що нині у світі триває розробка ліків проти ковіду і Україна зобов'язана включитися в цей процес, "щоб потім не з'ясувалося, що ці ліки ми теж отримаємо через 3 роки".

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Водночас вона зазначила, що провал вакцинації проти коронавірусу - це провина не одного Степанова.

"Сьогодні світ живе в умовах "вакцинної дипломатії", коли вага держав і їхніх лідерів визначається можливістю забезпечити вакцинування. Хтось скаже, що Ізраїль і Велику Британію не варто порівнювати з Україною, тоді має сенс врахувати досвід тієї ж Сербії, яка вакцинує всіх своїх сусідів? Не може сьогодні держава функціонувати нормально без розуміння, як створити колективний імунітет. Від цього залежить і економічна ситуація, і робочі місця, і демографія, і вектори розвитку країни", - пояснила нардепка.

"У стилі відомого голлівудського фільму "Голодні ігри". Хто вижив - той вижив. Хто не вижив - ну, так сталося", - констатувала Сюмар.

З повним текстом інтерв'ю Вікторії Сюмар "Виходить, що нинішня влада витрачає на парламент 6 млн доларів на місяць, які заносяться ззовні" можна ознайомитися тут.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+3
когда подавляющее большинство переболеет, а часть издохнет, пархатая Оманская Ишачина объявит о грандиозной победе, снимет гундосик, и быдло снова будет визжать в экстазе.
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07.05.2021 11:09
+2
Израиль расследует контрабанду вакцины от Covid-19 в Украину. 15 января 2021.Когда расследует, узнаем Радуцкий только вор или ещё и контрабандист. В разгар коронавируса "слуга народа" Радуцкий оставил Украину без марлевых масок.- Спекуляцию Радуцкого, который совершил преступление против государства, расследует СБУ.
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07.05.2021 10:39
+2
"Лох 73% - должен страдать". Девиз партии слуга народа!
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07.05.2021 10:55
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Израиль расследует контрабанду вакцины от Covid-19 в Украину. 15 января 2021.Когда расследует, узнаем Радуцкий только вор или ещё и контрабандист. В разгар коронавируса "слуга народа" Радуцкий оставил Украину без марлевых масок.- Спекуляцию Радуцкого, который совершил преступление против государства, расследует СБУ.
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07.05.2021 10:39 Відповісти
"Плуг. Дверь. 34 марта 1967 года. Скандал. Тигр" - ось так ви сформували Ваш пост. Набір слів, який НІЧОГО не має спільного з матеріалом новини.
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07.05.2021 11:11 Відповісти
Вор должен сидеть в тюрьме. А не в ВР.
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07.05.2021 11:23 Відповісти
"Лох 73% - должен страдать". Девиз партии слуга народа!
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07.05.2021 10:55 Відповісти
когда подавляющее большинство переболеет, а часть издохнет, пархатая Оманская Ишачина объявит о грандиозной победе, снимет гундосик, и быдло снова будет визжать в экстазе.
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07.05.2021 11:09 Відповісти
Яка турбота! Коллективный иммунитет от COVID-19 у нас создают по принципу фильма "Голодные игры" - кто выжил, тот выжил, - Сюмар - Цензор.НЕТ 6983
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07.05.2021 11:10 Відповісти
При попытке вакцинироваться я столкнулась с вопиющим пофигизмом и некомпетентностью медработников.Ни помощи,ни совета,ни выслушать-разобраться - лишь бы быстро отфутболить ии сес ть пить чай.
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07.05.2021 11:32 Відповісти
https://www.057.ua/news/3096033/vraci-prosat-najti-koncentrator-dla-ih-rodstvennikov-intervu-s-harkovskim-volonterom-o-situacii-s-covid-19-v-oblasti-foto
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07.05.2021 11:37 Відповісти
Ну, в нас цілу службу Мінбудьздоров'я за таким принципом зреформували - і нічьо, - пані депутатка (тоді від нарфронту) не мала нічого проти. Навіть після того, як ті нищівні реформи відмовився очолювати її парткрепівник Яценюк...
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07.05.2021 12:26 Відповісти
Не стоит печалиться и воспринимать всерьез рейтинги поддержки власти. В мае 2013 года тот же Центр им. Разумкова давал следующие рейтинги: " В.Янукович имеет поддержку 23,4% респондентов среди тех, кто намерен принять участие в выборах, второе место у Ю.Тимошенко (16,3%), лидер партии "УДАР" Виталий Кличко получает 15,5% , глава парламентской фракции "Батькивщина" Арсений Яценюк - 8,4%, глава Всеукраинского объединения "Свобода" Олег Тягнибок - 6,7%, лидер Компартии Украины Петр Симоненко - 6,6%, внефракционный нардеп Петр Порошенко - 3,4%, парламентарий от фракции "Батькивщина" Анатолий Гриценко - 1,3%. Опубликование рейтинга Янелоха перед визитом Блинкена и Нуланд, это как бы намек, что не время Нуланд раздавать печеньки.
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07.05.2021 13:24 Відповісти
 
 