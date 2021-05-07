Температура Землі в 2020 році досягла найвищого рівня за 3 млн років, - ООН

Температура планети Земля в 2020 році досягла рекордно високого рівня за 3 мільйони років, і поточних зобов'язань країн зі скорочення викидів парникових газів недостатньо, щоб запобігти кліматичній катастрофі.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш.

"Минулий рік став ще одним безпрецедентним періодом екстремальних погодних і кліматичних катаклізмів. Концентрація вуглекислого газу знову піднялася до нового максимуму - на 148% вище доіндустріального рівня", - наголосив високопосадовець.

Так, за словами Генсека ООН, йдеться про найвищий за останні 3 мільйони років рівень, "коли температура на Землі були вища на 3 градуси, а рівень моря – вищим на приблизно 15 метрів".

Таким чином, як наголошує Гутерріш, "ми як і раніше рухаємося до катастрофічного підвищення температури на 2,4 градуса до кінця сторіччя".

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Генсек ООН додав, що з огляду на ці обставини "ми стоїмо на краю прірви".

"Але якщо ми будемо працювати спільно, ми можемо запобігти найгіршим наслідкам дестабілізації клімату і використовувати відновлення після пандемії, щоб встати на більш чистий і зелений шлях розвитку", - вважає Гутерріш.

Варто нагадати, що американський президент Джо Байден заявив, що США планують домогтися зменшення викидів вуглецю в атмосферу до 2030 року принаймні вдвічі, а до середини цього століття – досягнути нульових викидів.

Нагадаємо, у грудні 2019 року лідери країн ЄС підтримали запропонований Єврокомісією амбітний план перетворення Європи на перший кліматично-нейтральний континент до 2050 року. "Зелена угода" ЄС передбачає декілька напрямків "зеленої трансформації", включаючи технологічний розвиток промисловості, інноваційні підходи до зниження обсягів шкідливих викидів, підвищення енергоефективності, запровадження циркулярної економіки, пошук поновлювальних та нових джерел енергії, наприклад, водневих технологій, які будуть альтернативою традиційним вуглецевим природним ресурсам.