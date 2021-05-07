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Температура Землі в 2020 році досягла найвищого рівня за 3 млн років, - ООН

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Температура Землі в 2020 році досягла найвищого рівня за 3 млн років, - ООН

Температура планети Земля в 2020 році досягла рекордно високого рівня за 3 мільйони років, і поточних зобов'язань країн зі скорочення викидів парникових газів недостатньо, щоб запобігти кліматичній катастрофі.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш.

"Минулий рік став ще одним безпрецедентним періодом екстремальних погодних і кліматичних катаклізмів. Концентрація вуглекислого газу знову піднялася до нового максимуму - на 148% вище доіндустріального рівня", - наголосив високопосадовець.

Так, за словами Генсека ООН, йдеться про найвищий за останні 3 мільйони років рівень, "коли температура на Землі були вища на 3 градуси, а рівень моря – вищим на приблизно 15 метрів".

Таким чином, як наголошує Гутерріш, "ми як і раніше рухаємося до катастрофічного підвищення температури на 2,4 градуса до кінця сторіччя".

Також читайте: Кабмін прокоментував зміни клімату в Україні: збільшення концентрації вуглекислого газу і спалювання викопних видів палива

Генсек ООН додав, що з огляду на ці обставини "ми стоїмо на краю прірви".

"Але якщо ми будемо працювати спільно, ми можемо запобігти найгіршим наслідкам дестабілізації клімату і використовувати відновлення після пандемії, щоб встати на більш чистий і зелений шлях розвитку", - вважає Гутерріш.

Варто нагадати, що американський президент Джо Байден заявив, що США планують домогтися зменшення викидів вуглецю в атмосферу до 2030 року принаймні вдвічі, а до середини цього століття – досягнути нульових викидів.

Нагадаємо, у грудні 2019 року лідери країн ЄС підтримали запропонований Єврокомісією амбітний план перетворення Європи на перший кліматично-нейтральний континент до 2050 року. "Зелена угода" ЄС передбачає декілька напрямків "зеленої трансформації", включаючи технологічний розвиток промисловості, інноваційні підходи до зниження обсягів шкідливих викидів, підвищення енергоефективності, запровадження циркулярної економіки, пошук поновлювальних та нових джерел енергії, наприклад, водневих технологій, які будуть альтернативою традиційним вуглецевим природним ресурсам.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+14
Выпускайте, уже, Грету из клетки.
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07.05.2021 09:49
+9
Да не трогайте девочку! ей психозы лечить надо, а вы ее без намордника на людей выпускаете!
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07.05.2021 09:55
+7
"Температура Землі в 2020 році досягла найвищого рівня за 3 млн років, - ООН" - у них явно температура десь 39-40 ,маячня вже котрий рік!
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07.05.2021 10:04
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Ога, окакже, конечно.
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07.05.2021 09:45 Відповісти
не, это не предел
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07.05.2021 10:03 Відповісти
Та воно й так видно,по термометру.
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07.05.2021 09:46 Відповісти
у нас в ОДЕССЕ ЗА 5 лет эта зима была зимой полтора месяца а не осень-весна как обычно...бабло надо выдурить они жили 3 ляма лет тому назад и знают какая была температурва дуны ля обычный висрус Ковыду вон шо наробыв а они терраформатирование гадают что да как....
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07.05.2021 09:58 Відповісти
Где то читал что 1,5 млн лет назад температура была на 13 градусов выше чем в 2020 г. Температура Земли в 2020 году достигла самого высокого уровня за 3 млн лет, - ООН - Цензор.НЕТ 6798
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07.05.2021 09:47 Відповісти
Так и есть, планета остывает потихоньку.
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07.05.2021 10:16 Відповісти
Выпускайте, уже, Грету из клетки.
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07.05.2021 09:49 Відповісти
Да не трогайте девочку! ей психозы лечить надо, а вы ее без намордника на людей выпускаете!
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07.05.2021 09:55 Відповісти
Я вот сижу в теплых носках мерзну.
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07.05.2021 09:56 Відповісти
пройдись, их не снимая
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07.05.2021 10:00 Відповісти
Бояры попей для сугреву... Температура Землі в 2020 році досягла найвищого рівня за 3 млн років, - ООН - Цензор.НЕТ 5176
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07.05.2021 10:11 Відповісти
поэтому и корону запустили... уж больно много народу дышит...тепла нагоняет...
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07.05.2021 09:58 Відповісти
отличный пример кацапского мышления Температура Землі в 2020 році досягла найвищого рівня за 3 млн років, - ООН - Цензор.НЕТ 3832
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07.05.2021 10:24 Відповісти
Заголовок не соответствует сказанному. Одни сморозили куйню, а другие копипастят не вникая.
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07.05.2021 09:59 Відповісти
Как-бы деревья надо высаживать?)
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07.05.2021 10:00 Відповісти
На самом деле мы движемся в эру глобального похолодания, надвигается тысячилетний и столетний цикл и только благодаря технике и выбросам Земля еще как-то согревается. Но не расслабляйтесь , похолодание может наступить за считанные часы или дни. Почитайте научную литературу, а не псевдонаучный ВОЗ, ООН...
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07.05.2021 10:01 Відповісти
Кожен помира наодинці..............незалежно від воз... Температура Землі в 2020 році досягла найвищого рівня за 3 млн років, - ООН - Цензор.НЕТ 8667
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07.05.2021 10:07 Відповісти
,,похолодание может наступить за считанные часы или дни,, угу,смотрите документальный фильм,,Послезавтра,,🤣
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07.05.2021 10:37 Відповісти
До речі Гольфстрім слабшає.....
Так що фільм не зовсім фантастичний
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07.05.2021 17:33 Відповісти
"Температура Землі в 2020 році досягла найвищого рівня за 3 млн років, - ООН" - у них явно температура десь 39-40 ,маячня вже котрий рік!
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07.05.2021 10:04 Відповісти
Когда коту нефик делать -он лижет яйца......
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07.05.2021 10:09 Відповісти
Трохи не так -як має вільну хвилину. Температура Землі в 2020 році досягла найвищого рівня за 3 млн років, - ООН - Цензор.НЕТ 8901 Температура Землі в 2020 році досягла найвищого рівня за 3 млн років, - ООН - Цензор.НЕТ 8901
Але має певну мету - гігієна.
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07.05.2021 10:14 Відповісти
Всем хоцца кушать, этим тоже!
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07.05.2021 10:08 Відповісти
Может, это, человечеству по всей планете, лучше, ну всякие там деревья и растения надо высадить взамен уничтоженных? Это же они поглощают углекислый газ, а выделяют кислород. Концентрация углекислого газа от растительности напрямую зависит, а не от разных запретов на выбросы всякие.
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07.05.2021 10:08 Відповісти
Ты с дурдома пишешь? Попробуй там в палате законопатить окна и двери , наставить зелени в горшках. Это и будет модель планеты Земля, где ты сдохнешь от собственного углекислого газа приблизительно через месяц, сколько бы ты не добавлял горшков...
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07.05.2021 10:16 Відповісти
какой у тебя правильный ник!
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07.05.2021 10:28 Відповісти
Вас тоже можем вылечить.
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07.05.2021 15:45 Відповісти
Может в вашей больнице всё не так. А на нашей планете, растения за миллионы лет сделали нам необходимый газовый состав по такому принципу. Вода + Углекислый газ + Свет = Углеводы + Кислород. А это вот тебе, химическая формула фотосинтеза 6СО2 + 6Н2О = С6Н12О6 + 6О2
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07.05.2021 13:19 Відповісти
дальше что? Докажите мне, как с помощью исследования изотопов можно определить температуру поверхности Земли 3 млн лет назад . Потому что совсем недавно"учёные" доказывали что крысы зарождаются на помойках сами по себе, минуя процесс зачатия у двух крыс.
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07.05.2021 15:49 Відповісти
Да я и не спорю с вами всеми. Что там было 3 млн лет назад, никто не сможет не подтвердить не опровергнуть. А вот за прошедшее столетие, несомненно жизнь человека изменилась так, как будто он переселился на другую планету. Гармония с природой нарушена. Надо бы одуматься, может даже сделать шаг назад. К примеру, зачем нам искать воду на марсе. Лучше бы пустыни за эти деньги орошали. Человечество сообща могло бы сделать рай на земле, но мы даже вакцину от ковида, друг от друга прячем и торгуем ею.
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07.05.2021 16:37 Відповісти
Это днем они поглощают углекислый газ, а ночью очень даже его выделяют Температура Землі в 2020 році досягла найвищого рівня за 3 млн років, - ООН - Цензор.НЕТ 6599
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07.05.2021 10:30 Відповісти
Не не не, это не у всех видов!
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07.05.2021 15:51 Відповісти
Ярик, нам кизда!
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07.05.2021 10:11 Відповісти
Промывка мозгов продолжается, срочно всем по электромобилю, ветровой турбине и солнечной батарее за кучу денег.
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07.05.2021 10:15 Відповісти
сотовые телефоны тоже стоили кучу денег. До поры до времени.
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07.05.2021 10:18 Відповісти
Что вы все тупите, умники? При чем тут Украина, или ваш Мухосранск до глобального потепления на планете Земля? Ледники быстро таят. Многие уже растаяли. Нарушается экосистема. И это только начало. Во многих местах, где торнадо наблюдали по ТВ, или в Ютюбе сейчас на себе испытывают этот ужас. В частности в Канаде. Как можно быть настолько ограниченным в 2021 году, чтобы опять плести о заговорах рептилоидов?
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07.05.2021 10:16 Відповісти
Главный источник вредных выбросов в атмосферу-Китай, вот с ним и договаривайся, гутереш, или кишка тонка
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07.05.2021 10:17 Відповісти
А при чём тут Китай, если заказчики товаров европейские и американские компании.
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07.05.2021 10:20 Відповісти
Бздишь кетайцев? Температура Землі в 2020 році досягла найвищого рівня за 3 млн років, - ООН - Цензор.НЕТ 653
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07.05.2021 10:28 Відповісти
Температура Землі в 2020 році досягла найвищого рівня за 3 млн років, - ООН - Цензор.НЕТ 75Интересует как этот балабол измерял температуру 2 млн лет назад.
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07.05.2021 10:24 Відповісти
Запросто, по геологическим отложениям Температура Землі в 2020 році досягла найвищого рівня за 3 млн років, - ООН - Цензор.НЕТ 2374
Осбенно эффективны глубинные пробы толщи льда.
В школу приxодилось в детстве xодить? Температура Землі в 2020 році досягла найвищого рівня за 3 млн років, - ООН - Цензор.НЕТ 7232
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07.05.2021 10:27 Відповісти
по геологическим отложениям определяют возраст а не температуру, школу прогуливал?
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07.05.2021 11:00 Відповісти
А тебя случаем не интересует, каким образом в процессоре от ПК размером 2 х 2 сантиметра размещены миллиарды транзисторов? Ну понятно, это же само собой разумеющееся. Подумаешь, разместить миллиарды транзисторов в кремнии размером в ноготь, или слетать на Луну и обратно. Да раз плюнуть.
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07.05.2021 10:29 Відповісти
эта информация общеизвестна и доступна.
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07.05.2021 11:01 Відповісти
"Общеизвестна и доступна" не означает, что ты знаешь, как все устроено и как работает. И то, что для тебя информация не "общеизвестна и доступна" не означает, что она ложная. Кто виноват в том, что ты не интересуешься географией, биологией и геологией?
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07.05.2021 11:24 Відповісти
ты не интересуешься.Кто виноват?
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07.05.2021 11:25 Відповісти
Кто-кто! Психиатрическая больница No1 ! Плохо лечат! Температура Землі в 2020 році досягла найвищого рівня за 3 млн років, - ООН - Цензор.НЕТ 7446
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07.05.2021 11:33 Відповісти
Все тебе виноваты! Размечтался ты, но мы тебя вылечим, только колёсики вовремя пей.
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07.05.2021 11:35 Відповісти
У нас в Мельбурне была самая длинная и холодная из всех зим на памяти.
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07.05.2021 10:25 Відповісти
сколько кубов газа спалил за зиму?
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07.05.2021 11:42 Відповісти
Температура Землі в 2020 році досягла найвищого рівня за 3 млн років, - ООН - Цензор.НЕТ 4280
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07.05.2021 11:51 Відповісти
в чём дело, товарищ? В зоопарке что ли?
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07.05.2021 12:06 Відповісти
В цирке, таварисч, в цирке. Многовато клоунов развелось. У вас что, брачный сезон недавно был?
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07.05.2021 13:14 Відповісти
а вам то что? Интересуетесь спариваниями?
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07.05.2021 15:52 Відповісти
Лень лезть в счета. А зачем тебе это ?
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07.05.2021 12:13 Відповісти
Интересуюсь расходом газа в самую холодную зиму в Мельбурне.
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07.05.2021 12:21 Відповісти
Эта цифра будет бессмысленной, по двум причинам:
- у нас в доме комбинированное отопление: есть и газ, и кондиционеры reverse cycle;
- с Украиной сравнивать нельзя, поскольку у нас зимние температуры другие (киевский октябрь в среднем), и конструкции домов другие (двойных рам нет, стёкла тоньше советского стандарта раза в два где-то; стены в один кирпич).
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07.05.2021 12:25 Відповісти
і це на багатющому континенті!
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07.05.2021 17:39 Відповісти
Так у вас зима через місяць?
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07.05.2021 12:00 Відповісти
По расписанию - да.
Я про прошлую зиму. Она была такая длинная что первая по-настоящему жаркая неделя была в конце февраля, хотя должна была состояться в конце ноября.
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07.05.2021 12:15 Відповісти
Чёй-то не верится. А когда ж викинги (или кто другой) Гренландию Гренландией (т.е. "зелёной землёй") назвали, если сейчас, во время температурного максимума за 3 миллиона лет, на Гренландии километровые ледники и вечная мерзлота?
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07.05.2021 10:28 Відповісти
полюс мігрує потроху.
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07.05.2021 10:39 Відповісти
Леса перестаньте уничтожать, а ещё лучше законодательно закрепите, каждому посадить дерево...и ухаживать.
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07.05.2021 10:31 Відповісти
И цепкой к тому дереву пристегнуть...тоже законодательно...да?? Шоб уже наверняка.. Температура Землі в 2020 році досягла найвищого рівня за 3 млн років, - ООН - Цензор.НЕТ 1381
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07.05.2021 11:05 Відповісти
Лет через 30 цепью сами будут прицеплять, чтобы дерево не украли.
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07.05.2021 11:27 Відповісти
Ну посадити зрозуміло, доглядати фруктові чи горіхи теж, а як доглядати за сосною чи буком?
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07.05.2021 12:02 Відповісти
Вся проблема в людях, як не зріжуть, так зламають. Тому і приглядати потрібно.
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08.05.2021 00:09 Відповісти
Ага... по ночах біля нуля або мінусовая тем -ра , в день 5-7 град (!) і це у Травні !!! Де ж курва той самий високий уровень???
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07.05.2021 10:37 Відповісти
зараз мінімум 11 річного циклу активності Сонця, подивимось як через 5-6 років ужарить.. це ж мабуть теж впливає на температуру. на максимумі літо 14-15 було просто пекельним в прямому і переносному сенсі
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07.05.2021 11:42 Відповісти
сваримся скоро всмятку..., блин самый удобный период, чтоб заставить все пустыни солнечными батареями и пусть подавятся своей нефтью...
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07.05.2021 10:38 Відповісти
якщо той гутереш справді говорив за температуру Землі а не за середню температуру атмосфери планети, то поставте йому двійку (краще одиницю) і вигоніть нафік навоз прибирати.
Температура атмосфери дуже залежить від діяльності нашого Сонця. В останні роки Сонце помітно пекучіше. Очевидно сонячний вітер більш інтенсивний. А це впливає не тільки на температуру. Це вплива на людей із хронічними захворюваннями. Та на подібних ківі чи іншим гутерешам. От вони і несуть бред у маси. Бо у них є можливість той ідіотизм озвучувати.
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07.05.2021 10:46 Відповісти
Главное побольше лапши навешать тупым невежественным масам. И бабло потечет рекой еще больше чем от короны...
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07.05.2021 10:52 Відповісти
Вот оно что. То-то зебобики буянят, покоя нет дуралеям...
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07.05.2021 11:02 Відповісти
интересно кто и чем ее мерял 3 млн лет назад?
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07.05.2021 11:07 Відповісти
А как жарко то этой зимой и весной было!( особенно в платёжках за отопление)
Аж газ подорожал!
Но, *****, лето пришло и опять завели песню о *********** потеплении.
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07.05.2021 11:08 Відповісти
Ледниковый период наступит после уничтожения лесов, это будет послезавтра.
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07.05.2021 11:29 Відповісти
Да уж, ООН серьёзная организация, мониторит температуру на планете уже три миллиона лет. ))
А свои, "коммерческие", интересы в этом заявлении случайно не присутствуют?
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07.05.2021 12:49 Відповісти
Більше половини коментів дурні, або провокаційні.
"Магія чисел" - як не крути, але 3/4 від усього населення України недоумки.
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07.05.2021 12:50 Відповісти
Бред бред и ещё раз бред
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07.05.2021 12:51 Відповісти
Наверняка вырезали конец сообщения, где было: Для борьбы с катастрофическим потеплением срочно переведите 100 евро на Киви-кошелек *****!
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07.05.2021 14:52 Відповісти
Тут что ,одни идиоты?Я помню в детстве какие зимы были! 40-45 лет назад! Углекислого газа больше?Зай идите в теплицу и посмотрите на температуру внутри и снаружи и поймете что такое парниковый эффект. А еще никто не задумывался, что газ, уголь, нефть - это законсервированная живыми существами энергия солнца? Она ситно миллионов лет запасалась ! А мы ее за сотню лет использовали! А куда она делась? В ТЕПЛО! ВСЯ ЭНЕРГИЯ ВЫРАБАТЫВАЕМАЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВОМ ИДЕТ В ТЕПЛО! А теперь сядьте голой задницей на сковородку и подумайте! Может хоть так дойдет!
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19.07.2021 00:48 Відповісти
Кстати атомные электростанции тоже в итоге вырабатывают чистый продукт - тепло!
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19.07.2021 00:50 Відповісти
 
 