Візит глав МЗС країн Бенілюксу на Донбас демонструє непорушну солідарність з Україною на тлі дестабілізаційних дій РФ, - Кулеба

Візит міністрів закордонних справ Бельгії, Нідерландів і Люксембургу на Донбас демонструє солідарність з Україною на тлі дестабілізаційних дій РФ.

Про це на своїй сторінці у Twitter написав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ.

"Радий вітати в Києві колег із Бельгії Софі Вільмес, Люксембургу Жана Ассельборна та Нідерландів Стефа Блока. Їхній візит, і особливо вчорашня поїздка до лінії розмежування в Луганській області, демонструє непорушну солідарність з Україною на тлі дестабілізаційних дій Росії", - написав він.

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Фото: Кулеба/Twitter