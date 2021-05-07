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візит (1292) Луганщина (4412) МЗС (3559) Донбас (21733) Кулеба Дмитро (3156) Блок Стеф (21) Ассельборн Жан (9)

Візит глав МЗС країн Бенілюксу на Донбас демонструє непорушну солідарність з Україною на тлі дестабілізаційних дій РФ, - Кулеба

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Візит міністрів закордонних справ Бельгії, Нідерландів і Люксембургу на Донбас демонструє солідарність з Україною на тлі дестабілізаційних дій РФ.

Про це на своїй сторінці у Twitter написав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ.

"Радий вітати в Києві колег із Бельгії Софі Вільмес, Люксембургу Жана Ассельборна та Нідерландів Стефа Блока. Їхній візит, і особливо вчорашня поїздка до лінії розмежування в Луганській області, демонструє непорушну солідарність з Україною на тлі дестабілізаційних дій Росії", - написав він.

Візит глав МЗС країн Бенілюксу на Донбас демонструє непорушну солідарність з Україною на тлі дестабілізаційних дій РФ, - Кулеба 01

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Візит глав МЗС країн Бенілюксу на Донбас демонструє непорушну солідарність з Україною на тлі дестабілізаційних дій РФ, - Кулеба 02
Візит глав МЗС країн Бенілюксу на Донбас демонструє непорушну солідарність з Україною на тлі дестабілізаційних дій РФ, - Кулеба 03
Візит глав МЗС країн Бенілюксу на Донбас демонструє непорушну солідарність з Україною на тлі дестабілізаційних дій РФ, - Кулеба 04
Фото: Кулеба/Twitter

Візит глав МЗС країн Бенілюксу на Донбас демонструє непорушну солідарність з Україною на тлі дестабілізаційних дій РФ, - Кулеба 05

Автор: Наталя Джума
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хорошо. зрады нет.
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07.05.2021 20:44 Відповісти
 
 