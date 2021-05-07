Влада використовує популістський стиль дебілізації країни. Усе, як у серіалі, примітивному і видовищному, - Сюмар
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Чинна влада ухиляється від серйозних дискусій і від будь-яких серйозних форматів: "вони не готові брати на себе жодної відповідальності".
Про це розповіла в інтерв'ю Цензор.НЕТ нардепка "ЄС" Вікторія Сюмар.
Нардепка зазначила, що стиль чинної влади - "це популістський стиль дебілізації країни".
"Тому що прості і примітивні тези, - чим вони простіші, тим більше шансів, що в них повірять маси. Це такий собі більшовизм на рівні риторики. І це відхід від серйозних дискусій, і від будь-яких серйозних форматів. Реальних експертів замінили ЛОМами в соцмережах з оплатою за кожен написаний пост. Пресконференції та круглі столи - відосиками. Пошук суспільного договору і консенсусу - піарними темами у форматі засідань РНБО саме під телешоу. Усе в стилі серіалу, примітивного, але видовищного. Вся країна як і раніше в глядачах", - пояснила вона.
"Я дуже уважно стежу за лексикою. За два роки мало що змінилося. Вони не готові брати на себе жодної відповідальності, що є першою ознакою цілковитої інфантильності. Досі - "ви все брешете, у всьому винні попередники, досі війна, бо на ній хтось заробляє (правда, вже незрозуміло хто), а ми чесні і щиро хочемо миру". Ну і "ми - єдина влада, яка витягує країну після 30 років болота, і єдина влада, яка не краде", - додала Сюмар.
З повним текстом інтерв'ю Вікторії Сюмар "Виходить, що нинішня влада витрачає на парламент 6 млн доларів на місяць, які заносяться ззовні" можна ознайомитися тут.
Будь ласка, зачекайте...
когда z@ды брали на себя ответственность
эти подлый народец племя Рабов Египта
сбежавшее из рабства которое Бог 53 года водил вокруг костра в песках одного
пляжа и потом проклял ---поняв что не с теми связался и сказал---- ни одна
падаль не узреет при жизни ту Землю--
что я им пообещал... дебилизация евреев это кровосмешение инцесты родственные
браки между прямыми родственниками второй очередей линии родства - что часто
влечет рождение даунов имбецилов людей с отставанием в развитии… у меня сверху выше этажом семейка евреев родственный кровный брак-и результат ребенок полностью неадекватный к жизни….
пытаются состругать второго --но не дает видимо Бог... и таки да в семье полный
какофония--- грошей богато связи с родней в Германии а поговорив с ними узнаешь
что таки да все трошки с приветом...причем
не по приколу... за 58 лет своей жизни и живя в чудном городке Адессе
где евреев не было разве что в городских туалетах насмотрелись на всякий дебилизм
теперь вся Украина и власть это огромный такой одесский трамвай или автобус или проход с торговцами на Привозе...но родом из Кривой
Козы что вообще то бррр у нас в Адессе хоть была трошки интеллигенция- а то
пардонес быдло...
1. Баллада про горящую шапку.
Руководитель военной разведки Чехии Ян Бероун заявил, что РФ стала отрицать данные о своей причастности к взрывам на военных складах еще до того, как с соответствующими обвинениями выступили глава правительства Андрей Бабиш и вице-премьер Ян Гамачек.
В свою очередь, власти Чехии планируют вынести свои подозрения в адрес РФ по поводу инцидента во Врбетице на неформальный саммит ЕС, который состоится 8 мая.
"День победы" безнадежно испорчен.
2. Там, где украинцы видят могильные кресты, там любителям пломбира мерещатся "плюсы".
Судя по бегущей ленте в ФБ, быдлом выбранный "простой парень из народа", обычный долларовый оффшорный мультимиллионер Зеленский, который принципиально не платит налоги в Украине, чтобы ни копейки не попало на пенсии и зарплаты собственных избирателей, снова нес лютую муйню. Никогда такого не было, и вот опять.
У ЗЕ-дебила на встече с польским лидером выпал наушник суфлера, и он начал что-то нести "из головы". Из той самой, в которую он ест и нюхает.
В последнее время тема "совка" встала из могилы и начала трясти своими "прелестями" - как все было офигеть, мир, дружба, жвачка, как щи ели одним лаптем, и так далее. Не возникает никаких сомнений, что это технология мышебратьев. А когда еще президент, неважно, - осознано или в силу своего кретинизма, - ищет в совке "плюсы", пиши пропало.
По всей видимости, припи...енту неизвестно, что по разным подсчетам, в СССР было репрессировано и уничтожено более 100 млн. человек.
В Украине только в 1933 году одним голодом было убито более 8 млн.
Это не считая расстрельные тройки и уничтожение всего украинского. В чем здесь плюсы, а в чем минусы - вопрос риторический, но он часто гундосит про космос.
Королев - это, наверное, плюс, а сломанная Королёву в тюрьме челюсть чекистским кирзачем - это минус.
Взорвавшийся Чернобыль - это минус, но то, что детей бесплатно отправили на море - это плюс.
Постоянная погоня за "дефицитом" - это минус, но уважение ко всему импортному - это плюс.
Всего три телеканала на огромную страну - это плюс, но то, что работали они до 23.00 - это минус.
Пустые мясные отделы - это минус, но драки в очередях за водкой - это плюс.
Когда ты покупаешь себе что-нибудь из одежды не то, что тебе нравится - это минус, но то, что это тебе подошло по размеру - это плюс.
В СССР не было секса - это минус, но плюсом для себя Вова может считать лишь то, что отсутствовали презервативы, что послужило основным фактором появления Вовы на свет Божий.
3. В каждой непонятной ситуации - набрасывай на Пороха.
Обратил внимание на одну закономерность. После каждого факапа бубочки, сразу включается вентилятор и направляется в сторону Порошенко. Так было и в этот раз. После обсирона ЗЕли в Польше, ТСН и другие помойки запустили "разгромную" статью: "Порошенко контролировал шесть оффшоров для покупки ценных произведений искусства - OCCRP."
Само "расследование" - это чистой воды манипуляция. Это ссылка на "отличную работу" от OCCRP, где вы не увидите ни документа, ни сертификата, ни ссылки на декларации.
Вы увидите сплошное бла-бла-бла со ссылкой на другую такую же манипулятивную публикацию от Graham Stack.
Сам же автор Graham Stack - "серьезный" журналист, в ФБ у него аж 41 подписчик.
Сам он - подписан на BIHUS. info, на телеканал Дождь и на Зеленского. Также, у "мирового" журнаГлиста есть страничка вКонтакте.
В общем, было интересно. Вообразите: эти дегенераты не могут даже нормальный вброс на Порошенко сделать, чтобы 15-и минутный переход по ссылкам не привел в ОПу и вконтактик. Вся их сколько-нибудь продуманная активность, может быть только с подачи извне. Сами они умеют только в спи....ить и в спи....еть.
Независимые члены Наблюдательного совета компании усложнили задачу и направили письмо премьер-министру, где обращают внимание на нарушение закона: о противодействии коррупциии "при назначении Витренко и конфликт интересов между новым и.о. председателем правления и Наблюдательным советом". После чего, члены комитета по выбору наблюдательных советов прекратили работу в Украине до тех пор, пока не будет ясности в отношении плана действий по реформе корпоративного управления. Чем окончательно поставили Шмыгаля в партер.
А Коболев сообщил, что на момент его увольнения на счетах компании было более 2 миллиардов долларов свободных денежных средств. В то же время, в подземных хранилищах - 7 миллиардов кубометров природного газа, принадлежащего Нафтогазу.
Теперь внимательно следим за руками.
5. "Сбитый летчик" обоссал "величайшего лидера современности".
Порох смог обставить все так, чтобы Блинкен и Нуланд до встречи с бубочкой встретились с главами фракций. На встрече Порошенко и Блинкена не было переводчиков. Часть лидеров фракций сидела молча, чтобы не опозориться. Юля, например, улыбалась и со всем соглашалась. Это называется дипломатическая хитрость.
Это было очень тонко - пригласить на встречу людей, которые не знают английского, поэтому могут только кивать гривой, но при этом формальность соблюдена.
Это выглядело так, что других лидеров фракций пригласили, чтобы легализовать встречу Блинкена с Порошенко. Что именно обсуждали Госсекретарь США и седьмой президент Украины, можно почитать на странице Порошенко. Там много чего интересного.
Теперь перейдем к бубочке.
Еще до вчерашнего вечера, зекоМанда надеялась, что из-за Ермака встреча с "визитерами из США" не состоится. Бубочка совсем не готовился, даже текст не подготовил. Но американцы, переступив через "парашют", таки пришли на встречу. И как только начались вопросы от американцев - бубочка поплыл, а после вопроса про Джулиани - язык тела "величайшего" криком кричал: мама, роди меня обратно. Глаза забегали, что чуть с орбит не выпали, весь бледный, дрожит, заикается, лепечет, что попало. Сложилось впечатление, что все его ночные кошмары воплотились в этой встрече тет-а-тет. А обосрался так, что остальные за столом почувствовали запах. Таким перепуганным, бубочку еще не видели. Очень удачная встреча.
Вот не могу понять: где они прячут того умного, прозорливого президенты, за которого все еще готовы голосовать 31% населения. И нафига нам и всему миру показывают тупого дебила, который не в состоянии без суфлера сказать что-то связное и понятное. Потому, что получается, что Порох, не считая Епифания - был единственным взрослым дядей, который принимал американскую делегацию. Сегодняшние дипломатические встречи делегаций и высоких лиц прошли строго в определенном порядке по значимости лица, с которым встречаются и приоритетности встречи.
Образно говоря - от вершины и далее вниз по склону. И это о многом говорит.
6. Пехота - это основной род войск, который в данную минуту сдерживает врага на востоке Украины. Это сложно, но оно того стоит. С праздником, наши родненькие. Всегда возвращайтесь живыми.
Мы Вас ждем!
P.S. Все буде Україна! Я дізнавався...
Слава Україні!
І.Лютий
ко-ко-ко.
Чому думка умовного потапа подається провладним 1+1 (до речі, чому не написали,я ку партію вони лобіюють), як важливіша за думку відомих вчених чи героїв АТО?
Вас це влаштовує?
І так, для довідки, більшість із названих мною прізвищ - ніфіга не порохоботи, не показуй свою тупість і необізнаність з матчастиною!))
https://petition.president.gov.ua/petition/114822?fbclid=IwAR077C8qbct7TuWaOy9qTjkYweqE7ze7jNEMbjUNRA6bPMhoKk5gS2shXZ0
Какое может быть Достоинство, когда воры и бандиты времен яныка вернулись править Украиной!???
Если в конторе ермака-Козыря, которая почему-то правит от имени Президента Украины, сидит всем известный вор и лжец (татаров), то сомнений нет, что так называемый ОП - сборище предателей и агентов кремля, и есть лучшее подтверждение того что "Козырь" оперативная кличка ермака по линии фсб. Отсюда и провалы по всем направлениям.
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