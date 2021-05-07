Влада використовує популістський стиль дебілізації країни. Усе, як у серіалі, примітивному і видовищному, - Сюмар

Чинна влада ухиляється від серйозних дискусій і від будь-яких серйозних форматів: "вони не готові брати на себе жодної відповідальності".

Про це розповіла в інтерв'ю Цензор.НЕТ нардепка "ЄС" Вікторія Сюмар.

Нардепка зазначила, що стиль чинної влади - "це популістський стиль дебілізації країни".

"Тому що прості і примітивні тези, - чим вони простіші, тим більше шансів, що в них повірять маси. Це такий собі більшовизм на рівні риторики. І це відхід від серйозних дискусій, і від будь-яких серйозних форматів. Реальних експертів замінили ЛОМами в соцмережах з оплатою за кожен написаний пост. Пресконференції та круглі столи - відосиками. Пошук суспільного договору і консенсусу - піарними темами у форматі засідань РНБО саме під телешоу. Усе в стилі серіалу, примітивного, але видовищного. Вся країна як і раніше в глядачах", - пояснила вона.

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"Я дуже уважно стежу за лексикою. За два роки мало що змінилося. Вони не готові брати на себе жодної відповідальності, що є першою ознакою цілковитої інфантильності. Досі - "ви все брешете, у всьому винні попередники, досі війна, бо на ній хтось заробляє (правда, вже незрозуміло хто), а ми чесні і щиро хочемо миру". Ну і "ми - єдина влада, яка витягує країну після 30 років болота, і єдина влада, яка не краде", - додала Сюмар.

З повним текстом інтерв'ю Вікторії Сюмар "Виходить, що нинішня влада витрачає на парламент 6 млн доларів на місяць, які заносяться ззовні" можна ознайомитися тут.